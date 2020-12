5 popularnych ubezpieczeń. Jak długo obowiązują?

Kiedy kończy się ubezpieczenie? To zależy jakie. Eksperci Compensy podpowiadają, jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa w przypadku pięciu najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń.

1. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC)

pojazd wolnobieżny można ubezpieczyć na czas użytkowania maszyny, nie krócej jednak niż na 3 miesiące,

niekiedy ubezpieczenie można zawrzeć na minimum 30 dni, tak jest w przypadku pojazdów zarejestrowanych czasowo lub zarejestrowanych za granicą (ubezpieczenie potrzebne na krótko, np. w celu przeprowadzenia badań technicznych lub rejestracji auta w Polsce), pojazdów historycznych (ciągłość ubezpieczenia nie musi być zachowana, ale w czasie poruszania się po drogach pojazd musi mieć ubezpieczenie), pojazdów testowych (ubezpieczenie potrzebne w związku z jazdami próbnymi w ramach procesu sprzedaży aut w komisach czy salonach samochodowych).

W przypadku AC, czyli dobrowolnego ubezpieczenia, czas trwania umowy ustala zakład ubezpieczeń. Polisę wykupuje się najczęściej na 12 miesięcy. Warto zauważyć, że kierowcy przeważnie kupują AC w pakiecie z OC – informuje Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensie.

2. Ubezpieczenia na życie

3. Ubezpieczenia majątkowe

Warto zwrócić uwagę, że okres ubezpieczenia odnosi się zarówno do podstawowego zakresu ochrony, jak i rozszerzeń, na które zdecydował się klient. Mogą to być m.in. domowe assistance, OC w życiu prywatnym czy NNW – podsumowuje Andrzej Paduszyński, dyrektor ubezpieczeń indywidualnych w Compensie.

4. Ubezpieczenia turystyczne

5. Ubezpieczenia zdrowotne

