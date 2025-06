Jakie oprocentowanie kredytu hipotecznego wybrać w 2025 roku: stałe czy zmienne?

Wybór między stałym a zmiennym oprocentowaniem kredytu hipotecznego w 2025 roku to jedna z najważniejszych decyzji dla przyszłych kredytobiorców. Po pierwszych od miesięcy obniżkach stóp procentowych przez RPP i wciąż wysokiej niepewności rynkowej, coraz więcej osób decyduje się na bezpieczniejsze, okresowo stałe oprocentowanie. Dowiedz się, jakie są różnice w ratach, jakie możliwości daje wcześniejsza spłata oraz co radzą eksperci finansowi.

Przeczytaj także: Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego - czy warto?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są aktualne trendy i prognozy dotyczące oprocentowania kredytów hipotecznych w 2025 roku.

Czym różni się kredyt ze stałym oprocentowaniem od kredytu ze zmiennym oprocentowaniem oraz jakie są ich zalety i wady.

Dlaczego kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem jest obecnie tańszy i jak może to wpłynąć na wysokość raty miesięcznej.

Jakie możliwości daje wcześniejsza spłata kredytu oraz przeniesienie zobowiązania do innego banku bez dodatkowych kosztów.

RPP obniżyła stopy, ale czeka. Co dalej?

Wciąż mamy do czynienia z wysoką niepewnością geopolityczną. Kluczowe dla naszej gospodarki są ceny ropy i energii. W takich warunkach trudno prognozować i przewidywać, co nastąpi do końca roku i na jakie ruchy zdecyduje się RPP, zauważa Kryspin Walentynowicz, Dyrektor Oddziału Poznań Credipass.

Oprocentowanie stałe tańsze niż zmienne? Tak, i to nawet o 1 p.p.

Dlatego też swoim klientom mówię, że warto rozważyć kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym, jako bezpieczniejszą formę finansowania zakupu nieruchomości. Nie ma powodu, aby dziś przepłacać, komentuje Kryspin Walentynowicz z Credipass.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie kredytów hipotecznych: stałe czy zmienne oprocentowanie Tabela przedstawia kluczowe różnice między kredytem hipotecznym ze stałym a zmiennym oprocentowaniem w 2025 roku. W przypadku kredytu na 300.000 zł różnica miesięczna w racie początkowej przy założeniu raty równej i okresu 30 lat sięga 200 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Czy wcześniejsza spłata kredytu ze stałym oprocentowaniem jest możliwa?

nadpłacić kredyt bez prowizji,

przenieść kredyt do innego, tańszego banku, jeśli warunki się zmienią.

Czasami spotykam się z opiniami, że wybierając oprocentowanie stałe, w pewnym sensie „zamraża się” ratę na 5 lat i nic w tym okresie nie można zmienić. Nie jest to prawdą. Ustawodawca przewidział pewne ograniczenia – rekomendacje dla banków, tzn. że taki kredyt można zamienić tylko na inny również ze stałym oprocentowaniem. Nie zmienia to faktu, że jest możliwość manewru i poszukania korzystniejszej opcji, podkreśla Kryspin Walentynowicz z Credipass.



Co więcej, swoim klientom często proponuję, aby przy refinansowaniu kredytu pozostali przy swojej racie kredytu i skrócili okres kredytowania. Taka perspektywa – przykładowo o 4 lata krótszy okres kredytowania to nie tylko spora oszczędność, ale też wcześniejsza ulga od zobowiązań – dodaje Kryspin Walentynowicz.

Jeszcze w kwietniu na rynku można było zaobserwować spory optymizm – WIBOR zaczął spadać w związku ze spodziewaną obniżką stóp procentowych, a banki obniżyły oprocentowanie kredytów hipotecznych. W maju 2025 roku, zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się na pierwszą od miesięcy obniżkę stóp procentowych. Ekonomiści, po odczytach inflacji, która była niższa od prognoz, spodziewali się dalszych obniżek.Pomimo tego, że RPP przyjęła strategię obserwacji sytuacji rynkowej, prognozowano kolejne cięcia stóp procentowych jeszcze w wakacje. Aktualna sytuacja geopolityczna może jednak pokrzyżować te plany.W ostatnich latach, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, na popularności zyskało oprocentowanie okresowo stałe. Nie tylko daje ono pewność, że przez 5 lat (w niektórych bankach nawet 10 lat) nie zmieni się rata kredytu. To również forma, jak wzrost inflacji czy zmiany stóp procentowych.Co istotne, oferty z- średnio nawet o. W przypadku wieloletniego zobowiązania to znaczne oszczędności. Dla przykładu w przypadku kredytu na 300.000 zł różnica miesięczna w racie początkowej przy założeniu raty równej i okresu 30 lat sięga 200 zł.Tak. I co ważne w większości przypadkówTo istotna zmiana, którą wprowadziły banki w podejściu do klienta. Dziś kredytobiorca, który wybierze, ma pełne prawo: