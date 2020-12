KRD: co 3. Polak dostrzega, że w pandemii niełatwo o kredyty, raty i pożyczki

Kredyty gotówkowe, raty, pożyczki. Ma je obecnie 55% Polaków - wynika ze zrealizowanego przez IMAS International na zlecenie KRD badania "Jak pożyczają Polacy". Okazuje się również, że pandemia niespecjalnie powstrzymuje nas przed zaciąganiem nowych zobowiązań - od marca na pożyczenie pieniędzy zdecydował się blisko co 2. z nas. Co więcej, co czwarty z respondentów podkreśla, że do decyzji o zaciągnięciu zobowiązania przyczyniła się właśnie pandemia. W wielu przypadkach, ze względu m.in. na bardziej restrykcyjną politykę kredytową banków, o dodatkowe pieniądze mogło nie być łatwo.

Co 5. Polak zrezygnuje z kredytu lub pożyczki ze względu na pandemię

Jak i dlaczego pożyczamy?

brak możliwości zakupu czegoś za gotówkę (48%),

chęć pokrycia niespodziewanych wydatków (21%),

podreperowanie budżetu w sytuacji niskich zarobków, trudności w planowaniu swojego budżetu czy straty źródła dochodów (11,5%),

życie ponad stan (5%).

W obliczu obostrzeń i utrudnień w handlu sklepy starają się przyciągnąć klientów, zachęcając ich do skorzystania z możliwości rozłożenia spłaty lub przesunięcia jej nawet o kilka miesięcy. Jak widać to działa, konsumenci chętnie z tej możliwości korzystają, mając poczucie, że dzięki temu mogą podzielić duży wydatek w czasie i udźwignąć jego koszt nawet w przypadku pogorszenia się ich sytuacji finansowej – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Epidemia utrudnia dostęp do finansowania

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przeczekanie gorszego momentu i rezygnacja z zaciągania dodatkowych zobowiązań, gdy nie ma się odpowiednich możliwości finansowych, niż brnięcie w kolejne pożyczki. To prosta droga do pętli zadłużenia. Trzeźwa ocena własnych możliwości finansowych jest kluczem do bezpiecznego pożyczania, ale i oddawania. Trzeba zawsze pamiętać, że wierzyciel nie zrezygnuje z odzyskania pożyczonych pieniędzy i bez wątpienia wdroży procedury windykacyjne, gdy upłynie termin płatności – mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Banki miejscem pierwszego wyboru

Blisko połowa Polaków, w odpowiedzi na pytanie o ocenę swojej bieżącej sytuacji finansowej , odpowiedziało, że nie jest ona ani zła, ani dobra, a 36% respondentów oceniło ją dobrze lub bardzo dobrze. O nieco gorszym położeniu wspomniało 16% badanych, którzy swoją kondycję ekonomiczną określili jako złą lub nawet bardzo złą.Z jakich powodów Polacy zaciągają pożyczki, kredyty czy kupują na raty? Badanie wskazuje, że są to przede wszystkim takie kwestie, jak:W 2020 r. do powodów zaciągnięcia pożyczki lub kredytu dołączyła także pandemia. Jej wpływ na decyzję o zaciągnięciu zobowiązania wskazał już co czwarty pożyczający. Potrzeba dodatkowego wsparcia finansowego pojawia się najczęściej w związku z utratą pracy (16%), wydatkami na leczenie (14%) czy obniżką wynagrodzenia (11%). Natomiast najczęściej wybieranym w czasie pandemii sposobem dodatkowego dofinansowania są zakupy na raty (18%) i kredyty gotówkowe (16%).Zdecydowaną większość kredytów i pożyczek (83%) mamy zaciągniętą w bankach. 12% pożycza od osób prywatnych – rodziny, znajomych, sąsiadów. Co dziesiąta osoba zwróciła się o środki do firmy pożyczkowej niebędącej bankiem. Natomiast 7% udało się po tzw. chwilówkę , czyli do firmy pożyczającej bez sprawdzenia w KRD i BIK.Sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na decyzje o sięganiu po finansowanie na rynku kredytów i pożyczek. Już 35% ankietowanych w badaniu KRD wskazuje, że w pandemii trudniej jest pożyczyć pieniądze. Co piąta z tych osób jako powód najczęściej wskazuje niepewność zatrudnienia lub fakt jego utraty, 14% stwierdza, że miałoby problem ze zdolnością kredytową . Blisko co dziesiąty badany mówi o pogorszeniu sytuacji finansowej lub niższych dochodach.Co więcej, z powodu COVID-19 blisko co piąta osoba (19%) w ogóle zrezygnowała ze starania się o kredyty lub pożyczki. Najczęściej wymienianą tu obawą jest niepewność dotycząca możliwości spłacenia zobowiązania (40,5%). Część (35%) woli za to poczekać na lepsze czasy lub nie ma w obecnej sytuacji wystarczającej zdolności kredytowej (30,3%).Większość, bo 81% Polaków w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie planuje zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Pozostałe 19% przewiduje, że może potrzebować dodatkowego finansowania. Odsetek ten realnie może okazać się jednak większy, biorąc pod uwagę, że co piąta pożyczająca osoba pokrywa tymi środkami swoje nieprzewidziane wydatki.Respondenci zapytani o to, gdzie zwróciliby się o finansowanie, gdyby mieli teraz zaciągnąć zobowiązanie, w 60% wskazywali na banki. 19% z taką prośbą udałoby się do bliskich czy znajomych. Tylko około 3% rozważyłoby w takiej sytuacji ofertę firmy pożyczkowej niebędącej bankiem, a kolejne 3% wzięłoby chwilówkę bez weryfikacji w KRD i BIK.