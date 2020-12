Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia kosztować nas mają nieco mniej od ubiegłorocznych. Nie jest zatem zaskoczeniem, że w tym roku grono osób zakładających, że wigilia i okres świąteczny odbiją się im finansową czkawką jest nieco mniej liczne niż ostatnio. Do oszczędności przyczyni się m.in. ograniczenie wyjazdów, choć - jak można się domyślić - nie każdy Polak zamierza się stosować do zaleceń w tym zakresie. Co 5. z nas nie ma również zamiaru redukować liczby wigilijnych biesiadników.

Spadek budżetu na upominki do średnio 489 zł nie jest spowodowany tylko skromniejszymi zakupami, ale w ogóle rezygnacją z obdarowywania się w części domów – mówi Halina Kochalska, ekspertka BIG InfoMonitor.

Co siódmy Polak zakłada przykre następstwa wydatków świątecznych, a 26 proc. się ich obawia

Zrezygnowali ci, których zwykle było stać na niższe wydatki, bo średnia wartość zakupów na grudniowych wyprzedażach wzrosła jednak z 451 zł w 2019 r. do 691 zł w 2020 r. – mówi Halina Kochalska.

Częściej niż kiedyś przydają się oszczędności, mniej popularne pożyczki i kredyty

Stąd też więcej respondentów niż w minione święta sięgnie po oszczędności – 12 proc. wobec 8 proc. w ub.r. W porównaniu z zeszłorocznym grudniem przybyło też ograniczających planowane wcześniej poważniejsze wydatki, by jednak mieć pieniądze na organizację uroczystej kolacji (5 proc. wobec 3 proc.). By dysponować większą gotówką więcej osób postanowiło też, przełożyć na później płatność rachunków czy czynszu (3,2 proc. badanych, wobec 2,4 proc. w minionym roku) – zwraca uwagę Halina Kochalska.

