Rosyjski krążownik poszedł na … dno?

Rozpoczął się 50-ty dzień militarnej agresji Rosji na Ukrainę. Wczoraj wieczorem władze rosyjskie poinformowały o ewakuacji wszystkich ok. 500 marynarzy z okrętu flagowego rosyjskiej floty czarnomorskiej krążownika „Moskwa”, na którym w trakcie sztormowej pogody doszło do wybuchu amunicji. Strona ukraińska informowała o ataku na krążownik za pomocą dwu przeciwokrętowych rakiet Neptun.

Główne indeksy rynku akcji w USA odbiły się wczoraj w górę z ponad 3-tygodniowych minimów (S&P 500 +1,12 proc., DJIA +1,01 proc., Nasdaq Composite +2,03 proc.). Dziś rano ceny kontraktów na te indeksy notowały niewielkie zmiany.W czwartkowy poranek na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały wzrosty. Najsilniej – o 1,22 proc. – zwyżkował japoński Nikkei 225. Najwyżej od 2019 roku był dziś Shanghai B-Share Index (+0,34 proc.).Na giełdach europejskich brak było dziś rano jakichś silniejszych ruchów (DAX +0,13 proc., CAC 40 +0,41 proc.). Najsilniej tracił dziś rosyjski RTS (-3,37 proc.).Również na GPW poranne ruchy były minimalne (WIG-20 -0,1 proc. w okolicach 9:30). Najwyżej od 2 lat były dziś rano cena akcji Lotosu.Na rynkach obligacji skarbowych w Azji i Oceanii rentowność 10-latek raczej dziś spadała. Wyjątkiem były indonezyjskie 10-latki, których rentowność wyszła na najwyższy poziom od drugiej połowy 2020 roku. Po osiągnięciu wczoraj najwyższego od końca 2018 roku poziomu rentowność 10-letnich obligacji rządu USA lekko dziś spadała (do 2,684 proc.). Po wczorajszym lekkim spadku z najwyższych od wielu lat poziomów rentowności europejskich 10-latek lekko dziś odbijały w górę.Ceny ropy naftowej, które w tym tygodniu wróciła powyżej poziomu 100 dolarów, dziś rano lekko spadała (WTI -1,28 proc., Brent -1 proc.). Do swojego historycznego rekordy z 2012 roku zbliżały się ceny kontraktów na kukurydzę na CBOT. Najwyżej w historii były dziś rano ceny kontraktów na olej sojowy (CBOT). Najwyżej od 2011 roku były w czwartkowy poranek ceny kontraktów na bawełnę (ICE). Wczoraj o 5,81 proc. wzrosła cena kontraktów na sok pomarańczowy na ICE osiągając najwyższy poziom od 5 lat.Kurs EUR/USD wczoraj atakował swoje marcowe minimum i gdyby je przełamał znalazłby się na najniższym poziomie od 2 lat. To jednak nie nastąpiło i po wczorajszym wzroście kurs EUR/USD ponownie rósł o 0,19 proc. W ślad za euro złoty się dziś rano lekko umacniał (EUR/PLN –0,04 proc., USD/PLN –0,22 proc.).Cena Bitcoina niewiele się dziś rano zmieniała (BTC/USD +0,18 proc.).