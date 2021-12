PIU: jakie odszkodowania wypłacili ubezpieczyciele w I-III kw. 2021?

PIU podsumowała trzy pierwsze kwartały tego roku. Z najnowszych doniesień wynika, że w badanym okresie ubezpieczyciele wypłacili Polakom kwotę o blisko 3 proc. wyższą aniżeli w analogicznym okresie minionego roku. Ten wzrost wygenerowały przede wszystkim odszkodowania z polis na życie będące niestety następstwem wzrostu umieralności.

Przeczytaj także: PIU: w 2020 r. ubezpieczyciele wypłacili odszkodowania warte blisko 40 mld zł

Kluczowe liczby:

30,3 mld zł dla poszkodowanych, w tym: 13,5 mld zł z ubezpieczeń na życie (w tym: o 26,5 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych). 11,2 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC). Około 5,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

dla poszkodowanych, w tym: Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto) 50,9 mld zł, o 9,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

niż rok wcześniej. Ponad 87 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.

aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Ponad 17,2 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Ponad 989 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.

Ubezpieczenia na życie

Obserwujemy zwiększone zainteresowanie ochroną, na co z pewnością miała wpływ pandemia oraz obawy Polaków o życie i zdrowie, zarówno swoje, jak i najbliższych. Pandemia przyniosła też tragiczne skutki w postaci zwiększonej śmiertelności, co miało przełożenie na wyższe wypłaty świadczeń. Ich wzrost wyniósł aż 26,5 proc. – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 6,8 mld zł i były o 2,6 proc. większe niż przed rokiem.

Odszkodowania z autocasco wyniosły 4,4 mld zł, o 7,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Mamy do czynienia z dużą inflacją szkodową. Zadaniem ubezpieczycieli jest utrzymanie równowagi między wypłatami a składkami, które muszą być akceptowalne dla kierowców. Musimy utrzymywać koszty napraw na rozsądnym ekonomicznie poziomie, pamiętając, że naszym obowiązkiem jest przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody lub wyrównanie straty materialnej, jaką poniósł poszkodowany. Nie jest natomiast naszym obowiązkiem maksymalizacja zysków podmiotów, świadczących usługi związane z naprawą pojazdów mówi – Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Inne ubezpieczenia majątkowe

Musimy pamiętać, że zjawiska związane z żywiołami będą się pojawiały w Polsce co roku, na większą lub mniejszą skalę. Ubezpieczyciele są przygotowani finansowo na to, by nieść swoim klientom pomoc w takich przypadkach – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Zysk po III kwartale 2021 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przykłady szkód ubezpieczeniowych z III kw. 2021 r. 504 000 zł odszkodowania wypłacono poszkodowanemu w następstwie pożaru w mieszkaniu, do którego doszło w wyniku samoistnego zapalenia się elementów, znajdujących się blisko komina. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na rynku życiowym rośnie zarówno składka, jak i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń ochronnych. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 16,6 mld zł, a z samych ubezpieczeń ochronnych 6,8 mld zł, o 14,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych (wzrost o 6,7 proc. do 5,3 mld zł).W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wartość po III kwartale 2021 r. jest wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej:Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, spada średnia składka w ubezpieczeniach OC ppm. Po III kw. 2021 r. wyniosła ona 486,8 zł, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie średnia szkoda z OC ppm wzrosła o 5,7 proc., do 8367,7 zł.Średnia składka z autocasco wyniosła po III kw. 993,4 zł, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie koszt średniej szkody wzrósł o 7 proc., do 6984,6 zł.Po trzech kwartałach 2021 r. w Polsce nie odnotowano zjawisk pogodowych, które przyniosłyby znaczące wzrosty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 2,5 mld zł, czyli o 4,7 proc. mniej niż rok temu.Na koniec września 2021 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa prawie 1 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 5,3 mld zł zysku netto, czyli o 2,3 proc. więcej niż przed rokiem.