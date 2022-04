Emerytury na świecie: czy ceny żywności dają emerytom żyć?

O tym, że wysokość przeciętnej polskiej emerytury pozostawia wiele do życzenia, wiadomo nie od dziś, a sytuacja w tym zakresie nie tylko się nie poprawia, ale wręcz wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości bez samodzielnego odkładania przeżycie na emeryturze graniczyć będzie z cudem. Serwis Picodi.com przyjrzał się świadczeniom otrzymywanym przez emerytów z 44 krajów naszego i sprawdził min., jaka jest relacja tych pieniędzy do cen żywności. Oto, co udało im się ustalić.

Przeczytaj także: Nowi emeryci dostaną więcej

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się wysokość emerytury w poszczególnych zakątkach świata?

Co składa się na koszyk żywnościowy emeryta?

W którym kraju odnotowuje się najlepszą relację cen żywności do emerytur?



Koszyk żywnościowy emeryta

Chleb (12 bochenków po 500 g) – 41,50 zł

Ryż (3 kg) – 11,80 zł

Jajka (20 szt.) – 15,20 zł

Mleko (12 l) – 33 zł

Jogurt (5 l) – 26,60 zł

Ser (1,5 kg) – 37,70 zł

Drób i wołowina (3 kg) – 53,20 zł

Ryba (3 kg) – 138 zł

Owoce (9 kg) – 42 zł

Warzywa (15 kg) – 72,80 zł

Gdzie da się żyć na emeryturze

Analitycy Picodi.com wzięli pod uwagę wyłącznie państwowe emerytury, czyli powszechne i regularne świadczenia dla osób w wieku emerytalnym, tzw. pierwszy filar.W szeregu państw emerytura nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu. W części krajów emerytura stanowi dochód, od którego należy zapłacić podatek. Są także kraje, gdzie od emerytury pobierana jest również składka zdrowotna (do takich krajów należy Polska). Żeby porównanie było sprawiedliwe, uwzględnione zostały kwoty netto, czyli te pieniądze, które emeryt realnie otrzymuje na swoje konto lub w gotówce.według najnowszych oficjalnych statystyk. Wysoką państwową emeryturą wyróżniają się także Szwajcaria (1 704 €) oraz USA (1 482 €).Bardzo niskie kwoty otrzymują emeryci w Albanii (128 €), Mołdawii (128 €) i Ukrainie (110 €).Na potrzebę tego badania utworzyliśmy umowny koszyk żywnościowy i skonfrontowaliśmy ceny tych produktów ze średnią emeryturą.. Lista ta stanowi uśrednione zalecenia WHO i lokalnych ministerstw zdrowia co do żywienia osób starszych. Mimo że lista jest bardzo uboga, produkty te w podanych ilościach są w stanie zaspokoić minimalne miesięczne zapotrzebowanie przeciętnej starszej osoby w składniki odżywcze.Wartość koszyka podstawowych produktów żywnościowych w kwietniu 2022 roku wynosi 471 zł 80 gr. Zatem podstawowa żywność zapewniająca jedynie przetrwanie stanowi równowartość 20,4% polskiej średniej emerytury.Choć preferencje żywieniowe i postrzeganie komfortowego życia różnią się w zależności od regionu, a nawet od osoby, postanowiliśmy zestawić ceny podstawowych produktów żywnościowych ze średnią emeryturą w różnych krajach.. W tych krajach podstawowy koszyk produktów stanowi odpowiednio 13,4%, 13,7% i 14,3% średniej emerytury.z wynikiem 20,4%, wyprzedzając takie kraje jak Czechy (23,5% i 19. miejsce), Słowacja (31,7% i 27. miejsce) i Węgry (33,3% i 29. miejsce).Spośród uwzględnionych w tym badaniu krajów najgorsza jest sytuacja emerytów w Albanii, Białorusi i Ukrainie. Sam tylko koszyk podstawowych produktów pochłania odpowiednio 72,8%, 76,7% i 84,9% od emerytury.