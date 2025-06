Dodatek pielęgnacyjny dla 75-latków z ZUS: komu przysługuje, ile wynosi i jak go otrzymać?

Osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, otrzymają automatycznie dodatek pielęgnacyjny w wysokości 348,22 zł netto miesięcznie. Świadczenie nie wymaga składania wniosku, a pieniądze trafiają na konto razem z emeryturą lub rentą. Wyjątkiem są osoby młodsze, które muszą udokumentować całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek jest wolny od podatku i nie podlega egzekucji, ale nie przysługuje podczas dłuższego pobytu w placówkach opiekuńczych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kto otrzymuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS i na jakich zasadach

Jakie są aktualne kwoty i terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego

Kiedy konieczne jest złożenie wniosku o dodatek oraz jakie dokumenty są wymagane

W jakich sytuacjach dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje i jakie są obowiązki informacyjne wobec ZUS

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Kto otrzymuje dodatek pielęgnacyjny?

Sami naliczamy dodatek i wypłacamy go na konto seniora razem z wypłatą emerytury lub renty. Tylko w niektórych przypadkach trzeba złożyć do nas wniosek o te dodatkowe pieniądze.

Procedura przyznawania dodatku pielęgnacyjnego i wypłaty

Kiedy dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Podsumowanie

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane co miesiąc przez ZUS osobom, które. Aktualnie jego wysokość wynosii będzie obowiązywać do końca lutego 2026 roku. Warto zaznaczyć, że kwota ta podlega corocznej waloryzacji w marcu, co oznacza, że może wzrosnąć wraz z rosnącymi kosztami życia.Prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysługuje każdej osobie, która ukończyła 75 lat i pobiera z ZUS emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. W takim przypadku świadczenie jest przyznawane automatycznie,. Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku:W ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim (druk OL-9, nie starszy niż miesiąc). Dokumenty można przekazać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Od decyzji ZUS można się odwołać w ciągu miesiąca od jej otrzymania.Dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, jest przyznawany automatycznie – nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków ani dokumentów., w tym samym terminie, w którym wypłacane jest podstawowe świadczenie. Wypłaty realizowane są w stałych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze trafiają do seniora wcześniej, tak by nie było opóźnień.W przypadku osób, które nie ukończyły 75 lat, ale zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim na druku OL-9 (nie starszym niż miesiąc) oraz inną wymaganą dokumentacją medyczną. Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie przez ePUAP. Decyzja o przyznaniu dodatku powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. Od negatywnej decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem ZUS, w terminie miesiąca od otrzymania decyzji.Warto pamiętać, że świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej.Warto pamiętać, że. W takiej sytuacji ZUS musi zostać niezwłocznie powiadomiony. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, co – jak zauważa rzeczniczka ZUS – bywa bolesne dla rodzin seniorów.(wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Jeśli ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny, należy niezwłocznie powiadomić o tym urząd, który wypłaca zasiłek, by uniknąć nieprawidłowości i konieczności zwrotu świadczeń.Dodatek pielęgnacyjny to realne wsparcie dla tysięcy seniorów na Dolnym Śląsku. W większości przypadków jest przyznawany automatycznie, jednak warto pamiętać o obowiązkach informacyjnych wobec ZUS, zwłaszcza w przypadku pobytu w placówkach opiekuńczych. Dbanie o prawidłowe rozliczenie świadczeń pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych i zapewnia spokojną jesień życia.