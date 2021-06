BIK: pożyczki w maju 2021 znowu na dużym plusie

Kolejny miesiąc bardzo dobry na rynku pożyczek. Po rekordowym wzroście o 139,4% r/r w kwietniu, także w maju firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o 126,1%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com Pożyczki w maju na dużym plusie W maju 2021 r., w porównaniu do maja 2020 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą aż o (+126,1%).

Jak podaje BIK, łączna wartość sprzedaży firm pożyczkowych w maju 2021 to 563 mln zł, to 126,1% więcej niż przed rokiem. Wzrosła także średnia wartość udzielonej pożyczki - o 14,7% - i wyniosła 2 154 zł.Najwięcej, bo 40% wartości nowo udzielonych pożyczek , stanowiły te na kwoty powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9,7% sprzedaży. Najwięcej w ujęciu liczbowym (45,5%) udzielono pożyczek do kwoty 1 tys. zł. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,8% udział w sprzedaży.Od stycznia do maja 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 1 072 tys. sztuk i była wyższa o (+26,4%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie styczeń – maj 2021 r. to 2,476 mld zł – kwota wyższa o (+23,9%) w zestawieniu do analogicznego okresu 2020 r.W maju 2021 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki. Najwyższe dodatnie dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym w porównaniu do maja 2020 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (+204,9%) oraz (+226,2%) i niskokwotowe do 500 zł odpowiednio (+139,3%) oraz (+89,8%).