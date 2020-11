Boże Narodzenie z pandemią w tle. Polacy tną wydatki

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, czego dowodzą chociażby pojawiające się już w mediach świąteczne spoty reklamowe. Niektórzy z nas zaczęli już nawet planować gwiazdkowe wydatki. W najnowszej odsłonie swojego Barometru Provident przyjrzał się, jak wyobrażamy sobie nadchodzące święta. W odpowiedziach respondentów widać wyraźną nutę pesymizmu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki budżet przeznaczymy na organizację Świąt Bożego Narodzenia?

Czy czekamy na prezenty świąteczne?

Jakie podarki ucieszą nas najbardziej?



W tamtym roku optymistyczniej podchodziliśmy do naszych finansów i planowaliśmy wyjątkowo kosztowną gwiazdkę – podkreśla Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. sprawiła, że w tym roku zamierzamy zacisnąć pasa. Dodatkowo zdajemy sobie sprawę z tego, że być może będziemy zmuszeni zrezygnować z pewnych tradycji, które teraz nie są możliwe ze względu na obostrzenia sanitarne np. ze spotkań w dużym gronie – dodaje Karolina Łuczak.

Panie planują skromniejsze Boże Narodzenie

Nasze wydatki świąteczne w największym stopniu zależą od wieku. Najmłodsi mają mniej obowiązków związanych z przygotowaniem Świąt Bożego Narodzenia i ich koszty często ograniczają się tylko do prezentów dla najbliższej rodziny. Dodatkowo wobec studentów często stosowana jest taryfa ulgowa i nikt nie spodziewa się od nich drogich podarunków – zauważa Karolina Łuczak. – Natomiast trzydziesto- i czterdziestolatkowie to często gospodarze świątecznych spotkań, mają także najliczniejsze grono do obdarowania. – dodaje.

Boże Narodzenie bez prezentów?

Co ciekawe, jeśli spojrzeć na odpowiedzi na to pytanie pod względem grup wiekowych, możemy zauważyć odwrotną tendencję niż w przypadku wydatków. Najmłodsi, którzy wydają najmniej, najczęściej oczekują prezentów. Natomiast osoby w wieku 35-49 lat, które są najmocniej obciążone kosztami, najrzadziej liczą na podarek – podkreśla Karolina Łuczak.

Pod choinką czekamy na pieniądze

W poprzednich latach chętniej wskazywaliśmy bardziej osobiste i wyszukane prezenty, jednak w tym roku zdecydowanie rządzą pieniądze. Może mieć na to wpływ epidemia i związane z nią trudności finansowe. Bardziej niż wymarzony sprzęt czy perfumy, wolimy dostać pieniądze, które możemy przeznaczyć na bardziej potrzebne artykuły lub odłożyć – zauważa Karolina Łuczak.

Ze względu na ciągle skomplikowaną sytuację epidemiczną i dużą niepewność co do jej rozwoju, wielu Polaków nie potrafi dziś powiedzieć, jak będzie wyglądało ich Boże Narodzenie. Nie brakuje jednak i takich, którzy już zaplanowali świąteczne wydatki. Okazuje się, że tegoroczne święta kosztować będą przeciętnie 744,39 zł. To dość skromna kwota, biorąc pod uwagę, że zeszłym roku wydaliśmy na ten cel przeszło 1700 zł. Tak potężne cięcie w budżecie na Boże Narodzenie nie powinno być jednak zbyt dużym zaskoczeniem.Podobnie jak w poprzednich latach, badania pokazały, że to mężczyźni przewidują wyższe wydatki na organizację Świąt. W tym roku średnia kwota deklarowana przez mężczyzn to 763,54 zł. Kobiety są nieco ostrożniejsze w deklaracjach i wspominały średnio o kwocie ok. 727 zł.Najwyższą sumę na Boże Narodzenie chcą przeznaczyć osoby w wieku 35-49 lat – ich planowany przeciętny budżet nieznacznie przekracza 800 zł. Na drugim biegunie są najmłodsi badani, którzy średnio chcą wydać niecałe 600 zł.Większość – bo aż 62 proc. chce sfinansować tegoroczne Boże Narodzenie z bieżących dochodów tj. z pensji, emerytury czy alimentów. Co 3. respondent zamierza skorzystać ze gromadzonych oszczędności. To szczególnie popularne jest wśród młodych badanych, którzy często nie mają jeszcze stabilnego źródła dochodu. Wśród osób do 24 roku życia, ponad połowa zamierza sięgnąć do zaskórniaków.Prezenty pod choinką spodziewa się znaleźć 62 proc. respondentów – ale tylko 22 proc. z nich jest tego pewnych. To dużo mniejszy odsetek niż w poprzednich latach – w dwóch ostatnich edycjach badania na Mikołaja czekało ok. 80 proc. badanych.Większymi optymistkami w kwestii prezentów są kobiety (63,7 proc. kobiet spodziewa się otrzymać prezent, wobec 60,0 proc. mężczyzn). Jednocześnie, to właśnie kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały zdecydowanie, że nie spodziewają się prezentów (15,3 proc. kobiet vs. 6,6 proc. mężczyzn).W tym roku zdecydowanie najbardziej pożądanym prezentem (do 200 zł) są pieniądze lub bony na zakupy i to bez względu na płeć czy wiek. Choć odpowiedź tę nieznacznie częściej wskazywały kobiety (28,6 proc.), niż mężczyźni (24,2 proc.) to w obu grupach była najpopularniejsza. Kobiety częściej wskazywały również na kosmetyki, perfumy (21,5 proc. kobiet vs. 14,4 proc. mężczyzn), biżuterię (12,4 proc. kobiet vs 3,2 proc. mężczyzn) oraz bieliznę (5,8 proc. kobiet vs. 4,2 proc. mężczyzn). Mężczyźni z kolei częściej wybierali odzież (13,6 proc. mężczyzn vs. 11,9 proc. kobiet) i elektronikę (16,1 proc. mężczyzn vs. 5,2 proc. kobiet).