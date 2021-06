Zadłużenie Polaków rośnie codziennie. Zobacz, gdzie najbardziej

Jak prezentuje się zadłużenie Polaków w rok od ogłoszenia pandemii? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza KRUK S.A., który opublikował właśnie dane z końca I kwartału 2021 roku dla poszczególnych regionów naszego kraju. Okazuje się, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ do takiego wyniku przyzwyczaiły nas już minione kwartały, że długi w największym stopniu dotykają mieszkańców województwa śląskiego, którego mieszkańcy u schyłku marca 2021 r. mieli do oddania blisko 3 mld 345 mln zł.*

Kliknij, aby powiekszyć fot. slasnyi - Fotolia.com Zadłużenie Polaków rośnie Dane KRUK SA wskazują, że niemal w każdym z regionów zaczyna przybywać osób, które mają zaległości w regularnym opłacaniu swoich zobowiązań finansowych.

Warto zwrócić uwagę, że w zależności od tego, jakie zmienne weźmiemy pod uwagę, możemy określić, w którym regionie jest najwyższa łączna kwota zadłużenia, w którym z nich mamy najwięcej zadłużonych osób lub najwyższy procent mieszkańców zmagających się z zadłużeniem. Możemy również zaobserwować, w którym regionie w ciągu ostatnich kwartałów odnotowano największy procentowy wzrost liczby osób zadłużonych – komentuje Agnieszka Salach, rzecznik KRUK S.A.

Ogólnie można powiedzieć, że zadłużenie rośnie. Nasze dane wskazują, że niemal w każdym z regionów zaczyna przybywać osób, które mają zaległości w regularnym opłacaniu swoich zobowiązań finansowych. Jest takie prawdopodobieństwo, że z uwagi na pandemię i wstrzymanie działalności niektórych branż, część osób zetknęła się po raz pierwszy z zadłużeniem. Rekordzista, który jest w naszej bazie, na koniec I kwartału tego roku miał do spłaty niemal 7,5 mln zł. Jest to mieszkaniec województwa mazowieckiego – komentuje Agnieszka Salach z KRUK S.A.

Zadłużenie w poszczególnych regionach

Jak już wspomniano wyżej, do najbardziej zadłużonych regionów w Polsce należy województwo śląskie, gdzie łączna wartość zadłużenia jego mieszkańców na koniec I kwartału 2021 roku wyniosła niemal 3 mld 345 mln zł. Na drugim miejscu jest województwo mazowieckie z łączną kwotą zadłużenia jego mieszkańców w wysokości prawie 2 mld 928 mln zł. Kolejne miejsca zajmuje Dolny Śląsk - tam całościowa wartość zadłużenia mieszkańców regionu wyniosła ponad 2 mld 202 mln zł - oraz województwo wielkopolskie z łączną kwotą zadłużenia mieszkańców wynoszącą ponad 2 mld 138 mln zł.Z kolei najniższe łączne zadłużenie mają mieszkańcy z województwa podlaskiego (ponad 415 mln zł), świętokrzyskiego (niemal 477 mln zł) i opolskiego (ponad 484 mln zł).Analiza, prezentująca procentową liczbę zadłużonych mieszkańców danego województwa, wskazuje wyraźnie, że na koniec I kwartału 2021 roku ranking otwierał Dolny Śląsk. Było tam aż 11,77% mieszkańców zmagających się z długami. Kolejne miejsca zajęły: województwo kujawsko-pomorskie (11,34% zadłużonych mieszkańców), województwo lubuskie (11,27%) i województwo zachodniopomorskie (11,16%). Województwo śląskie zajęło dopiero piąte miejsce z 10,9% zadłużonych mieszkańców. Do najbardziej rzetelnych finansowo regionów należy województwo podkarpackie, gdzie zaledwie 3,87% mieszkańców tego regionu stanowią osoby zmagające się z długami, podlaskie (tylko 5,41% mieszkańców) i małopolskie (z zadłużeniem zmaga się tam jedynie 5,70% mieszkańców).Porównując I kwartał 2021 roku do analogicznego okresu ubiegłego roku – czyli do czasu jeszcze sprzed ogłoszenia pandemii - to największy przyrost liczby osób zadłużonych można odnotować w województwie pomorskim i mazowieckim (po 0,2%). Kolejne miejsca zajmuje województwo lubelskie (0,19%) oraz wielkopolskie (0,18%). Najmniej zadłużonych przybyło w województwie łódzkim (0,02%) i opolskim (0,06%).Z danych Grupy KRUK wynika, że na koniec I kwartału 2021 roku łączne zadłużenie Polaków wyniosło niemal 22 mld 29 mln zł i wzrosło w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku o 7% (wówczas wynosiło ono prawie 20 mld 422 mln zł).Poniżej znajdują się dane z poszczególnych regionów. Przedstawiają one łączną kwotę zadłużenia mieszkańców danego województwa na koniec I kwartału 2021 r., a także kwotę zadłużenia przypadającą na jednego mieszkańca danego regionu. Dane uwzględniają także najwyższą, łączną kwotę zadłużenia .*: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 2 mld 220 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 759 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty niemal 3 mln 42 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 1 mld 479 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 713 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty prawie 4 mln 641 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 819 mln zł. Kwota przypadająca na jednego mieszkańca: 388 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 995 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 718 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 709 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 1 mln 326 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 1 mld 481 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 603 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty niemal 1 mln 31 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 1 mld 409 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 413 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty prawie 2 mln 256 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 2 mld 928 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 540 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 7 mln 475 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 484 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 493 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 935 tys. zł: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 524 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 246 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 1 mln 417 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 415 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 352 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 2 mln 138 tys. zł: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 1 mld 596 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 681 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 2 mln 223 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 3 mld 345 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 740 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty prawie 2 mln 255 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 477 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 386 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 3 mln 903 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 815 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 573 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 2 mln 737 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 2 mld 138 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 611 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 3 mln 778 tys. zł.: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 1 mld 199 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 707 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 3 mln 463 tys. zł.