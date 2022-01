Mniej niewykupionych obligacji korporacyjnych

Firmy nie spłaciły 3 proc. obligacyjnego zadłużenia z rynku Catalyst, które wygasało w 2021 r. W nowy rok i cykl rosnących kosztów finansowania przedsiębiorstw rynek wchodzi natomiast oczyszczony z błędów przeszłości.

Przeczytaj także: Obligacje korporacyjne: mniej defaultów mimo pandemii

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niewykupione obligacje na Catalyst, skumulowane dane z 12 miesięcy W 2021 r. na Catalyst nie spłacono 182,7 mln zł obligacji korporacyjnych, co stanowiło 3 proc. wygasającego wówczas złotowego zadłużenia wobec 8,2 proc. przed rokiem i 2,5 proc. przed dwoma laty. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niewykupione obligacje na Catalyst w ostatnich 12 miesiącach Krótka lista niespłaconych w ubiegłym roku papierów ogranicza się więc do Zakładów Mięsnych Henryk Kania i dwóch windykatorów, Fast Finance oraz – a jakże – GetBacku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak liczymy wskaźniki?

Przeczytaj także: Pandemia bez wpływu na rynek Catalyst

W 2021 r. na Catalyst nie spłacono 182,7 mln zł obligacji korporacyjnych , co stanowiło 3 proc. wygasającego wówczas złotowego zadłużenia wobec 8,2 proc. przed rokiem i 2,5 proc. przed dwoma laty. I z pewnością żadnej z sześciu niespłaconych w minionym roku serii nie można uznać za zaskoczenie. Chodzi bowiem o problemy trzech spółek, które wyszły na jaw jeszcze w latach 2018-2019 i w żadnym przypadku nie były one dziełem przypadku. Krótka lista niespłaconych w ubiegłym roku papierów ogranicza się więc do Zakładów Mięsnych Henryk Kania i dwóch windykatorów, Fast Finance oraz – a jakże – GetBacku. Dyskutować można by natomiast nad papierami Kancelarii Medius, ale akurat w przypadku giełdowej serii, która miała wygasać w ubiegłym roku (KME0321) spółce udało się w porozumieniu z obligatariuszami przesunąć termin spłaty długu i go systematycznie amortyzować, mimo trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.Przy braku nowych – ujawnionych – problemów w IV kwartale minionego roku na rynku Catalyst, po raz pierwszy od co najmniej dziewięciu lat nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku niewykupienia obligacji. W nowy rok wchodzimy zaś bez nawisu restrukturyzowanych papierów i im podobnego długu, by wspomnieć jeszcze do niedawna ciążące tabeli notowań (i statystykom defaultów) obligacje GetBacku.Oczyszczony rynek staje jednak przed nowymi wyzwaniami. Narastające obawy o kondycję rynku mieszkaniowego (deweloperzy są najliczniejszą grupą emitentów), czy rosnące koszty finansowe, to tylko niektóre z nich. Nie bez znaczenia jest też sytuacja na rynku długu skarbowego, która prowadzi do odpływów z funduszy inwestycyjnych, potencjalnie przekładając się też na ich niższy apetyt do obejmowania kolejnych emisji korporacyjnych.W 2022 r. notowane na Catalyst spółki muszą spłacić 3,7 mld zł złotowych obligacji (bez listów zastawnych). Gdyby kierować się średnim poziomem defaultów na przykład z ostatnich pięciu lat (3,8 proc.), do inwestorów nie wróciłoby w tym roku około 141 mln zł. Na dziś, bez dwóch, trzech negatywnych niespodzianek, wydaje się to na razie mało prawdopodobne. Ale przecież nie niemożliwe, szczególnie w czasie, gdy firmy coraz częściej chowają się przed wierzycielami pod ochronę sądowej restrukturyzacji.Mimo wszystko, niezłe widoki dla spłacalności długu i dopiero drugi w kilkunastoletniej historii rynku Catalyst cykl zacieśniania polityki pieniężnej pozwalają sądzić, że giełdowy rynek obligacji korporacyjnych może mieć przed sobą najlepsze chwile. I tylko żal, że długa lista celów GPW na 2022 r. słowem nie wspomina o rynku długu firm.