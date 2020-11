GPW: inwestorzy aktywni mimo pandemii, 32 mln zł zysku netto

II kwartał bieżącego roku zapisał się w historii Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co najmniej dobrze. Pomimo całkowicie niesprzyjających okoliczności wypracowany zysk netto sięgnął całkiem przyzwoitego poziomu 43,5 mln zł. Tego wyniku nie udało się powtórzyć w kolejnych trzech miesiącach, chociaż na aktywność inwestorów i tak nie można było narzekać. W III kw. 2020 r. GPW wypracowała 88,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 32,0 mln zł zysku netto.

Co ważne, w najbliższych miesiącach spodziewamy się jeszcze kilku interesujących ofert na rynku akcji – dodaje Marek Dietl.

wzrost przychodów z tytułu obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi o 48,6% oraz

wzrost wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 4,7% rdr.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Travis - Fotolia.com Inwestorzy aktywni mimo pandemii Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 88,4 mln zł w III kw. 2020 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2020 r.



Zysk netto

Przychody z rynku finansowego

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W III kw. 2020 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 40,2 mln zł w porównaniu do 29,9 mln zł rok wcześniej oraz 44,0 mln zł w II kw. 2020 r. Jest to wzrost o 34,3% rdr i jednocześnie spadek o 8,8% kdk. Na wynik największy wpływ ma wzrost przychodów z obrotu akcjami o 48,6% rdr oraz spadek o 7,9% kdk. Obsługa emitentów

W III kw. 2020 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,0 mln zł czyli tyle samo co w III kw. 2019 r. i 3,8 mln zł w II kw. 2020 r. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,1 mln zł (-3,1% rdr i +0,2% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły 0,9 mln zł (+13,4% rdr). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu.

Sprzedaż informacji z rynku finansowego i towarowego łącznie

Przychody z rynku towarowego

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w III kw. 2019 r. spadły o 15,4% rdr oraz o 17,7% kdk do poziomu 15,9 mln zł. Przychody z obrotu energią elektryczną wyniosły 4,2 mln zł, co oznacza spadek o 12,5% rdr i spadek o 11,2% kdk. Przychody z obrotu gazem spadły o 10,9% rdr i o 2,3% kdk osiągając poziom 2,9 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia odnotowały spadek w III kw. 2020 r. o 27,2% rdr oraz o 33,0% kdk osiągając wysokość 5,6 mln zł. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w III kw. 2020 r. wyniosły 3,3 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0% rdr oraz spadek o 3,0% kdk. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji. Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W III kw. 2020 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 3,8 mln zł, w porównaniu do 6,2 mln zł w III kw.2019 r. oraz 9,1 mln zł kwartał wcześniej. Rozliczenie transakcji

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w III kw. 2020 r. wyniosły 9,6 mln zł, w stosunku do 10,8 mln zł rok wcześniej i 11,4 mln zł w poprzednim kwartale. Wysokość przychodów z tego tytułu kształtuje się pod wpływem wolumenów obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

