Ile kosztuje prowadzenie ciąży prywatnie? Przygotuj się na spore wydatki

Niepubliczna opieka medyczna w czasie ciąży to opcja rozważana przez wielu przyszłych rodziców. Za jej wyborem przemawia m.in. brak kolejek, nieodległe terminy wizyt czy komfortowo urządzone gabinety. Decydując się na prowadzenie ciąży prywatnie, należy się jednak liczyć ze sporymi wydatkami. Ich zestawienia dokonali eksperci hapipożyczek. Oto, co wynika z ich kalkulacji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile kosztuje USG? USG 3D to wydatek kilkuset złotych.

Wprawdzie każdej kobiecie w ciąży, niezależnie od tego czy jest ubezpieczona czy nie, przysługuje w naszym kraju prawo do bezpłatnej opieki medycznej , to jednak przyszłe mamy często rozważają możliwość prowadzenia ciąży prywatnie. Jest to przede wszystkim wyraz troski o to, aby znaleźć się pod jak najlepszą opieką. Niestety wydatki z tym związane są na tyle wysokie, że jest to opcja zarezerwowana raczej dla zasobniejszych portfeli. Na co należy być przygotowanym?Przede wszystkim na dość częste wizyty u ginekologa. Podczas prawidłowo przebiegającej ciąży jest ich około 9-10. Standardowa cena jednego spotkania z prowadzącym ją lekarzem to, mamy więc 1000-2000 złotych na same wizyty w gabinecie.Dodatkowo, zestaw badań laboratoryjnych wykonywanych na początku ciąży, to wydatek rzędu. Za standardowe badanie USG musimy zapłacić ok., jeżeli jednak wybierzemy USG 3, czyli trójwymiarowy obraz płodu, na którym zobaczymy dziecko dużo wyraźniej niż na klasycznym USG powinniśmy przygotowaćza jedno badanie. W trakcie ciąży wykonuje się przynajmniej trzy USG, zatem tylko na to badanie wydamy kolejne 300-600 złotych.Do tego dochodzi też regularna morfologia krwi, konsultacje stomatologiczne, KTG i badania położnicze. Łączny koszt podstawowych badań w trakcie ciąży robionych w prywatnej placówce może kosztowaćPrywatne centra medyczne przygotowują też specjalne pakiety prowadzenia ciąży dla przyszłych mam, których koszty wahają się. Często, dla kobiet korzystających z takich pakietów, placówki przewidują też zniżki na prywatny poród. Na tego rodzaju luksus trzeba przygotować już dużo większą kwotę –. Co ciekawe, ceny różnią się w zależności od rodzaju porodu, chociaż nie zawsze cesarskie cięcie jest droższe niż poród siłami natury.Podsumowując, z wyliczeń ekspertów hapipożyczek wynika, że prywatna opieka medyczna w czasie ciąży nie jest tanim rozwiązaniem – wizyty kontrolne i badania to wydatek rzędu od 2500 do kilku tysięcy złotych, a jeżeli chcemy także rodzić w prywatnej klinice musimy przygotować łącznie od 8 do nawet 20 tysięcy złotych.