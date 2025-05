Rynek pracy w USA pod presją polityki handlowej

Według przewidywań ekonomistów wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie spowolnił w kwietniu, podczas gdy stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4.2%. Prognozowany przyrost miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wynosi około 138 tys., co stanowi zauważalny spadek względem wyjątkowo wysokiego wyniku z marca. Te dane są szczególnie istotne, ponieważ obrazują sytuację na rynku pracy po ogłoszeniu przez administrację Donalda Trumpa szeroko zakrojonych taryf celnych, które zwiększyły niepewność wśród przedsiębiorców.

Ekonomiści z Bank of America, zwracają uwagę, że choć polityka imigracyjna i handlowa może mieć negatywny wpływ na rynek pracy w nadchodzących miesiącach, to w kwietniu jej skutki były jeszcze ograniczone. Z kolei analitycy z EY twierdzą, że niepewność związana z polityką handlową, w połączeniu z typowymi dla kwietnia czynnikami sezonowymi, przyczyniła się do osłabienia zatrudnienia w sektorach takich jak turystyka, handel detaliczny i transport. Zwykle w tym okresie obserwuje się wzrost zatrudnienia w branży wypoczynkowej i hotelarskiej, jednak w tym roku efekt sezonowy mógł zostać osłabiony przez ogólną atmosferę niepewności gospodarczej.Analitycy Bloomberg Economics przewidują, że wyraźniejsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy może nastąpić już w maju, głównie wskutek osłabienia zatrudnienia w logistyce oraz w sektorze wypoczynkowym i hotelarskim. Mimo wszystko oczekuje się, że stopa bezrobocia pozostanie stabilna. Wiele firm, które w ostatnich miesiącach zmagały się z niedoborem siły roboczej, może być skłonnych utrzymywać zatrudnienie, rezygnując z innych wydatków. Dodatkowo, ograniczenie napływu imigrantów zmniejsza liczbę nowych uczestników rynku pracy, co paradoksalnie pomaga utrzymać niską stopę bezrobocia mimo słabnącego popytu na pracowników.Kwestie zatrudnienia mają również znaczący wpływ na politykę Rezerwy Federalnej. Oczekuje się, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie podczas najbliższego posiedzenia. Jednak dalsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy, szczególnie w maju, może zwiększyć presję na Fed, by w większym stopniu skoncentrował się na wspieraniu pełnego zatrudnienia przy podejmowaniu kolejnych decyzji.