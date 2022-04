Drożyzna postępuje. GUS poda dziś wstępne dane o tym jak zmieniły się ceny od końca pierwszego kwartału zeszłego roku. Mimo tarczy antyinflacyjnej koszty życia rosną, w górę idą też raty kredytów i rzadko za tym wszystkim nadążają podwyżki wynagrodzeń. Takie czynniki skumulowane w krótkim czasie mogą doprowadzić do sytuacji, w której wiele osób przestanie sobie radzić z regulowaniem zobowiązań. Przedstawiamy trzy sposoby, jak tego uniknąć.

Przeczytaj także: Dzień bez Długów przez cały rok. Jak uniknąć zadłużenia?

1. Zapłać co musisz, a później rezygnuj

2. Uruchom rezerwę finansową, a jeśli jej nie masz…

Kliknij, aby powiekszyć fot. bnorbert3 - Fotolia.com 3 sposoby, jak nie zostać dłużnikiem mimo rosnących rachunków Pieniądze na koncie w banku i tak nie są oprocentowane dlatego najlepiej wszystkie zobowiązania uregulować zaraz po otrzymaniu wypłaty. Wówczas od razu wiemy, ile nam zostało i na tej podstawie możemy dostosować pozostałe wydatki do naszych możliwości. W razie nagłej potrzeby możemy także skorzystać z części oszczędności, karty kredytowej lub kredytu odnawialnego w rachunku. A jeśli żadna z tych rad nie ma zastosowania w naszym przypadku, to zdecydowanie warto skontaktować się z wierzycielami i spróbować porozumieć np. uzgadniając rozłożenie płatności na raty.

3. Nie chowaj głowy w piasek, rozkładaj na raty

Należy stosować podstawową zasadę nieunikania kontaktu z wierzycielem. Może on zaproponować wyjście z sytuacji. Jeszcze lepiej jest zacząć działać, zanim zostaniemy dłużnikami. Skontaktować się z wystawcą faktury, zanim minie termin jej płatności i zaproponować spłatę zobowiązania w ratach – radzi Halina Kochalska, ekspert prowadzącego rejestr dłużników BIG InfoMonitor.

Co się dzieje z dłużnikami?

za pośrednictwem platformy e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) załączając skan wniosku,

osobiście w najbliższym Biurze Obsługi Klienta,

drogą korespondencyjną przesyłając wniosek pocztą tradycyjną – adresy do korespondencji.

Na tej liście lepiej nie widnieć

Jedyną metodą, aby zniknąć z rejestru dłużników, jest spłacenie całości zobowiązania. Zanim to zrobimy, będziemy w bazie BIG, do której zapytanie wysyła wiele instytucji, nie tylko banki, zanim zawrą z klientem umowę. A dopisać do rejestru, po spełnieniu powyższych warunków, może nas każdy przedsiębiorca, nawet osiedlowy dostawca internetu – przestrzega Halina Kochalska z BIG InfoMonitor. - Dlatego najkorzystniej jest zapobiegać, czyli wyjść z propozycją ugody zanim minie termin płatności za fakturę, aby porozumieć się w sprawie rat najpóźniej do 30 dnia od daty zapłaty - radzi.

