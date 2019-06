Pytanie to wydaje się dosyć proste, aczkolwiek im dłużej zaczniemy się zastanawiać tym więcej powodów możemy znaleźć. Nie wszystkie te powody są zawsze i dla wszystkich podmiotów prawdziwe, niemniej bardzo wiele firm jest w stanie skorzystać na współpracy z kantorami internetowymi. Jest tylko jeden zupełnie oczywisty warunek. Muszą mieć realne potrzeby walutowe.

Negocjacje kursów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Halfpoint - Fotolia.com E-kantor Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Tanie przelewy zagraniczne

Wygodny e-kantor

Szybkość i funkcjonalności

Różnica pomiędzy wymianą w kantorze online, na przykład , a w banku po standardowych warunkach przelewem na konto w innej walucie to około 5%. Oznacza to, że wcale nie trzeba wymieniać milionów złotych, by móc zaoszczędzić. Mówiąc wprost w takim przypadku przedsiębiorca oszczędza 1 000 zł na każde 20 000 zł przelewu.Pierwszym powodem przemawiającym za kantorami internetowymi, nasuwającym się od razu jest wspomniana cena. Kantory Internetowe i społecznościowe platformy wymiany walut, by zachęcić klienta, mają standardowe warunki znacznie korzystniejsze niż standardowe warunki banków.Warto w tym momencie przypomnieć, że zarówno jedne, jak i drugie podmioty pozwalają negocjować swoje marże. Dlatego też największe firmy mające bardzo silne pozycje negocjacyjne w bankach są właściwie poza zasięgiem kantorów internetowych.Bank jeżeli będzie chciał, zaoferuje im po prostu lepsze warunki. Z tego powodu firmy znane z czołowych miejsc na giełdzie nie są naszymi klientami. Są nimi za to małe i średnie przedsiębiorstwa, które z racji skali nie mogą liczyć na tak preferencyjne traktowanie w bankach. Warto też zwrócić uwagę, że niektóre banki mają swoje własne kantory online. To wcale nie znaczy, że cena w nich jest od razu tak samo dobra jak w kantorach internetowych. Z drugiej strony wspomniana różnica 5% również nie jest już wtedy aktualna.Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na inne koszty. Przelew walutowy to w dalszym ciągu dość egzotyczna potrzeba po stronie klienta. Za wyjątkiem tych, którzy blisko współpracują z zagranicznymi kontrahentami. W wielu instytucjach przelew zagraniczny SWIFT jest drogi lub bardzo drogi. Kantory internetowe bardzo często pozwalają na tym istotnie zaoszczędzić. Przykładowo Walutomat umożliwia nie tylko wymianę waluty po bardzo atrakcyjnym kursie, ale również jednocześnie tani jej przelew do 40 krajów na świecie. Często na koniec transakcji może się okazać, że nie tylko przy najmniejszych kwotach oszczędność na koszcie przelewu przekracza tą na wymianie walut.Kolejny powód, by wymieniać waluty w kantorach internetowych to wygoda. Teoretycznie kantor nie może dać nam niczego, czego nie mają banki. Z drugiej strony wszystkie te atrakcje w kantorze są od razu, a w banku trzeba za nie często dodatkowo płacić. Dobrym przykładem są przelewy w walutach obcych bez posiadania konta w nich. Teoretycznie nie jest to duże ułatwienie, w praktyce jednak jeżeli nie mamy stałych kontrahentów może nas to uchronić przed wieloma drogimi niespodziankami i obowiązkami. Pod pojedynczą transakcję można otworzyć konto w obcej walucie, wysłać przelew i je zamknąć. Pytanie czy to ma sens? Jeżeli chcemy uniknąć całych procedur można skorzystać z kantoru internetowego.Warto pamiętać, że czasem może się też okazać, że nasz bank nie będzie miał którejś z funkcji, którą kantory internetowy mieć będzie. Dobrym przykładem są chociażby listy walut. Bardzo często kantory dążą do posiadania jej bardzo szerokiej w związku z tym większość banków nie jest w stanie jej wyrównać. Ciężko wyobrazić sobie zmianę banku dla jednego przelewu walutowego.Wygodna może przejawiać się także w innych funkcjonalnościach w e-kantorze. Przykładowo Walutomat ma Open API do integracji automatycznej z innymi systemami. Poza tym jest "otwarty" 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Umożliwia też wpłaty przez Przelewy24, czy kartami płatniczymi do zwiększa komfort korzystania i przyspiesza transakcję.Przedsiębiorcy cenią sobie również bezpieczeństwo i szybkość transakcji, a największe kantory internetowe na rynku mogą im to zapewnić. Te wszystkie aspekty przemawiają za tym, by otworzyć się na wygodną i pewną wymianę waluty w internecie.