Jak nie dać się oszukać w Black Friday. Przewodnik po bezpiecznych zakupach online © wygenerowane przez AI

Black Friday 2025 to okres rekordowych zniżek i wzmożonego ruchu w e-commerce, który przyciąga zarówno sprzedawców, jak i cyberprzestępców. Warto zachować szczególną ostrożność, by chronić swoje dane i pieniądze przed fałszywymi sklepami, phishingiem oraz nieuczciwymi ofertami. Poznaj praktyczne wskazówki od Banku Pekao, które pomogą zabezpieczyć Twoje zakupy i dane finansowe.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak rozpoznać i unikać fałszywych sklepów internetowych i podejrzanych domen

Dlaczego warto korzystać z zaufanych bramek płatniczych

Jak reagować na podejrzanie wysokie promocje i oferty z mediów społecznościowych

Jak zabezpieczyć transakcje mobilne oraz co robić w przypadku podejrzenia oszustwa

Bezpieczne płatności — co naprawdę działa