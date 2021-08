Startuje Raiffeisen Digital Bank z pożyczkami w pełni online

Raiffeisen Digital Bank (jako marka Raiffeisen Centrobank AG; RCB) kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych. Pierwszym produktem dostępnym w Polsce jest pożyczka gotówkowa, oparta na w pełni mobilnym procesie wnioskowania. Już wkrótce Raiffeisen Digital Bank, będący marką RCB, zaproponuje kolejne usługi finansowe w Polsce.

Przeczytaj także: Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Usługi uruchomione pod marką Raiffeisen Digital Bank będą działać wyłącznie online. Pierwszym produktem Raiffeisen Digital Bank dostępnym w Polsce będzie pożyczka gotówkowa dla klientów indywidualnych - do 100 tys. zł, z okresem spłaty do 60 miesięcy.- Polacy są gotowi na korzystanie z w pełni cyfrowych usług i produktów bankowych. Chcemy być częścią tego dynamicznie rozwijającego się obszaru, dlatego stworzyliśmy markę odpowiadającą na zapotrzebowanie rynku oraz konsumentów - mówi Kamil Niewiatowski, Country Manager na Polskę.Polska jest pierwszym krajem, w którym RCB wprowadza nową cyfrową markę - powiedział Alexey Kapustin, członek zarządu RCB i Head of Retail. - Połączyliśmy międzynarodowy zespół ekspertów z różnych obszarów bankowości i technologii, którzy zaangażowali się w stworzenie bardzo prostego, bezproblemowego narzędzia bankowości cyfrowej dla polskich klientów. Pierwszą naszą usługą jest kredyt dla klientów indywidualnych, ponieważ z punktu widzenia konsumentów jest to jeden z najbardziej pożądanych produktów bankowych – podkreślił.Zainteresowani ofertą klienci mogą już teraz zapisać się na , aby po uruchomieniu usługi otrzymać informacje o możliwości złożenia wniosku i uzyskania finansowania.