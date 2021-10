Za jazdę bez biletu trafisz na listę dłużników

Łącznie w całej Polsce jest już 106,3 tys. osób, które zostały wpisane do rejestru dłużników z powodu jazdy na gapę. Zalegają one 153,5 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najwięcej dłużników-gapowiczów jest na Mazowszu i Śląsku.

Przeczytaj także: BIG InfoMonitor: coraz trudniej uniknąć mandatu za brak biletu

Konsekwencje znalezienia się w tej bazie potrafią być dotkliwe. Dłużnicy wpisani do rejestru mogą mieć problemy z zaciągnięciem pożyczek czy kredytów, ale także z zakupem telefonu komórkowego czy usług internetowych, wszystko dlatego, że wiele firm sprawdza wiarygodność potencjalnych klientów. Tylko w zeszłym roku instytucje finansowe oraz firmy pobrały ponad 16 mln raportów weryfikujących wiarygodność płatniczą konsumentów – zaznacza Łukasz Rączkowski, ekspert z BIG InfoMonitor. – Jeśli sprawdzany ma długi, bank, firma pożyczkowa, czy telekom mogą wyjść z założenia, że skoro nie jest w stanie obsługiwać dotychczasowych zobowiązań, tym bardziej nie poradzi sobie z kolejnymi. Jedyną szansą na odzyskanie wiarygodności jest w takiej sytuacji całkowita spłata zadłużenia. Wówczas dłużnik znika z rejestru i ma czystą kartę. Na tym polega mobilizujące działanie wpisu w rejestrze – dodaje.

Mieszkańcy Mazowsza i Śląska w czołówce ukaranych za jazdę na gapę

Statystyki, dotyczące liczby niepłacących za bilet, a potem otrzymywanych kar za taki przejazd, wynikają z liczby ludności w danym regionie, popularności komunikacji miejskiej jak również determinacji właścicieli firm przewozowych do wpisywania nieuczciwych pasażerów. Gdyby odnieść liczbę gapowiczów do liczby mieszkańców w województwie, to zdecydowanie najwięcej mają ich woj. łódzkie i mazowieckie, a następnie pomorskie i warmińsko-mazurskie – mówi Łukasz Rączkowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba dłużników i kwota zaległości - województwa Łącznie w całej Polsce jest już 106,3 tys. osób, które zostały wpisane do rejestru dłużników z powodu uchylania się od uregulowania kary za podróżowanie bez biletu, czy to komunikacją miejską czy to krajową. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Rekordzista-gapowicz z Wielkopolski

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dłużnicy - rekordziści Najwyższa zaległość należy do 26 letniej mieszkanki Wielkopolski, która choć trudno w to uwierzyć, ma do spłaty ponad 142 tys. zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zamierza zgłaszać gapowiczów także MZK Jastrzębie-Zdrój. Na pewno trafi tu rekordzista z tego miasta, który ma do oddania ponad 20 tys. zł. Śląsk to drugie województwo w kraju pod względem liczby znajdujących się w rejestrze gapowiczów - ich liczba na koniec sierpnia przekroczyła 14 tys., a ich długi opiewają na ponad 19 mln zł.MZK Jastrzębie-Zdrój podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, bo nie chce by za nieuczciwych pasażerów płaciły osoby kupujące bilety. W ten sposób koszty komunikacji rosną i biją po kieszeni wszystkich – również mieszkańców przemieszczających się innymi środkami transportu, ponieważ to gminy w dużej części finansują komunikację. Do tej pory jastrzębski MZK stosował ponaglenia. Za pośrednictwem policji kierował sprawy dłużników do Wydziału Karnego Sądów Rejonowych, a także korzystał z usług komornika.Rekordzista jest winien MZK Jastrzębie-Zdrój ponad 20 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że obecna wysokość opłaty karnej to 160 zł lub 112 zł, jeśli zostanie zapłacona do 7 dni od wystawienia, to rekordzista w najlepszym przypadku nie skasował biletu, a później nie zapłacił kary ok. 130 razy. W pierwszej połowie tego roku kontrolerzy MZK wypisali 4400 opłat karnych/mandatów. W tym okresie, w ramach egzekucji należności udało się odzyskać 390 tys. zł.W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor najwięcej miejsca zajmują gapowicze z Mazowsza. Na koniec sierpnia ich liczba przekroczyła 26 tys. osób, a ich łączny dług zbliżył się do 46 mln zł. Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie, z 14,3 tys. gapowiczów i kwotą zaległości 19,2 mln zł. Śląskowi niemal dorównuje woj. łódzkie, z którego do BIG InfoMonitor trafiło 14 tys. gapowiczów, choć łączna zaległość jest już sporo niższa, bo wynosi 12,8 mln zł.Pod względem średniej zaległości wyróżnia się natomiast Podlasie, gdzie skala problemu, przynajmniej po liczbie zgłaszanych gapowiczów, nie wygląda na znaczącą, jednak ci którzy jeżdżą bez biletu robią to często. W rezultacie wypada tu średnio na osobę 1875 zł nieopłaconych kar.Łącznie w całej Polsce jest już 106,3 tys. osób, które zostały wpisane do rejestru dłużników z powodu uchylania się od uregulowania kary za podróżowanie bez biletu, czy to komunikacją miejską czy to krajową. Razem mają do zapłacenia przewoźnikom lub firmom windykacyjnym 153,5 mln zł.Najwyższa zaległość należy do 26 letniej mieszkanki Wielkopolski, która choć trudno w to uwierzyć, ma do spłaty ponad 142 tys. zł. Na drugiej pozycji znajduje się 68 letni mężczyzna z woj. zachodniopomorskiego z długami przekraczającymi 117 tys. zł, a na trzeciej 62 letni Mazowszanin, który ma ponad 107 tys. zł opłat karnych. Pierwszą 10. najbardziej zadłużonych z tytułu jazdy na gapę otwierają i zamykają kobiety, ale to panowie zdecydowanie częściej podróżują na gapę.Do BIG można zgłosić konsumenta już od 200 zł zaległości. Wcześniej BIG InfoMonitor może w imieniu wierzyciela wysłać wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem, o planowanym wpisaniu dłużnika do rejestru, jeśli ten nie ureguluje zobowiązania. Rozwiązanie jest niedrogie i każdej ze stron zarówno wierzycielowi jak i dłużnikowi daje szanse działać szybko i sporo oszczędzić. - Reagować należy od razu już przy najmniejszych kwotach, bo praktyka pokazuje, że im wyższa suma, tym trudniej ją odzyskać – zwraca uwagę Łukasz Rączkowski.