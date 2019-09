Trwa sezon na dłużników z komunikacji miejskiej

Początek roku szkolnego i akademickiego rozpoczyna okres wzmożonego korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Okazuje się, że natężenie pasażerskiego ruchu niesie za sobą wzrost ilości osób, które decydują się przemierzać miasto bez ważnego biletu. Z badania zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że na gapę jeździ co szósty Polak, a w grupie do 24. roku życia - nawet co czwarty. Jakie są tego efekty? Tłok nie tylko w tramwajach i autobusach, ale również na liście dłużników. W rejestrze figurują obecnie personalia przeszło 101 tys. "gapowiczów", których łączne zadłużenie opiewa na przeszło 128 mln zł.

Świadomie bez biletu jeżdżą głównie młodzi…

Kliknij, aby powiekszyć fot. Yuri Bizgaimer - Fotolia.com Autobus miejski Co szósta osoba nie kasuje biletu, z premedytacją.

…ale typowy dłużnik gapowicz wcale nie ma 18 lat

Najwyższe średnie zadłużenie za jazdę na gapę w województwie łódzkim

Przymykać oko, czy być czujnym?

- Mobilizujemy w ten sposób miejskich dłużników. Obecnie mamy około 8100 dłużników-gapowiczów i 40 500 nieopłaconych kar za jazdę bez ważnego biletu, czyli przeciętnie po pięć na osobę. Miesięcznie średnio przybywa około 1000 nowych spraw. Największy ruch notujemy od września do następnego roku do marca - wskazuje Michał Porada, Kierownik Działu Obsługi Pasażera MPK w Częstochowie.

Jak daleko dojeżdżają gapowicze?

- W zależności od miesiąca wysyłamy dłużnikom od 200 do 500 wezwań do zapłaty. Część z tych osób ostatecznie trafia do Rejestru Dłużników. Metoda się sprawdza, bo obserwujemy, że osoby, którym np. banki odmówiły udzielenia kredytu są skłonne spłacić zadłużenie – zaznacza Michał Porada.- Taki wpis może nieprzyjemnie zaskoczyć, bardziej niż sam kontroler biletów. Z powodu obecności w rejestrze można nie otrzymać kredytu w banku, pożyczki w firmie pożyczkowej, usłyszeć odmowę rozłożenia opłaty za zakupy na raty, nie podpisać umowy na telefon, internet czy telewizję, bo firmy przed podpisaniem umowy sprawdzają wcześniej wiarygodność potencjalnego klienta – podkreśla Łukasz Rączkowski ekspert Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. - Już sama groźba dopisania informacji o długu do rejestru, do którego tak często zaglądają banki i inne przedsiębiorstwa powoduje, że 67 proc. dłużników dokonuje płatności do 30 dni po otrzymaniu wezwania. Z kolei w przypadku zobowiązań dłużników wpisanych już do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, nawet 26 proc. reguluje dług w ciągu pierwszych czterech miesięcy. Po całkowitej spłacie zadłużenia informacja o długu jest usuwana i nie pozostaje po niej w rejestrze żaden ślad, co dodatkowo motywuje dłużnika. Poza tym cały proces trwa znacznie krócej niż skierowanie sprawy do sądu czy windykacji, o czym coraz częściej przekonują się zarządcy transportu miejskiego i kolejowego – dodaje.