Koszty działalności operacyjnej

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW, potwierdza, że III kwartał br. był okresem wzmożonej jak-bylo-co-ich-czeka-w-2020-roku,1,63,1.html aktywności inwestorów>. Jak się można domyślić, dla samej GPW oznaczało to z kolei wytężoną pracę. Przedstawiciel GPW wspomina również o ożywieniu na rynku IPO oraz debiucie giełdowym Allegro , który wyraźnie pokazał, że na rodzimej giełdzie z powodzeniem pozyskiwać kapitał mogą również duże spółki.Jak czytamy w najnowszym komunikacie GK GPW, skonsolidowane przychody ze sprzedaży okazały się o7,2% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i o 13,5% niższe od tych, które udało się wypracować kwartał wcześniej.Roczne wzrosty były w głównej mierze wynikiem wyższych o 11,6 mln zł (o 25,0%) przychodów z rynku finansowego, na który złożyły się wyższe przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym o 34,3% tj. o 10,3 mln zł, w tym:GPW poinformowała również o wzroście przychodów ze sprzedaży produktów informacyjnych o 11,2% rdr (o 1,4 mln zł).Przychody Grupy z rynku towarowego w III kw. 2020 r. były niższe o 18,0% rdr i o 26,4% kdk. Przychody z obsługi obrotu spadły rdr o 15,4%, tj. o 2,9 mln zł oraz o 3,4 mln zł kdk. Spadek przychodów jest głównie efektem niższych obrotów prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, które były niższe o 27,2% rdr, czyli o 2,1 mln zł. Spadek przychodów wynika z zakończenia obrotu certyfikatami z kogeneracji, których notowanie zakończyło się w czerwcu 2019 r.Koszty operacyjne w III kw. 2020 r. wzrosły o 13,7 mln zł w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i o 4,8 mln zł wobec II kw. 2020 r., osiągając poziom 49,8 mln zł. Wzrost kosztów operacyjnych jest związany głównie z wyższą opłatą za nadzór nad rynkiem kapitałowym na rzecz KNF. Po ostatecznym rozliczeniu opłata ta wyniosła 13,8 mln zł w 2020 r., wobec 6,7 mln zł w roku 2019, co oznacza wzrost o 104,9%, czyli o 7,1 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) w III kw. 2020 r. ukształtował się na poziomie 55,6%, wobec 43,8% rok wcześniej oraz 44,5% w II kw. 2020 r.Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2020 r. wyniósł 32,0 mln zł, o 22,2% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej i o 26,4% mniej niż w II kw. 2020 r. Spadek zysku netto w ujęciu rocznym to w znacznym stopniu rezultat wzrostu opłaty na rzecz KNF oraz niższych przychodów ze sprzedaży na rynku towarowym.W III kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 58,0 mln zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 25,0% i spadek o 4,4% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 64,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.Przychody ze sprzedaży informacji w III kw. 2020 r. wyniosły 13,0 mln zł, co oznacza wzrost o 11,2% rdr i spadek o 1,3% względem II kw. 2020 r. Przychody z tej linii biznesowej stanowiły 14,5% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.W III kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 29,5 mln zł, o 18,0% mniej niż rok wcześniej i o 26,4% mniej niż w II kw. 2020 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w III kw. 2020 r. wyniósł 32,9%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.W III kw. 2019 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 49,8 mln zł, o 37,9% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., oraz o 10,6% więcej niż w II kw. 2020 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się wyższa opłata poniesiona na rzecz KNF, wzrost łącznych kosztów osobowych i usług obcych.Koszty amortyzacji spadły o 2,2% rdr oraz o 4,1% kdk do poziomu 8,7 mln zł w III kw. 2020 r. Spadek kosztów amortyzacji w stosunku do porównywalnego okresu 2019 r. jest w głównej mierze efektem spadku amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.Łączne koszty osobowe w III kw. 2020 r. wyniosły 22,1 mln zł w stosunku do 19,2 mln zł w III kw. 2019 r. oraz 22,3 mln zł kwartał wcześniej. Wyższe łączne koszty osobowe wynikają ze stopniowego zwiększania zatrudnienia w Grupie podyktowanego większym nakładem pracy związanym z realizacją inicjatyw rozwojowych zawartych w strategii #GPW2022.W III kw. 2020 r. GK GPW koszty czynszów wyniosły 1,1 mln zł, o 1,5% więcej rdr i o 1,6% więcej kdk.Koszty usług obcych ukształtowały się na poziomie 12,9 mln zł, co oznacza wzrost o 11,8% rdr oraz 14% kdk. Wzrost ten jest głównie efektem wzrostu kosztów w zakresie IT zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym.W III kw. 2020 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 4,6 mln zł, w porównaniu do 4,7 mln zł w III kw. 2019 r. oraz 4,4 mln zł w II kw. 2020 r. Na wartość tej pozycji w głównej mierze wpływa wynik finansowy uzyskany przez Grupę KDPW.