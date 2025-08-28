Mandaty, paczki, promocje - fałszywe kody QR nową metodą wyłudzeń danych i pieniędzy

Fałszywe mandaty za szybą, kody QR na parkomatach czy SMS-y z linkami do płatności - cyberprzestępcy wykorzystują nowe techniki, aby zdobyć nasze dane. Eksperci alarmują: przez niepozorne kody QR możemy utracić pieniądze i narazić się na kradzież tożsamości, mimo rosnącej świadomości użytkowników sieci.

To nie paczka, to pułapka

Z pozoru niewinny kod QR może być początkiem bardzo poważnych kłopotów. Po zeskanowaniu przez nas piktogramu oszuści są w stanie przejąć dane logowania do bankowości internetowej, numer karty płatniczej czy inne wrażliwe informacje. W efekcie możemy nie tylko stracić wszystkie pieniądze z konta, ale też narazić się na ryzyko kradzieży danych osobowych, w tym PESEL-u, wraz z próbami zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na nasze nazwisko – ostrzega Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Oszustwo za szybą

Lepiej sprawdź, zanim zeskanujesz

Do kodów QR, podobnie jak do podejrzanych linków, trzeba mieć ograniczone zaufanie. Jeśli adres odnośnika do strony jest nietypowy, skrócony, zawiera literówki lub wygląda inaczej niż oficjalna domena znanej firmy czy instytucji państwowej, to powinien być to dla nas sygnał ostrzegawczy.



Nie należy też skanować przypadkowych piktogramów umieszczonych w miejscach publicznych, na plakatach, ulotkach czy w mailach od niezweryfikowanych nadawców. Pod żadnym pozorem nie można również podawać danych logowania, PESEL-u czy numeru karty płatniczej po zeskanowaniu kodu QR z nieznanego źródła – przestrzega Bartłomiej Drozd.

