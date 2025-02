Prywatne gabinety lekarskie mają 170,5 mln zł długu

W sektorze prywatnej opieki zdrowotnej przybywa dłużników. ale ich łączne zadłużenie spada - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Długi prywatnych gabinetów zmniejszyły się w ciągu siedmiu miesięcy o o 12 mln zł i wynoszą obecnie 170,5 mln zł.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakiej kondycji finansowej są prywatne gabinety lekarskie?

Jakie są największe wyzwania sektora prywatnej opieki zdrowotnej?

Komu zalega prywatny sektor zdrowia?



Niższe długi, wyższa wiarygodność płatnicza, ale…

W ciągu siedmiu miesięcy przybyło nowych dłużników. Już 3105 podmiotów z tego sektora ma trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Średnie zadłużenie przypadające na jedną placówkę medyczną wynosi niemal 55 tys. zł. Przeszło 70 proc. wszystkich dłużników z tej branży stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Ich łączne przeterminowane zobowiązania opiewają na kwotę 129 mln zł. W dużej mierze jest to spowodowane koniecznością konkurowania małych gabinetów z dużymi ogólnopolskimi sieciami opieki zdrowotnej, które w jednym miejscu oferują kompleksowe usługi z wielu dziedzin medycyny. Dodatkowo, to właśnie te duże sieci zyskują na popularności przez oferowanie pakietów medycznych, pożądanego benefitu pozapłacowego wśród pracowników firm – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Na minusie w banku i u wierzycieli

Przedsiębiorcy z branży medycznej nieustannie inwestują w specjalistyczny sprzęt oraz szkolenia. Nowe technologie często decydują o przewagach konkurencyjnych w tym sektorze, ponieważ mają bezpośredni wpływ na jakość diagnostyki i przeprowadzania zabiegów. Aby wyposażyć własny gabinet, lekarze czy fizjoterapeuci korzystają więc z kredytów lub leasingu. Jednak mikroprzedsiębiorstwa i jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony banków, wybierają faktoring, głównie cichy i zaliczkowy. W ten sposób finansują mniejsze wydatki firmowe, zwykle do 10 tysięcy złotych, na okres do 2 miesięcy. Takie krótkoterminowe finansowanie jest bezpieczniejsze pod względem płynności i sprawdza się przy bieżących potrzebach oraz zakupach sprzętu czy urządzeń z drugiej ręki – mówi Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przybywa dłużników w prywatnym sektorze zdrowia, ale ich długi spadają Jak pokazują najnowsze dane KRD, w ciągu siedmiu ostatnich miesięcy zadłużenie prywatnych placówek medycznych spadło z 182 mln zł do poziomu 170,5 mln zł.

Lekarze z Mazowsza pod kreską

Konsumenci zalegają z opłatami za usługi medyczne

Największym wyzwaniem prywatnej opieki zdrowotnej są rosnące szybko koszty prowadzenia działalności. W minionym roku inflacja ogólna wynosiła 3,7 proc., zaś lekarze prowadzący prywatne praktyki musieli się mierzyć z inflacją rzędu 15-16 proc. Rosną nie tylko koszty najmu i energii, ale także wydatki na specjalistyczny sprzęt i materiały medyczne.Jak pokazują najnowsze dane KRD, w ciągu siedmiu ostatnich miesięcy zadłużenie prywatnych placówek medycznych spadło z 182 mln zł do poziomu 170,5 mln zł. Są to m.in. długi gabinetów lekarskich ogólnych i specjalistycznych, pracowni stomatologicznych oraz fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych działających w ramach prywatnych praktyk. Zmniejszenie zadłużenia branży może być efektem m.in. podniesienia cen usług medycznych. Analiza wiarygodności płatniczej KRD potwierdza, że branżę cechuje wysoka rzetelność finansowa. Aż 98 proc. podmiotów przejawia niskie prawdopodobieństwo niewypłacalności i współpraca z nimi nie stwarza ryzyka. Na tym kończą się jednak dobre wiadomości.Największą część długów prywatnych podmiotów medycznych przejęli wtórni wierzyciele, którzy mają do odzyskania aż 80,3 mln zł. Przeszło 69 mln zł medycy są winni instytucjom finansowym (bankom, firmom leasingowym, ubezpieczeniowym etc.). Prawie 6 mln zł muszą odzyskać firmy handlowe, 5 mln zł operatorzy komórkowi, a 2,5 mln zł zarządcy nieruchomości.Wśród najbardziej zadłużonych prym wiodą firmy z województwa mazowieckiego, które mają łącznie 47,3 mln zł długu. Na drugim miejscu znalazły się gabinety zlokalizowane na Śląsku, które są winne 20,7 mln zł. Podium najbardziej zadłużonych regionów zamyka Wielkopolska z długiem na kwotę 14,9 mln zł. Z kolei najmniej zadłużonymi podmiotami są firmy działające na Opolszczyźnie (2,3 mln zł) oraz w województwie świętokrzyskim (2,6 mln zł).Prywatne gabinety medyczne też mają swoich dłużników, którzy zalegają im ponad 7,4 mln zł. Z tego 3,4 mln zł należy do konsumentów, którzy mają długi wobec prywatnych praktyk specjalistycznych, gabinetów dentystycznych, centrów terapii i rehabilitacji czy nawet banków komórek macierzystych. Pozostałe 4 mln zł to przeterminowane zobowiązania firm, w tym 1,1 mln zł stanowią wzajemne długi branży.