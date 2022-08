USD najsilniejszy wobec chińskiego juana od 2 lat

Nadal utrzymuje się wysoka siła amerykańskiego dolara. Dziś jego kurs względem chińskiego juana był najwyższy sierpnia 2020. USD był również najwyżej wobec koreańskiego wona od 2009 roku, wobec malezyjskiego ringitta od 2017 roku, wobec tajwańskiego dolara od 2020 roku. Amerykański dolar osiągnął dziś też swe nowe cykliczne maksima względem islandzkiej korony.

Kurs USD/JPY utrzymywał się dziś rano w okolicach swoich 3-tygodniowych maksimów (+0,01 proc. ok. 9:15). Spadający dziś rano o 0,22 proc. kurs EUR/USD ponownie zbliżał się do parytetu (1,00196).Polski złoty był dosyć stabilny (EUR/PLN -0,03 proc., USD/PLN +0,21 proc.).Po 10 proc. tąpnięciu w piątek kurs Bitcoina względem USD w sobotę i niedzielę lekko zwyżkował, ale w poniedziałek rano te niewielkie zyski były niwelowane (-1 proc. ok. 9:10).W piątek amerykański rynek akcji korygował wzrosty z ostatnich 2 miesięcy (S&P 500 1,29 proc., DJIA -0,86 proc., Nasdaq Composite -2,01 proc.).Na początku nowego tygodnia lekka tendencja spadkowa przeważała również na rynkach akcji Azji i Oceanii. Najsilniej – o 1,1 proc. – spadał nowozelandzki NZX50.Słabe były również giełdy europejskie (DAX -1,12 proc., CAC 40 -0,94 proc.). Cały czas na najwyższym poziomie w historii utrzymywał się turecki XU 100 (+0,01 proc.).Słabości nie uniknęła również w poniedziałek rano GPW. Ok. godz. 9:30 WIG-20 tracił 1,01 proc. i był najniżej od 9 sesji. Wśród składników sWIG-u 80 rosnąc dziś rano o 2,2 proc. swój poprzedni historyczny szczyt z 2017 roku pokonywała dziś cena akcji Unimotu. Na drugim biegunie były akcje Newagu, które znalazły się na najniższym poziomie od 3 lat.W Azji i Oceanii rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rosły (wyjątkiem była Malezja). W Europie i USD dominowały dla odmiany spadki rentowności 10-latek. Przy spadku rentowności amerykańskich 10-latek o 0,67 proc. do 2,956 proc. i wzroście rentowności tamtejszych 2 latek o 0,4 proc. do 3,2509 proc. nieco zmniejszyła się skala ostrzegającej przez gospodarczą recesją „inwersji” krzywej rentowności w tym jej segmencie.Taniała ropna naftowa. Kontrakty na WTI traciły dziś rano 2,07 proc., zaś cen ropy Brent spadała o niecały procent. Nadał tuż poniżej poziomów swoich osiągniętych w czerwcu kilkunastoletnich rekordów utrzymywała się cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie. Taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -0,62 proc., srebro -1,1 proc., platyna -1,46 proc., pallad –0,71 proc.) i miedź (-0,87 proc.).Najwyższy poziom w historii osiągnęła w piątek cena notowanych na ICE kontraktów na emisję dwutlenku węgla w UE. Piątkowy poziom zamknięcia 98,1 euro/tonę był nieco wyższy niż wcześniejszy rekord ustanowiony w lutym br. (96,93 euro/tonę).