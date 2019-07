TFI: sprzedaż i umorzenia VI 2019

2017 rok bardzo dobrze zapisał się w historii rynku TFI, a wyniki zanotowane na początku 2018 roku dawały realną szansę na kontynuację dobrej passy. Później bywało różnie. A co przyniósł nam czerwiec bieżącego roku? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowszy z raportów cyklicznie opracowywanych przez IZFiA. Okazuje się, że szósty miesiąc okazał się już piątym w tym roku, w którym saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych znalazło się pod kreską.

Wyniki sprzedaży za czerwiec 2019 r.

Sprzedaż netto ogółem ukształtowała się na poziomie -0,8 mld PLN

Sprzedaż netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych wyniosła -0,5 mld PLN

Sprzedaż netto funduszy rynku niepublicznego osiągnęła pułap -0,3 mld PLN

- Po raz piąty w bieżącym roku wyniki sprzedaży funduszy były ujemne. Inwestorzy wypłacali kapitał z większości kategorii funduszy. Wprawdzie zmalały odpływy z funduszy akcyjnych i mieszanych, ale wzrosły za to z funduszy dłużnych krótkoterminowych. Wyjątek stanowią fundusze dłużne, które dobrze sprzedawały się w całym półroczu – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Z funduszy absolutnej stopy zwrotu wypłacono w czerwcu 0,1 mld, a od początku roku ponad 1 mld.

Czerwiec okazał się już piątym w tym roku miesiącem, w którym sprzedaż funduszy była ujemna - wynik osiągnął -0,8 mld, z czego -0,5 mld przypadło na fundusze rynku kapitałowego, a -0,3 mld na fundusze rynku niepublicznego. funduszy absolutnej stopy zwrotu wypłynęło w badanym okresie 0,1 mld, a od początku roku już ponad 1 mld.Wycofywanie środków dotyczy również funduszy akcyjnych, przy czym warto podkreślić, że odnotowane w czerwcu saldo (-78 mln) było prawie pięciokrotnie niższe niż w maju (-347 mln). Spośród funduszy akcyjnych, na plusie była tylko sprzedaż funduszy akcji małych i średnich spółek (5 mln).Skala umorzeń miesiąc do miesiąca była też mniejsza w przypadku funduszy mieszanych (-29 mln w czerwcu vs -122 mln w maju). Jedyną grupą w tej kategorii z dodatnim saldem były fundusze mieszane pozostałe (57 mln) i w ich przypadku jest to ósmy miesiąc z rzędu z pozytywnym wynikiem.W czerwcu jak w każdym poprzednim miesiącu 2019 roku saldo sprzedaży funduszy dłużnych było dodatnie. Od początku roku ta kategoria funduszy pozyskała ponad 4,1 mln nowego kapitału. Z kolei sprzedaż funduszy dłużnych krótkoterminowych już siódmy miesiąc z rzędu jest ujemna. W pierwszym półroczu 2019 roku z tych funduszy wycofano 3,6 mld.