KRD: spółki giełdowe zmniejszyły długi, ale są powody do niepokoju

KRD i Rzetelna Firma cyklicznie przyglądają się zadłużeniu notowanych na GPW spółek giełdowych. Właśnie pojawiła się nowa dawka informacji na ten temat. Z opublikowanego komunikatu wynika, że w ujęciu rocznym długi emitentów obniżyły się o prawie 1/3. Zaległości dotyczą co 7. spółki, a połowę grona dłużników stanowią reprezentanci branży budowlanej. Zdaniem autorów badania niepokojące jest to, że co 10. z zadłużonych spółek to duży, wyceniany na ponad 1 mld zł gracz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. junce11 - Fotolia.com Spółki giełdowe zmniejszyły długi W porównaniu z lipcem 2019 r. zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3.

Handel ma problem z rosnącą liczbą zobowiązań

- Zasadniczo porównując sytuację spółek giełdowych z tą przed rokiem można zauważyć, że sytuacja się poprawiła. Część z notowanych wcześniej zdołała spłacić swoje zaległości, dzięki czemu zadłużenie wszystkich znacznie się zmniejszyło. Równocześnie patrząc na liczbę zobowiązań widać wyraźnie, że branża handlowa jest jedną z tych, która najmocniej odczuły problemy związane z zamrożeniem gospodarki spowodowane epidemią – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Problemy spółek budowlanych

- Branża budowlana stosunkowo dobrze przeszła okres zatrzymania gospodarki. Jest to związane z tym, że pomimo różnych wprowadzanych wcześniej restrykcji, budowy cały czas pracowały a przestój był chwilowy. Natomiast należy pamiętać o tym, że nawet niewielki w stosunku do wielkości i obrotów firmy dług to sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych kontrahentów. Może to być symptom nadużywania dominującej pozycji w stosunku do mniejszych firm albo początek poważnych kłopotów. To wszystko przekłada się na mniejsze firmy i podwykonawców, którzy oczekując na przelew często znajdują się w trudnej sytuacji. Dlatego niezależnie od przyczyn powstania zadłużenia, wszystkie spółki należy sprawdzać – dodaje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Zadłużenie gigantów – przestroga dla mniejszych firm

- Rynek kreują najwięksi i to oni powinni dać przykład właściwych zachowań. Przeprowadzone badanie po raz kolejny pokazuje, że nawet duże spółki giełdowe nie zawsze regulują na czas swoje zobowiązania. To ostrzeżenie dla wszystkich przedsiębiorców, którym do tej pory wydawało się, że sam fakt obecności spółki na giełdzie świadczy o jej rzetelności. – ostrzega Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Bieżąca, ósma już edycja badania Krajowego Rejestru Długów dowodzi, że na liście dłużników znajduje się obecnie 57 spośród 404 spółek giełdowych z GPW. Okazuje się zatem, że problemy z regulowaniem płatności dotyczą co 7. emitenta (14%).Jak podkreśla KRD, w porównaniu z poprzednią falą badania „Długi spółek giełdowych” z lipca 2019 roku, grono spółek giełdowych notowanych na GPW skurczyło się o 12 podmiotów. Mniej jest wśród nich również tych, których dotyczą kłopoty związane z zaległymi płatnościami Znacznie, bo blisko o 1/3 (z 42,6 mln zł do 29,7 mln zł), zmniejszyło się również zadłużenie spółek giełdowych z 42,6 mln zł do 29,7 mln zł. Średnio każda zadłużona firma ma do oddania ponad pół miliona złotych. Wśród nich nie ma tegorocznych debiutantów.Zadłużone spółki giełdowe mają w sumie 6025 zobowiązań wobec 201 wierzycieli. Uwagę zwraca zwłaszcza liczba tych pierwszych, która w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem wzrosła prawie sześciokrotnie. Zdecydowana większość z nich, bo aż 85% to zobowiązania branży handlowej Analizując listę zalegających z płatnościami spółek giełdowych pod względem branż najwięcej jest firm budowlanych. To 31,6% wszystkich dłużników. Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego (17,5%), na trzecim instytucje finansowe (15,8%).Również pod względem wartości zadłużenia pierwsze miejsce zajmuje branża budowlana, z nieuregulowanymi zobowiązaniami w wysokości ponad 13,9 mln zł. To prawie połowa wszystkich zaległości polskich spółek giełdowych. Na kolejnych pozycjach znalazły się produkcja (8,1 mln zł) oraz branża transportowa (2,34 mln zł).Wartość giełdowa wszystkich zadłużonych spółek to ponad 46,4 mld zł. Prawie połowa z nich (27 z 57) to firmy, które wyceniane są między 10 a 100 mln zł. Ich długi stanowią prawie 60% (17,6 mln zł) wszystkich zobowiązań zadłużonych spółek giełdowych. Co ciekawe, co szóste przedsiębiorstwo wśród dłużników wyceniane jest na ponad miliard złotych. Z tego wynika, że duży kapitał i wysokie notowania firmy nie idą w parze z rzetelnością w płaceniu swoich zobowiązań.Najwyższą średnią zadłużenia mają firmy wyceniane na mniej niż 10 mln zł. Każda z nich ma do oddania średnio ok. 780 tys. zł.