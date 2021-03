Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że o zdolności kredytowej decyduje nie tylko poziom zarobków. Jakie jeszcze czynniki bierze się pod uwagę? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Przeczytaj także: Jak polepszyć scoring kredytowy?

Bardzo istotna historia kredytowa

Kiedy brak historii kredytowej

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Co decyduje o zdolności kredytowej? Najistotniejsze w określaniu zdolności kredytowej są zarobki przyszłego kredytobiorcy.

Jeśli chodzi o zarobki...

Koszty i wydatki należy trzymać w ryzach

Inne ważne czynniki

Jaka alternatywa dla kredytu?

Zanim bankowi analitycy sprawdzą zdolność kredytową klienta, skorzystają z rejestrów dłużników oraz Biura Informacji Kredytowej. Tam można bowiem znaleźć informacje o historii kredytowej danej osoby. Nieterminowa spłata kredytu w przeszłości może negatywnie wpłynąć na wiarygodność przyszłego kredytobiorcy. Im większe problemy klienta tym statystycznie większe ryzyko dla banku. Oczywiście nie jest powiedziane, że taka osoba nie dostanie kredytu, ale na pewno będzie jej o to trudniej niż innym. Bardzo możliwe, że konieczne będzie ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kredytu albo wykazanie się wyższymi zarobkami. Co przy tym istotne sprawdzane są wpisy z ostatnich pięciu lat. Rzecz jasna niewielkie spóźnienia, nieprzekraczające 30 dni prawdopodobnie nie będą miały żadnego znaczenia. Dłuższymi należy się już jednak martwić.Może się również zdarzyć, że dana osoba nie będzie mogła pochwalić się jakąkolwiek historią kredytową. Z jednej strony zatem nie ma problemu opóźnień w spłacie. Z drugiej jednak strony bankowi trudno jest określić, czy ta osoba ma potencjał na bycie rzetelnym kredytobiorcą w przyszłości. Tak naprawdę zatem najlepiej mieć już na swoim koncie wzięty i spłacony kredyt lub pożyczkę. Im lepsza historia kredytowa tym większe szanse na korzystne oprocentowanie i w konsekwencji niższą ratę kredytu. Różnice te mogą być szczególnie zauważalne przy pożyczkach gotówkowych – wskazuje Bartłomiej Kuźniar.Najistotniejsze w określaniu zdolności kredytowej są jednak zarobki przyszłego kredytobiorcy. Ważna jest jednak nie tylko ich wysokość, ale również jakość. Na pewno większe szanse na uzyskanie korzystnego kredytu mają osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeszcze lepiej by pensja była uzyskiwana w tak zwanej budżetówce. Premiowani są chociażby urzędnicy, sędziowie oraz policjanci. Nieco mniej przychylnie patrzy się natomiast na przedsiębiorców. Mimo że wykazują wysokie zarobki przez cały rok, nigdy nie wiadomo jak będzie się kształtowała ich sytuacja finansowa w kolejnym roku. Tutaj przychody są zmienne, przez co banki w stosunku do przedsiębiorców stosują mniej korzystne zasady szacowania zdolności kredytowej.Bank udzielając kredytu zweryfikuje również poziom comiesięcznych wydatków i kosztów życia. Chodzi o to by zweryfikować, ile z dochodów netto pozostaje każdego miesiąca w portfelu przyszłego kredytobiorcy. Na pewno niekorzystnie na zdolność kredytową wpłyną płacone alimenty. Problem z uzyskaniem kredytu mogą mieć też rodziny wielodzietne, ponieważ jasne jest, że przychody gospodarstwa domowego rozkładają się proporcjonalnie na wszystkich domowników. Dodatkowo bank weźmie pod uwagę istniejące już zobowiązania kredytowe oraz zaciągnięte pożyczki – wskazuje Bartłomiej Kuźniar.Na ostateczny wynik – tak zwany scoring kredytowy – mogą też wpłynąć inne elementy. Bank weźmie pod uwagę ogólną charakterystykę danej osoby. Ważny może się stać chociażby stan cywilny, wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, status mieszkaniowy i tak dalej. Z pewnością najłatwiej zaciągnąć kredyt osobom, które mają współmałżonka, a jednocześnie nie mają jeszcze dzieci, dobrze zarabiają i są w wieku około 30 lat. Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego z dłuższym okresem kredytowania może być natomiast niemożliwe dla osób, które przekroczyły 60 rok życia.Oczywiście różne są metody finansowania inwestycji w nieruchomości. Negatywna ocena zdolności kredytowej nie musi oznaczać, że nie zrealizujemy marzenia o działce rekreacyjnej nad morzem. Niektórzy sprzedawcy oferują bowiem system sprzedaży ratalnej. Saveinvest sp. z o.o. opracowała system finansowania – bez odsetek, bez prowizji i bez udziału banków. Cena zakupu jest po prostu rozkładana na wygodne raty. Co więcej, jeśli klient nagle zmieni zdanie, w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy może wymienić wybraną działkę na inną z oferty – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar.