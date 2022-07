Rentowność 10-latek polskiego rządu nadal poniżej 6 proc.

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji skorygowały w piątek wcześniejszy wzrost do najwyższego poziomu od 6 tygodni (S&P 500 -0,93 proc., DJIA -0,43 proc., Nasdaq Composite -1,87 proc.). Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 nadal lekko spadała (-0,15 proc. ok. 9:40). Na giełdach w Azji i Oceanii również przeważały lekkie spadki (Nikkei 225 -0,77 proc.).

Również pod znakiem lekkich spadków nowy tydzień rozpoczął się na giełdach europejskich (ok. 9:40 DAX -0,59 proc., CAC 40 -0,44 proc.).WIG-20 spadał na początku poniedziałkowej sesji o 0,84 proc. Najwyższy poziom od 2 lat osiągnął dziś kurs akcji XTB. Najwyższy od 2010 roku poziom osiągnęła dziś cena akcji spółki Arctic Paper, natomiast najniższa od I kw. 2021 był dziś rano kurs akcji Ferro.Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zaatakowały w piątek poziom swych minimów z końca kwietnia i końca maja osiągając na koniec dnia poziom 2,75 proc. Dziś rano ten silny spadek był lekko korygowany (2,792 proc.). Nadal wyższa niż w przypadku amerykańskich 10-latek była rentowność 2-letnich obligacji tamtejszego rządu (2,9888 proc. ok. 9:10) cały czas generując ostrzegający przed gospodarczą recesją sygnał „inwersji” krzywej rentowności. Rentowność 10-latek polskiego rządu pozostawała poniżej poziomu 6 proc. (5,872 proc. ok. 9:30).Ceny kontraktów na ropę naftową spadały dziś 4-tą sesję z rzędu (ok. 9:25 WTI -1,2 proc., Brent -1,23 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny na NUMEX-ie utrzymywała się w okolicach swych 6-tygodniowych maksimów. Lekko taniały dziś rano metale szlachetne. W piątek najniżej od przynajmniej roku były ceny kontraktów na owies i rzepak, natomiast najwyższy poziom od 2015 roku osiągnęła na CME cena kontraktów na bydło opasowe („feeder cattle”).Amerykański dolar korygował dziś rano lekko swój ubiegłotygodniowy spadek względem japońskiego jena (+0,26 proc. ok. 9:15). Kurs EUR/USD minimalnie spadał (-0,08 proc. ok. 9:15).Złoty lekko się dziś rano umacniał (EUR/PLN -0,36 proc., USD/PLN -0,12 proc.).Kurs Bitcoina względem USD kontynuując rozpoczętą 5 dni wcześniej korektę spadł poniżej poziomu 22000 USD.