Dziś GUS opublikuje wstępne, będzie wiadomo jak przez ostatnie 12 miesięcy podwyższyły się ceny towarów i usług.Rozpoczęta przez Rosję 24 lutego wojna i jej konsekwencje, szczególnie uderzyły w inflacjogenne elementy jak ceny paliw i żywności. Nie ma wątpliwości, że drożyzna jest coraz bardziej dotkliwa. I trudno obecnie przewidzieć kiedy ceny się ustabilizują. Według NBP nieznacznie do ponad 4 proc. inflacja zejdzie w 2024 r.Reakcją na inflację jest podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.To ma wpływ na WIBOR, który z kolei decyduje o wysokości rat zdecydowanej większości kredytów hipotecznych, ale również wielu gotówkowych. Stawka WIBOR dodawana jest do zapisanej w umowie kredytowej marży. Pół roku temu przy 2 proc. marży banku, oprocentowanie kredytu hipotecznego wynosiło 2,25 proc. a rata dla 300 tys. zł pożyczonych na 30 lat - 1147 zł. Teraz, gdy WIBOR 3M wynosi 4,74 proc. ten sam kredyt oprocentowany jest na niemal 7 proc., a rata zbliża się do 2000 zł.– średnio, bo to zależy od taryfy.Miesięczny rachunek z około 300 zł rośnie do 500. To średni miesięczny rachunek, część może zapłacić dużo więcej, choć na szczęście dużych mrozów w styczniu czy lutym nie było. W górę poszły też. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdziłWprawdzie podwyżki te mają nieco ograniczyć obniżki akcyzy i stawki VAT oraz dodatek osłonowy, ale i tak trzeba będzie wydać więcej.Nie warto nie płacić rachunków, nie tylko ze względu na groźbę odcięcia dostawy gazu czy prądu, ale o tym będzie później. Bez względu na terminy płatności,. Pieniądze na koncie w banku i tak nie są oprocentowane.Bierzemy pod uwagę wszystkie rachunki, za czynsz, internet czy telefon również. Patrzymy, co nam zostało i… niestety dostosowujemy wydatki do możliwości.Zwykle z przyjemności. Zanim pójdziemy ze znajomymi na kolację sprawdźmy, czy nas na to stać. Nie oznacza to, że mamy się nie spotykać, ale może lepiej wybrać kawiarnię zamiast ulubionej, ale nietaniej, knajpki? Albo spotkanie w domu?Zastanówmy się, czy wszystko, za co płacimy, jest nam potrzebne. Bywają sytuacje, że rodziny z przyzwyczajenia płacą spory abonament za telewizję kablową, choć jej nie oglądają. Jeśli wystarcza nam Netflix i HBO, to czy warto obciążać się kosztami za 146 kanałów? Może należałoby też zrewidować abonamenty telefoniczne? Można też rozważyć zmianę dostawcy energii, czy gazu.Warto zrobić taki przegląd, boO racjonalnym gospodarowaniu wodą, energią elektryczną i cieplną nie ma co wspominać, bo już zapewne wielu z nas stwierdziło, że wieczorem w sweterku pod kocykiem jest całkiem miło.Niekiedy nawet racjonalizacja wydatków nie wystarcza. Nie każdy może przesiąść się z samochodu do komunikacji miejskiej, a kibic za żadne skarby nie zrezygnuje z dostępu do kanałów sportowych. Wtedy trzeba sięgnąć po rezerwę finansową. Po te pieniądze, które odkładaliśmy na czarną godzinę. Nie wiemy, czy ta obecna jest najczarniejsza, więcNie masz takiej rezerwy? Już wiesz, że powinieneś. To wiedza na lepsze czasy, aby nie wydawać wszystkiego. Teraz zastanów się, jak możesz łatać budżetową dziurę. W sytuacji, gdy spodziewasz się finansowego zastrzyku w nieodległej przyszłości (np. pieniędzy za dodatkowe zlecenie), możesz skorzystać z. Spłacisz ją tymi pieniędzmi, a przy dobrym układzie nawet nie zapłacisz odsetek. Pamiętaj jednak, aby. W tej drugiej opcji oprocentowanie naliczane jest natychmiast, a niekiedy jeszcze doliczana prowizja.Niezłym wyjściem jest też. To o tyle tanie rozwiązanie, że zadłużenie narasta stopniowo, apogeum osiąga tuż przed kolejną wypłatą.Oczywiście wypłata powinna nam z nadwyżką wystarczać na spłatę całości zadłużenia. W ten sposób możemy dotrwać do wiosny, kiedy rachunki za gaz spadną, a też być może żywność przestanie drożeć. Wtedy jednak nie zaczynajmy „szaleć”, tylko z miesiąca na miesiąc starajmy się coraz płycej sięgać do kredytu odnawialnego.Jeśli nie jesteś adresatem żadnej z powyższych rad, to… trzeba zmierzyć się z niewypłacalnością. To jednak nie koniec świata. Nie jesteś pierwszym, którego to spotkało. Może się okazać, że mimo trudności, nie zostaniesz dłużnikiem. Jak to zrobić?Nie jesteś w stanie zapłacić rachunku za gaz? Zamiast liczyć na cud, albo przez miesiąc karmić dzieci chlebem ze smalcem,. Prawnicy jednoznacznie radzą, aby to