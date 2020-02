Płatność kartą czy gotówką? Jakie sposoby płatności wybieramy na wakacje?

Wprawdzie obrót bezgotówkowy i nowoczesne sposoby płatności cieszą się coraz to większym powodzeniem, to jednak okazuje się, że w niektórych sytuacjach ciągle króluje gotówka. Dobrym tego przykładem są Polacy na wakacjach. Z analizy przeprowadzonej przez serwis KAYAK.pl wynika, że w czasie urlopu wolimy płacić w lokalnej walucie. Na drugą pod względem popularności płatność kartą decyduje się zdecydowanie mniejsza rzesza turystów.

„Choć płatność kartą kredytową jest drugą najpopularniejszą metodą wśród wszystkich badanych krajów (30%), Polacy znajdują się w gronie najbardziej sceptycznych narodowości względem tej formy finansowania wakacji. Raczej niechętnie płacą też za wakacje w ratach, co może wskazywać, że wolą uniknąć późniejszej konieczności spłacania odsetek za wakacyjne szaleństwa” - komentuje Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl.



Na potrzeby badania dotyczącego najchętniej wybieranych podczas urlopu sposobów płatności KAYAK.pl zebrał opinie przeszło 25 000 respondentów reprezentujących 24 kraje w tym 1000 osób z Polski.Wskazania Polaków pokazały, że podczas wakacji najchętniej płacą gotówką. Takiej odpowiedzi udzieliło 53% kobiet i 43% mężczyzn. Drugim najpopularniejszym sposobem płatności na urlopie jest płatność kartą debetową lub kredytową, którą wybiera odpowiednio 22% i 20% ankietowanych z naszego kraju.Jednocześnie okazuje się, że nie tylko Polacy hołdują tradycyjnym sposobom płatności - wśród wszystkich 24 ankietowanych krajów gotówkę wybiera 38% badanych. Najliczniejszą reprezentacją mogą pochwalić się Niemcy i Austria (58%). Są też kraje, w których banknoty i bilon odeszły już do lamusa na rzecz „plastiku” - Francuzi i Norwegowie najrzadziej sięgają po gotówkę, a w przeprowadzanych przez nich transakcjach zdecydowanie dominuje płatność kartą.Co ciekawe, Polacy są wśród narodowości, które mają najmniej oporów przed nowinkami technologicznymi i zaczynają przekonywać się do płatności aplikacjami. Podczas gdy światowa średnia to zaledwie 4%, w Polsce już 7% ankietowanych najchętniej płaci telefonem. Częściej zdarza się to tylko w przypadku Ukraińców (10%).