Wydatki związane z organizacją tegorocznych świąt Bożego Narodzenia mają sięgać przeciętnie 1286 zł, co oznacza, że zaplanowany na ten rok budżet jest o 10 proc. niższy od zeszłorocznego. Nie na wszystko jednak wydamy mniej. Przykładem jest tu chociażby żywność - ze względu na rosnące ceny wydamy na nią 442 zł, a więc o 2 zł więcej niż rok temu. Niby różnica nie jest duża, ale warto podkreślić, że siła nabywcza tej kwoty będzie niższa niż wcześniej.Co znamienne w czasach pandemii, o 10 zł więcej, 70 zł zamiast 60 zł, pochłoną zakupy środków czystości. O 6 zł więcej trafi na pozycję inne wydatki świąteczne (149 zł). Ale już prezenty, najwyższa pozycja na liście bożonarodzeniowych kosztów, mają tym razem być tańsze o 64 zł (13 proc.).Tym razem Święty Mikołaj nie zajrzy do 16 proc. badanych, podczas gdy w zeszłym roku ominął jedynie 5 proc. respondentów. W pozostałych domach, podobnie jak w 2019 r. w niemal co piątym, przyjemność bycia obdarowanym spotka jedynie dzieci. Prezenty dla wszystkich również dla dorosłych będę pod choinką w 66 proc. rodzin, choć w 15 proc. będzie to tylko jeden prezent na osobę. Prawie co piąty badany, mimo oszczędności na świątecznych niespodziankach wyśle prezent do osób z którymi się nie spotka.Podarunki będą w niemal równym stopniu pochodzić ze sklepów tradycyjnych jak i z zakupów w sieci. 35 proc. badanych informuje bowiem, że kupuje wszystkie prezenty lub większość w sposób tradycyjny (w tej grupie więcej osób kupuje w taki sposób wszystkie) i taka sama grupa mówi, że przez internet. Pozostali, 30 proc., przy zaopatrywaniu się w prezenty mniej więcej pół na pół, korzystają z sieci i sklepów stacjonarnych.Jest mniej prezentów lub są skromniejsze więc i choinka może być mniejsza. Cięcie kosztów dotyka też świąteczne drzewko. Choinka, na którą przed rokiem średnio deklarowano przeznaczyć 64 zł, teraz powinna kosztować ok. 50 zł. Najbardziej zaoszczędzimy jednak na wyjazdach.Wprowadzone w związku z pandemią zalecenia sprawiły, że wielu nie będzie miało tego typu wydatków wcale w planach, a średnie wskazania spadły o niemal połowę, ze 169 zł do 86 zł. Dużo zależy jednak od podejścia, bo na pytanie: Czy zamierzasz dostosować się do zaleceń sanitarnych i zaprosić do 5 osób, czy też pojechać tam, gdzie dodatkowo będzie nie więcej niż max. 5 osób?, niemal jedna piata badanych odpowiedziała, że nie, a prawie jedna czwarta cały czas się zastanawia co robić, choć badanie było wykonane tuż przed świętami Bożego Narodzenia, bo w dniach 11-15 grudnia.Jak więc ostatecznie pandemia przełoży się na świąteczne spotkania? W zdecydowanej większości przypadków ma być podobnie jak przed rokiem, bo 63 proc. spędzi święta Bożego Narodzenia w zbliżonym gronie osób, 5 proc. badanych spotka nawet większą liczbę osób, a mniej gości będzie siedziało przy stole jednej trzeciej respondentów (32 proc.). 6 proc. osób spędzi Wigilię samotnie.W tym roku Boże Narodzenie ma być skromniejsze niż zwykle, w 39 proc. domów, niższe są też średnie zakładane na święta wydatki. Najwyraźniej takie podejście pozwoliło zejść do najniższego o lat odsetka prognozujących, że Gwiazdka skończy się dla nich kłopotami finansowymi.Towarzyszący poprzednim świętom Bożego Narodzenia optymizm, że uda się z czasem wyjść z finansowego dołka, w jaki wpędzają niejedną rodzinę świąteczne zakupy, tym razem opuścił wiele osób. Wolą więc nie ryzykować. Efekt?Mimo kłopotów w jakie pandemia wpędziła część firm, a wraz z nimi ich pracowników, po raz pierwszy od lat przekonanie, że nie uda się uniknąć problemów finansowych z powodu organizacji świąt, spadł do 14 proc. z 17 proc. w dwóch poprzednich latach i 20 proc. w 2017 r. Jest jednak sporo niepewności, bo aż 26 proc. czyli dwa razy więcej niż przed rokiem, nie jest jednak przekonanych, czy oby na pewno nie będzie miało trudności. W grupie przewidujących finansowe kłopoty, z powodu przekraczających ich możliwości wydatków świątecznych, 28 proc. mówi, że wyjdzie na prostą po miesiącu, ale 39 proc. wie, że potrwa to do lutego lub marca, a w co piątym przypadku nawet dłużej.Trzymamy się bardziej za portfel na święta, ale też podczas przedświątecznych, niezwiązanych z Bożym Narodzeniem wyprzedażach. Gdy przed rokiem chętnie robiło tego typu zakupy dwóch na trzech badanych tym razem deklaruje je jedynie 39 proc.Skąd weźmiemy pieniądze na święta Bożego Narodzenia? W pierwszej kolejności z wynagrodzeń, emerytur czy rent. Bieżące dochody w tym roku wystarczą jednak mniejszej grupie osób, bo 74 proc. wobec 86 proc. w 2019 r.Ale już pożyczki od banków i firm pożyczkowych tym razem będą brane mniej chętnie, bo przez 3 proc. ankietowanych podczas gdy w poprzednim roku mówiło o tym niemal 7 proc. badanych. Ci którzy liczą na zewnętrzne finansowanie, najczęściej - 28 proc., potrzebują między 1000 a 2000 zł. Więcej niż co dziesiątemu wystarczy, że pożyczy 500 zł, a blisko co piątemu od 500 do 1000 zł, oraz od 2000 do 3000 zł. Zapotrzebowanie na kwoty powyżej 3000 zł występuje zaledwie u 8 proc. ankietowanych. Nie ubyło natomiast chętnych do pożyczania od rodziny i znajomych. Tak jak rok temu, chcą to zrobić 2 osoby na 100. Zdecydowanie niżej niż w zeszłym roku, jako źródło finansowania świątecznych wydatków, uplasował się też program 500+. Tym razem zyskał 3 proc. wskazań wobec 8 proc. w 2019 r., a przypomnijmy był to pierwszy rok obowiązywania rozszerzonego programu, przewidującego wypłaty co miesiąc 500 zł na każde posiadane dziecko bez względu na sytuację finansową rodziny.