była(w każdej sytuacji, nie tylko w kontaktach z PGNiG). Rozmowa na infolinii może skończyć się pomyślnie, ale w razie, gdyby okazało się, że zamiast rat otrzymamy wezwane do zapłaty, to co wtedy?PGNiG nie stawia barier, nie musimy iść na Pocztę, możemy wysłać skan mailem. Opiszmy swoją sytuację. Uwiarygodnić nas może – choć nie jest to konieczne – zaświadczenie o zarobkach oczywiście z informacją, na ile osób te dochody się rozkładają.Analogicznie jest ze spółdzielnią mieszkaniową. Te z reguły przyjaźnie podchodzą do osób, które chcą płacić czynsz, choć chwilowo nie mogą. Ostro traktują tych, którzy nie płacą i nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek będą chciały.Prawdopodobieństwo, że dłużnik spłaci skumulowany dług w wysokości 10, 20 czy 50 tys. zł jest niewielkie.W przypadku energii elektrycznej,. Po opłaceniu połowy rachunku, pozostałą część możemy spłacić w dwóch ratach. Można oczywiście zwrócić się z inną propozycją ugody.Nie bójmy się, że gazownia, elektrownia czy zarządca nieruchomości doliczy nam (choć często tego nie robią). Te co prawda również są zależne od stóp NBP i wzrosły, ale wynoszą obecnie 7 proc. Tak taniego kredytu nie dostaniemy. Natomiast jeśli nie spróbujemy się porozumieć, czekają nas wyższe odsetki za opóźnienie – 9 proc. I nie tylko…Niemal każda instytucja ma opracowane procedury postępowania z klientami, którzy nie są w stanie zapłacić, ale chcą. Również banki. Nad naszą sytuacją nie będzie się pochylał zarząd banku wraz z jego radą nadzorczą. Zapewne otrzymamy propozycję wakacji kredytowych , w ramach których. To wszystko może nam wydłużyć okres kredytowania lub podnieść raty w przyszłości, jednak jest rozwiązaniem, które w trudnym momencie może być korzystne dla obu stron.Bankom, zarządcom nieruchomości, dostawcom wody, gazu czy telekomom wcale nie zależy na toczeniu spraw sądowych, odcinaniu dostaw czy eksmisji. Wszyscy chcą tylko pieniędzy wynikających z umowy. Dlatego są w stanie iść na rękę i oferują rozwiązania, które zadowolą obie strony. Nie oznacza to, że ktokolwiek anuluje zadłużenie.Znacznie lepiej porozumieć się zanim zostaniemy dłużnikami. Czołowy dostawca gazu w Polsce informuje nawet o tym na swojej stronie internetowej. Podając, że wniosek o rozłożenia płatności na raty można złożyć:Jeśli bowiem zaprzestaniemy płacić, to. Zazapłacimy okołoi w zależności od dostawcy np.Poza tym nieużytkowanie gazociągu przez ponad 6 miesięcy wiąże się z uzyskaniem protokołu z przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji gazowej, uzyskanie pozytywnego protokołu lub opinii z odbioru kominów z przewodami kominowymi, wentylacyjnymi, spalinowymi, ich drożność oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych. To znów dodatkowe koszty.Nawet umowa z siecią komórkową może mieć przykre konsekwencje, jeśli nie opłacimy rachunku lub nie rozłożymy go na raty.Może to być 5-złotowy rabat za e-fakturę (zamiast papierowej), ale też dużo większy w zamian za podpisanie umowy na czas określony, dodatkowe usługi, za które w ramach promocji płacisz złotówkę, a normalnie kosztują 20 czy więcej złotych. I tak może się okazać, że zamiast zapłacić 70 zł o czasie, zapłacisz 120 zł po terminie.Nie zawsze jest tak prosto, że telekom rozwiąże z nami umowę i sprawa zamknięta. Będąc związani umową na czas określony, zostaną nam doliczone, a gdy jeszcze wzięliśmy telefon za złotówkę, to będziemy winni pieniądze odpowiadające faktycznej cenie urządzenia. Tak więc kilkudziesięciozłotowy dług może się przerodzić nawet w kilka tysięcy.Wniosek jest prosty – nawet jedna niezapłacona faktura może wywołać lawinę kosztów. Możemy samych siebie wpędzić w dużo większe tarapaty. Dlatego zawsze kontaktujmy się z firmą, której nie jesteśmy w stanie zapłacić.Nieuregulowana część faktury będzie wtedy traktowana jak zadłużenie.Wtedy unikniemy znacznie większych długów.Wspomniane koszty to niejedyne dolegliwości. Możemy również trafić doprowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej.Czyli wystarczy jeden niezapłacony rachunek za telefon, gaz lub za czynsz, czy rata pożyczki.Co dla nas oznacza obecność w rejestrze dłużników? Przede wszystkim to, że najprawdopodobniej nie podpiszemy umowy abonamentowej, w której płatność jest „z dołu”, nie otrzymamy pożyczki, nie kupimy nic na raty w sklepie.