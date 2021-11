Waloryzacja emerytury 2022 - ile wypłaci ZUS?

Emerytury i renty co roku podlegają waloryzacji z dniem 1 marca. Jakiego wzrostu świadczeń mogą oczekiwać emeryci w roku 2022? Czy założona w budżecie prawie 5% podwyżka będzie wystarczająca? Pytanie jest zasadne w świetle znacznego wzrostu inflacji.

Przeczytaj także: Waloryzacja emerytur 2015: prezydent podpisał ustawę

Kliknij, aby powiekszyć fot. vivoo - Fotolia.com Jakie emerytury w 2022 roku? Wskaźnik waloryzacji zostanie ustalony w lutym 2022 roku.

Ile wyniesie minimalna emerytura 2022?

Przeczytaj także: Przeliczenie czerwcowych emerytur bez wniosku

Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.Jednak już teraz wiadomo, że wyniesie co najmniej 5%. Na wysokość waloryzacji ma wpływ inflacja i wzrost wynagrodzeń.Jak poinformował GUS, inflacja w październiku wyniosła 6,8% rdr. Eksperci prognozują, że będzie jeszcze wyższa. Dynamicznie rosną też wynagrodzenia. Dlatego eksperci szacują, że waloryzacja emerytur 2022 może być na poziomie 5,85 proc.Minimalna emerytura od 1 marca 2021 roku wynosi. Biorąc pod uwagę przyjęty w projekcie budżetu na 2022 rok wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w wysokości 104,89 procent, minimalna emerytura wzrosłaby o 4,89 proc. i wyniosłaBiorąc pod uwagę szacunki ekspertów, minimalna emerytura może wzrosnąć o 5,85 proc. do