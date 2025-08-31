Jak zadbać o bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i co obejmuje szkolne ubezpieczenie NNW?

We wrześniu dzieci i młodzież wracają do szkół, a ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia staje się priorytetem. Statystyki za 2024 rok pokazują, że aż 2.674 osób w wieku szkolnym było ofiarami wypadków drogowych. Przestrzeganie aktualnych przepisów, dobór odpowiedniego kasku i regularne kontrole jednośladów to kluczowe działania, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo uczniów zarówno podczas jazdy rowerem, hulajnogą, jak i autobusem. Dodatkowo, warto pamiętać o szerokiej ochronie, którą zapewnia szkolne ubezpieczenie NNW - obejmuje ono nie tylko zdarzenia mające miejsce w szkole, ale także w trakcie drogi do szkoły i powrotu z niej.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie szkolne NNW: ochrona dziecka w szkole i w internecie

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są aktualne przepisy dla dzieci dojeżdżających do szkoły rowerem, hulajnogą i autobusem

Kiedy zalecane jest noszenie kasku ochronnego i jakie modele wybrać

Jak kontrolować stan techniczny jednośladu oraz jaka prędkość jest dozwolona dla hulajnóg

Jak działa i jakie korzyści oferuje szkolne ubezpieczenie NNW, obejmujące zdarzenia w drodze do i ze szkoły

Przeczytaj także: Compensa wprowadza nowe ubezpieczenie szkolne

Dzieci i młodzież wracają we wrześniu do swoich codziennych obowiązków szkolnych. W tym czasie są narażone na ryzyko wypadków, które mogą mieć miejsce nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale również podczas przemieszczania się na lekcje czy zajęcia dodatkowe. Według danych Wydziału Ruchu Drogowego Głównej Komendy Policji za 2024 rok [1], 2 674 osób w wieku szkolnym, tj. 7-17 lat, było w ubiegłym roku ofiarami wypadków drogowych. Możemy zwiększać ich bezpieczeństwo poprzez edukację i odpowiednie przygotowanie na drogę do szkoły, ale także zadbać o ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), które działa również poza murami placówek edukacyjnych.Pojawiły się zapowiedzi prac legislacyjnych nakładających obowiązek korzystania z kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia podczas jazdy rowerami, hulajnogami elektrycznymi czy urządzeniami transportu osobistego [2]. Choć obecnie takiego obowiązku nie ma, warto być ostrożnym i zakładać kask. Może on skutecznie zmniejszać ryzyko poważnych obrażeń głowy, twarzy i szyi w razie wypadku.Ważny jest dobór odpowiedniego rozmiaru kasku – powinien stabilnie przylegać do głowy. Na rynku są dostępne modele z pokrętłem umożliwiającym precyzyjne dopasowanie. Zwróćmy również uwagę na zapięcie – ma być solidne, a jednocześnie łatwe do rozpięcia, by umożliwić szybką reakcję w nagłych wypadkach. Dodatkowym atutem będzie wentylacja zapobiegająca przegrzewaniu oraz elementy odblaskowe zwiększające widoczność użytkownika na drodze. Obecnie dostępne są już różnorodne modele kasków, które łączą funkcjonalność z modnym wyglądem, co z pewnością zachęci dzieci i młodzież do ich noszenia.Warto zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny jednośladów używanych przez dzieci. Oznacza to regularne kontrole hamulców, opon oraz ogólnego stanu technicznego roweru czy hulajnogi. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej prędkości, która – w przypadku hulajnóg – nie powinna przekraczać 20 km/h.Należy pamiętać, że korzystanie z hulajnóg, a także jazda rowerem po drogach publicznych bez nadzoru rodzica jest zakazana w przypadku osób poniżej 10 r.ż. Z kolei młodzież do 18 r.ż. chcąca skorzystać z tych środków transportu jest zobowiązana do posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy (kat. AM, A1, B1 lub T).Jeśli mimo zachowania odpowiednich środków ostrożności dojdzie do wypadków, takich jak np. kolizja hulajnogi czy roweru z innym dzieckiem, dzieci objęte polisą szkolnego ubezpieczenia NNW mogą uzyskać wsparcie ubezpieczyciela. Dotyczy to zarówno osoby, która nieumyślnie spowodowała incydent i doznała obrażeń, jak i dla poszkodowanego, ale ważne, aby każdy z nich posiadał polisę NNW. Jeżeli w wyniku wypadku wystąpi wstrząs mózgu lub konieczna jest interwencja medyczna, a poszkodowany wymaga hospitalizacji, polisa NNW szkolne zapewnia nieletnim niezbędną pomoc i wsparcie finansowe.Jeśli chodzi o jazdę autobusem, wsparcie ubezpieczyciela przysługuje dziecku również w przypadku urazów powstałych w wyniku np. przewrócenia w trakcie wysiadania z pojazdu, gwałtownego hamowania czy kolizji. Dzieje się tak, ponieważ szkolne ubezpieczenie NNW obejmuje zdarzenia mające miejsce nie tylko w szkole, ale także podczas dojazdu i powrotu z niej, przez całą dobę. Można liczyć nie tylko na wsparcie finansowe, ale również pomoc w organizacji badań specjalistycznych, transportu medycznego czy noclegu rodzica w razie pobytu dziecka w szpitalu. Rodzaj i wysokość pomocy należnej z polisy zależą od tego, jaki zakres ochrony wybierzemy przy zawieraniu ubezpieczenia.Podsumowując: bez względu na to, jakim środkiem transportu poruszają się nasze dzieci, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zalecanych środków ostrożności ma kluczowe znaczenie. Gdy nie uda się jednak uchronić ich przed wypadkiem, pomoże szkolne ubezpieczenie NNW.W ramach polisy ubezpieczonym przysługiwać mogą nie tylko świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jeśli dojdzie na przykład do złamania czy zwichnięcia, ale również wsparcie w zakresie pomocy medycznej, pokrycia kosztów leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji powypadkowej.