BGK: są ułatwienia w programie "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie"

Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" to inicjatywa Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zarządzanie której zlecono BGK. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zasadniczym celem programu jest wspomaganie rozwoju rynku pracy, przeciwdziałanie



W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:

podjęcie działalności gospodarczej,

utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Program skierowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, a także do osób bezrobotnych i opiekunów osób niepełnosprawnych.

– Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowaliśmy lepsze warunki spłaty zobowiązań dla firm, które są związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Dzięki środkom z programu powstało ponad 4,5 tys. firm. Naszym obowiązkiem jest pomoc przedsiębiorcom nie tylko na początku ich biznesowej drogi, ale także reagowanie na ich najpilniejsze potrzeby w tej trudnej sytuacji – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

zawieszenia spłaty do 6 miesięcy,

wydłużenia karencji o maksymalnie pół roku, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,

obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy,

wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy.

BGK poinformował właśnie, że wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracował i wdrożył zmiany w programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. Ich celem jest wsparcie beneficjentów programu w utrzymaniu płynności finansowej oraz dotychczasowej ilości miejsc pracy.Ułatwienia dla pożyczkobiorców obejmują możliwość:W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy albo do likwidacji miejsca pracy, pośrednik finansowy może zrezygnować z kar umownych, wynikających z założeń programu. Decyzję podejmie po zapoznaniu się z sytuacją firmy. Wśród ułatwień znalazła się także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy – wcześniej program nie dopuszczał takiego rozwiązania.To jednak nie wszystko. Pożyczkobiorcy będą mogli również wydłużyć termin rozliczenia pożyczki, a także zawiesić termin na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa. Wszystkie te zmiany obowiązują od 1 marca 2020 r.Z preferencyjnych rozwiązań mogą skorzystać pożyczkobiorcy, którzy już odczuwają lub są narażeni na negatywne skutki związane z COVID-19. Zmiany warunków zawartych umów będą mogły nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy. Aby z nich skorzystać, powinien on skontaktować się z instytucją finansującą, z którą podpisał umowę pożyczkową. We wniosku firma powinna wpisać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na jej sytuację. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi. Ich lista jest dostępna na stronie: wsparciewstarcie.bgk.pl.