Najlepsze banki 2020 wg klientów

Opublikowane zostały wyniki Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK, w którym najlepsze banki wybrali klienci. Usługi których banków ocenione zostały najlepiej?

Na podium rankingu znalazły się Bank Millennium, który uzyskał 57,32 punktów, mBank, ze stratą na poziomie zaledwie dwóch setnych punktu oraz ING Bank Śląski, z wynikiem 55,29 punktu.Uczestnicy badania oceniali poszczególne obszary działalności instytucji finansowych oraz oferowane przez nie produkty. Okazało się, że najwyżej cenią sobie usługi w kategoriach „Płatności bezgotówkowe”, „Aplikacja mobilna” oraz „Konto bieżące”, w tym również dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu („Bankowość internetowa”).Z najsurowszą oceną spotkały się „Produkty oszczędnościowe” oraz „Koszty usług” bankowych, co akurat w minionym roku może być po części konsekwencją uwarunkowań makroekonomicznych wynikłych z pandemii, ze szczególnym wskazaniem na trzykrotną decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie obniżki stóp procentowych. Dość surowo badani ocenili także zaangażowanie banków w działalność społeczną.Uczestnicy badania zdecydowali, że najlepsze „” oferuje mBank, następnie Bank Millennium oraz ING Bank Śląski. Jeśli mieliby oszczędzać, to w ING Banku Śląskim, w bankach spółdzielczych oraz mBanku („Produkty oszczędnościowe”).W kategorii „” wygrał mBank, a drugie i trzecie miejsce przypadło Bankowi Millennium oraz Santander Bankowi Polska. Badani stwierdzili, że zaciąganie kredytów („”) jest najbardziej opłacalne w mBanku, Bankach spółdzielczych bądź Banku Millennium.Choć ocena „” bankowych w tym roku była wyjątkowo surowa, to jednak respondenci uznali, iż na plus wyróżniają się tu trzy instytucje: Bank Milliennium, bank Credit Agricole oraz mBank.Bank Millenium cieszy się również największą „” i jest bankiem najchętniej przez nich rekomendowanym („Rekomendacje klientów”). Klienci docenili go za „Jakość obsługi zdalnej” oraz „Jakość oddziałów”.Na szczególne wyróżnienie za „” zasługuje, zadaniem ankietowanych, ING Bank Śląski, mBank i PKO Bank Polski. Nadspodziewanie wysokie były notowania „Aplikacji mobilnych”, a miejsca medalowe zajęły odpowiednio mBank, Bank Millennium oraz ING Bank Śląski. Najgorzej w tym obszarze wypadły Banki spółdzielcze, które z kolei okazały się niepokonane jeśli chodzi o „Jakość obsługi stacjonarnej”.Największe „”, zdaniem ankietowanych, zapewnia swym klientom bank Credit Agricole, następnie Bank Millennium oraz lokalny sektor finansowy.Ocenie podlegały także „Kampanie reklamowe” poszczególnych instytucji. Bank Credit Agricole, również w tej kategorii zajął pierwsze miejsce, i jako jedyny uzyskał ocenę bardzo dobrą. Kolejne pozycje przypadły w udziale Bankowi Millennium oraz mBankowi.Najwyższą liczbą punktów za „Działalność społeczną” uzyskał mBank, kolejne miejsce zajął lokalny sektor finansowy, a stawkę w tej kategorii zamknął bank Credit Agricole.82% respondentów uważało instytucję finansową, z której usług korzystali, za godną polecenia, przeciwnego zdania było zaledwie 7% ankietowanych. 12% uczestników badania nie wyraziło w tej kwestii jednoznacznej opinii. Zadowolenie z obsługi przekłada się wprost na „Lojalność klientów”. 73% badanych nie nosi się z zamiarem zmiany dostawcy usług finansowych, na możliwość taką wskazywało 12% odpowiedzi. 15% respondentów nie zajęło w tej kwestii zdania. Jeżeli mimo wszystko ankietowani zdecydowaliby się na zmianę („Siła marki”), wybór padłby najpewniej na mBank instytucję tę wskazał niemal co czwarty z nich (24,3% rekomendacji). Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Bank Millennium (20,7% odpowiedzi), PKO Bank Polski (17,6%), ING Bank Śląski (17% ) oraz Santander Bank Polska (7,8%).