W wakacje przemierzali Polskę koleją, a teraz przesiedli się do komunikacji miejskiej. Michał Porada, Kierownik Działu Obsługi Pasażera MPK w Częstochowie, potwierdza, że w częstochowskim MPK sezon na gapowiczów rozpoczyna się we wrześniu i trwa aż do marca. Co nimi kieruje? Spryt, oszczędność, a może zwykłe roztargnienie? O jednoznaczną odpowiedź jest tu trudno, ale jedno jest pewne - stanowią oni spory koszt i to zarówno dla firm transportowych, jak i dla podatników, którzy przecież "zrzucają się" na utrzymanie komunikacji miejskiej. Oszczędności na biletach nie wszystkim jednak uchodzą na sucho.W Rejestrze Dłużników figurują obecnie personalia aż 101 074 dłużników-gapowiczów, którzy nie tylko nie zakupili biletu na przejazd, ale również nie uiściły mandatu za jego brak. Łączne zadłużenie Polaków wpisanych do BIG InfoMonitor przez koleje i firmy transportu miejskiego sięga pokaźnych 128 044 879 zł. I wprawdzie ta kwota jest niewątpliwie wysoka, to z pewnością ukazuje jedynie fragment rzeczywistości. Bo skłonnych do ryzyka, aby zaoszczędzić na biletach nie brakuje.Jak wynika z badania, w którym respondenci odnieśli się do różnego rodzaju zachowań związanych z gospodarowaniem pieniędzmi, na stwierdzenie – „nigdy świadomie nie jeżdżę bez ważnego biletu” przecząco odpowiedziało aż 16 proc. ankietowanych, czyli co szósty.Według badania zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor przez firmę Quality Watch, jeszcze więcej osób na świadomą jazdę bez ważnego biletu zdecydowałoby się w grupie wiekowej do 24 lat, bo aż 26 proc. czyli co czwarty. Na pocieszenie w gronie 65-74 latków na tego typu zachowanie zdobyłoby się jedynie 6 proc. ankietowanych. W ujęciu geograficznym największą skłonność do ryzyka w pociągu, autobusie czy w tramwaju mają mieszkańcy województwa opolskiego – 21 proc. oraz lubelskiego i zachodniopomorskiego – po 20 proc. Najmniej amatorów jazdy na gapę mają natomiast województwa świętokrzyskie (10 proc.), podkarpackie (11 proc.) i warmińsko-mazurskie (12 proc.).Choć skłonność do korzystania z komunikacji bez biletu najczęściej deklarują młodzi, to jednak w Rejestrze BIG InfoMonitor najwięcej dłużników gapowiczów - 32 611, czyli jedna trzecia - ma między 35 a 44 lata. Wartość ich opłat karnych, zgłoszonych do BIG, dochodzi do 42 mln zł, z całej sumy wynoszącej 128 mln zł. Dlatego też profil statystycznego gapowicza to wbrew pozorom nie osoba, która niedawno odebrała dowód osobisty, lecz stateczny 40-latek i to koniecznie mężczyzna. Wśród gapowiczów czterech na pięciu obecnych w rejestrze to właśnie panowie.Gdyby przypisać gapowiczowi adres, to w pierwszej kolejności byłoby to Mazowsze, dalej Śląsk, a na trzecim miejscu Pomorze. Najwięcej nieuczciwych pasażerów widniejących w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, zamieszkuje właśnie woj. mazowieckie – 27,7 tys., śląskie – 18,5 tys. oraz pomorskie – 8,6 tys. osób. Regiony te dominują również pod względem kwot zaległości. Najmniej dłużników – gapowiczów pochodzi z województw: opolskiego, lubuskiego i podlaskiego. Najwyższe średnie zadłużenie na osobę widać natomiast w województwie łódzkim – 1 636 zł, podlaskim – 1 594 zł oraz kujawsko-pomorskim – 1 524 zł.Coraz więcej firm zajmujących się przewozem osób już wie jak sobie skutecznie radzić z dłużnikami. M.in. w częstochowskie MPK, wysyła swoim dłużnikom wezwania do zapłaty jeśli dług wynosi co najmniej 200 zł, a termin wymagalności przekracza 30 dni. Wezwania informują o możliwości wpisu do BIG i gdy to nie zadziała, MPK zgłasza uporczywie niepłacących kar do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jest ich obecnie 5754, a ich łączny dług wynosi ponad 4,5 mln zł. Średnia wartość zadłużenia mieszkańca Częstochowy wynikająca z braku opłaty karnej za przejazd bez biletu to 853 zł.Praktyka pokazuje, część osób ignoruje wpis o długu do momentu, gdy przeszkodzi im to np. w zaciągnięciu kredytu, zakupie abonamentu telekomunikacyjnego, czy podpisaniu umowy na telewizje kablową.