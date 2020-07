Coraz trudniej o kredyt dla firmy. Jakie powody i alternatywy dla MŚP?

Pandemia odcisnęła swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. Jej konsekwencją jest m.in. zaostrzenie polityki kredytowej banków. Ostatni z raportów NBP nie pozostawia złudzeń - o kredyt dla firmy może być jeszcze ciężej. Problemów z uzyskaniem finansowania mogą spodziewać się przede wszystkim przedstawiciele branż, które w największym stopniu dotyka związany z koronawirusem kryzys. Dlaczego bank może odmówić im kredytu i gdzie powinni poszukiwać alternatyw?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego o kredyt dla firmy jest trudno?

W których branżach zaciągnięcie kredytu dla firmy może stanowić największy problem?

Jakie są alternatywy dla kredytu?



Kliknij, aby powiekszyć fot. ewakubiak - Fotolia.com Coraz trudniej o kredyt dla firmy Zaostrzające się kryteria bankowe dotykają MSP.

Dlaczego o kredyt dla firmy jest trudno?

– Rozpatrując wniosek o kredyt, bank szacuje ryzyko transakcji, tj. niebezpieczeństwo niewywiązania się kredytobiorcy ze spłaty swoich zobowiązań. W związku z pandemią pogorszyła się ogólna sytuacja gospodarcza w kraju oraz w niektórych branżach i istnieje ryzyko, że może ona ulec dalszemu pogorszeniu lub długo nie wrócić do stanu wyjściowego. Może to mieć również wpływ na obniżenie jakości istniejącego portfela kredytowego banków. To sprawia, że ryzyko banku staje się wyższe, a dostępność kredytów spada – tłumaczy Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny w Podlaskim Funduszu Kapitałowym.

W których branżach zaciągnięcie kredytu dla firmy może stanowić największy problem?

Jakie są alternatywy i perspektywy na III kwartał?

– Program ten ma na celu ochronę miejsc pracy i utrzymanie płynności firm, ale dopłaty będą dotyczyły wyłącznie odsetek. Raty kapitałowe firma będzie musiała spłacać samodzielnie. To oznacza, że aby uzyskać taki kredyt firma będzie musiała przejść ocenę zdolności kredytowej. Z tym może być natomiast coraz trudniej ze względu na zaostrzające się kryteria bankowe. Alternatywą względem kredytu bankowego mogą być dla firm preferencyjne pożyczki z programów unijnych, dotacje na kapitał obrotowy, ale też finansowanie ze strony funduszy dysponujących prywatnym kapitałem, które wykazują większą elastyczność w procesie oceny zdolności kredytowej firmy – dodaje Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Zaostrzenie warunków kredytowania daje o sobie znać już od początków pandemii. Dziś jego skala jest nawet większa niż w czasach kryzysu sprzed 11 lat - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Podlaski Fundusz Kapitałowy. Kłopotów z uzyskaniem kredytu dla firmy powinni spodziewać się przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy chcieliby zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie.Doniesienia napływające z rynku wskazują, że kłopoty dotknęły nawet tych przedsiębiorców, którzy starania o kredyt dla firmy rozpoczęli jeszcze przed pandemią - część z nich otrzymało informację, że w wyniku pandemii bank postanowił zawiesić akcję kredytową. Inne od razu otrzymały decyzję odmowną. Jednocześnie niepewność spowodowana koronakryzysem osłabiła też popyt na kredyty - firmy postanowiły bowiem czasowo wstrzymać inwestycje.Kryteria przyznawania kredytów to ustalane przez bank minimalne standardy zdolności kredytowej , jakie powinien spełniać kredytobiorca, aby uzyskać kredyt. Ich zaostrzenie może polegać w szczególności na takich działaniach jak: obniżenie maksymalnej kwoty kredytu, podniesienie wymagań odnośnie zabezpieczenia, skrócenie maksymalnego okresu kredytowania, zwiększenie pozaodsetkowych kosztów kredytu, zwiększenie wymagań odnośnie poziomu zysku generowanego przez firmę czy też dopuszczalnego poziomu zadłużenia.Jeżeli chodzi o sytuację firmy, to dla banku dyskwalifikujący może być spadek przychodów i niepewność co do ich wysokości w kolejnych miesiącach, wygenerowana strata, potencjalna utrata należności, ryzyko danej branży.Raport NBP potwierdza, że wśród przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej przez banki, już w pierwszym kwartale 2020 roku znalazły się: pogorszenie się sytuacji gospodarczej, niezadowalające wyniki finansowe przedsiębiorstw czy działalność w zagrożonych branżach. Na decyzję banków wpływ mają również czynniki wewnętrzne, takie jak udział kredytów zagrożonych w obecnym portfelu kredytowym lub sytuacja kapitałowa banku.Ostatni raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, opublikowany przez PARP mówi, że w 2019 roku najwięcej firm powstało w działach gospodarki takich jak: Budownictwo (20,9 proc. ogółu nowo powstałych firm), Handel (16,1 proc.), a następnie w Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7 proc.) oraz Przetwórstwo przemysłowe (7,2 proc.). Dziś często są to jednocześnie branże uznawane za najbardziej narażone na kryzys.Dla banków ryzykowne są zwłaszcza: branża budowlana, gastronomiczna, hotelarska, transportowa, meblarska, automotive, obszary takie jak handel detaliczny, kultura i rozrywka. Z wysokim poziomem ryzyka związane są również branże i firmy uzależnione w znacznym stopniu od importu z Chin.Obecne położenie wielu firm pogarsza fakt, że jeszcze przed wybuchem pandemii ich sytuacja była niepewna. Według raportu opublikowanego przez PARP, spośród przedsiębiorstw utworzonych w 2018 roku najniższe wskaźniki przeżycia pierwszego roku odnotowano w sekcjach takich jak Kultura i rekreacja (59,6 proc.) oraz Zakwaterowanie i gastronomia (60,9 proc.). Negatywne skutki pandemii, jakie odczuwa sektor usług i handlu mogą być dla gospodarki dotkliwe tym bardziej, że zgodnie z danymi PARP, w obszarze tym działa ponad 75 proc. polskich MSP.Wyniki ankiety przeprowadzonej przez NBP wśród banków wskazują, że żaden z nich nie przewiduje łagodzenia polityki kredytowej. Nieco optymizmu wnoszą rządowe zapowiedzi, zgodnie z którymi nawet przy wzroście liczby zakażeń, nie zostaną wprowadzone tak silne restrykcje, jak na początku pandemii. Ratunkiem dla firm mają być z kolei programy pomocowe realizowane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Aktualnie BGK uruchamia program kredytów z dopłatą do oprocentowania. Kredyty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą z BGK umowę i przystąpią do programu. Dla sektora MSP przewidziano dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 pkt. procentowych.W obliczu globalnej recesji trudno oczekiwać szybkiej zmiany polityki banków w zakresie podejścia do oceny ryzyka. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą jednak szukać opcji innych niż kredyt dla firmy.