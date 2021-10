Obligacje korporacyjne: mniej defaultów mimo pandemii

Wskaźnik niewykupionych obligacji korporacyjnych z warszawskiej GPW ponownie spadł. Tym razem do 4,6 proc., istotnie przybliżając się do długoterminowej średniej, a w perspektywie mając dalszą poprawę.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niewykupione obligacje na Catalyst, skumulowane dane z 12 miesięcy W ostatnich 12 miesiącach notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji korporacyjnych o wartości 306,9 mln zł Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niewykupione obligacje na Catalyst w ostatnich 12 miesiącach Za większość niespłaconych w ostatnim roku obligacji odpowiadają problemy, które wyszyły na jaw jeszcze w latach 2018-2019. Chodzi bowiem o GetBack (117,1 mln zł giełdowych papierów w ostatnich 12 mies.) oraz Zakłady Mięsne Henryk Kania (100,9 mln zł). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W ostatnich 12 miesiącach notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji korporacyjnych o wartości 306,9 mln zł. Nominalnie zaszła więc tylko symboliczna poprawa w stosunku do poprzedniego kwartału (304,8 mln zł), ale równocześnie udział niespłaconych papierów wśród wygasającego w tym czasie długu zanotował spadek z 5,8 proc. do 4,6 proc. Tym samym pół roku po wytyczeniu nowego rekordu (w marcu 12-mies. udział niespłaconych obligacji sięgnął 10,5 proc.) obliczany przez Obligacje.pl wskaźnik wrócił w bliskie okolice ośmioletniej średniej, wynoszącej 4,3 proc.Za większość niespłaconych w ostatnim roku obligacji odpowiadają problemy, które wyszyły na jaw jeszcze w latach 2018-2019. Chodzi bowiem o GetBack (117,1 mln zł giełdowych papierów w ostatnich 12 mies.) oraz Zakłady Mięsne Henryk Kania (100,9 mln zł). Tymczasem mimo pandemicznych turbulencji, w ostatnich miesiącach na rynku nie ujawniły się żadne nowe problemy. Wartki strumień pieniędzy z wszelkiego rodzaju pomocowych tarcz, czy relatywnie mocne odbicie aktywności gospodarczej pomogły spółkom przetrwać trudny okres. Nie bez znaczenia była też jednak daleko posunięta wyrozumiałość wierzycieli (udane refinansowania, czy zmiany warunków emisji długu). W końcu trudno także pominąć fakt, że ogólna jakość emitentów obecnych na rynku Catalyst po prostu się poprawiła.Po trzech i pół roku nadal nierozliczona afera GetBacku na warszawskim rynku korporatów odchodzi w zapomnienie. W kolejnych kwartałach przestanie też podnosić statystyki niespłaconego w terminie długu, ponieważ we wrześniu wygasały już ostatnie giełdowe papiery windykatora. Przy ogólnej poprawie jakości rynku można więc oczekiwać dalszego spadku odsetka niewykupionych obligacji.Nie sposób jednak pominąć faktu, że większość obligacyjnych defaultów rozgrywa się poza GPW w obszarze spółek, które celowo nie chcą lub nawet nie mogą wprowadzić swojego długu na Catalyst . Pomysłem na zaradzenie temu problemowi ma być inicjatywa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który zamierza „wzmocnić ochronę klientów detalicznych” przez podniesienie jednostkowego nominału nienotowanych obligacji do równowartości 40 tys. euro. Wprowadzenie takiego limitu może utrudnić przeprowadzanie tzw. małych emisji publicznych obligacji, które nie będą notowane. Istnieje jednak ryzyko, że częściowo kontrolowany rynek emisji obligacji zostanie zastąpiony np. przez emisje weksli, które nie są objęte żadnym nadzorem.