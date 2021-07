Oszczędności Polaków: ucieczka od lokat bankowych?

Lokaty bankowe to jeden z najpopularniejszych wśród Polaków sposobów gromadzenia oszczędności - wynika ze zrealizowanego przez ZPF i IRG SGH badania rynku Consumer Finance. Biorąc jednak pod uwagę oprocentowanie depozytów, można się spodziewać, że Polacy zaczną z nich rezygnować, decydując się na inne formy lokowania kapitału. Na ile realistyczny jest to scenariusz?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką formę gromadzenia oszczędności preferują Polacy?

Jak Polacy zareagowaliby na ujemne oprocentowanie lokat bankowych?

Jakie są przewidywania co do inflacji?



Prawdopodobieństwo wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania w ostatnim czasie uległo wprawdzie zmniejszeniu, bo na skutek przyspieszenia inflacji znacząco wzrosło prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych. Jednak należy mieć na uwadze co przyniesie przyszłość - przed nami m. in. widmo 4. fali pandemii i inflacja. Dlatego polecam obserwować rynek, bo ujemne stopy procentowe są wciąż realnym scenariuszem – powiedział Marcin Czugan. Zresztą mamy już ujemne stopy procentowe w ujęciu realnym, a dane NBP pokazują też rezygnację z depozytów i lokat bankowych. To bardzo niebezpieczne zjawisko, niosące zagrożenia dla gospodarki. Istnieje także ryzyko, że część klientów będzie inwestować w szarej strefie lub w ryzykowne aktywa – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak Polacy zareagowaliby na ujemne oprocentowanie? 3/4 posiadaczy lokat bankowych zdecydowałoby się na ich likwidację i zainwestowanie środków w inny sposób. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Od kilkunastu kwartałów, coraz większa grupa społeczeństwa może sobie pozwolić na odkładanie środków pieniężnych. Jak wynika z badania, niekoniecznie są to duże kwoty, ale powszechność oszczędzania wzrosła. Obecnie ok. 51% respondentów „nieco oszczędza”, a 4,5% deklaruje, że oszczędza „dużo”. Łącznie to ok. 56%, a przed kilkoma laty było to nieco ponad 20%.Około 58% trzyma swoje oszczędności w gotówce. Drugim najpopularniejszym sposobem przechowywania pieniędzy są rachunki i lokaty bankowe – tę formę wskazało 27% badanych. Blisko 6% inwestuje w obligacje (5,8%) i konta emerytalne (5,5%), a około 5% w fundusze inwestycyjne (5,3%), nieruchomości (4,9%) i akcje (4,7%).W razie wprowadzenia ujemnych stóp procentowych ponad 3/4 posiadaczy lokat bankowych zdecydowałoby się na ich likwidację i zainwestowanie środków w inny sposób. W związku z kryzysem spowodowanym COVID-19, stopy procentowe banków centralnych zostały zredukowane w wielu krajach i są na zerowym poziomie lub nawet ujemnym. W Polsce stopy procentowe są obecnie na poziomie jedynie 0,1%, ale w debacie publicznej pojawiła się kwestia wprowadzenia ewentualnego ujemnego oprocentowania lokat w bankach komercyjnych.Relatywnie duża preferencja do ucieczki od lokat bankowych, znajduje też w pewnym zakresie odzwierciedlenie w ucieczce od lokat w związku z wysoką inflacją, a w rezultacie wysokimi ujemnym stopami procentowymi. W badaniu ZPF i IRG SGH respondenci nadal w swoich odpowiedziach ukazują bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne, 83% respondentów uważa, że inflacja przyspieszy lub zostanie na poziomie dzisiejszym. Także zjawisko ucieczki od lokat bankowych będzie trwało.