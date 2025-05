Ile pieniędzy na komunię i wesele?

Wiosna rozpoczyna w naszym kraju okres rodzinnych uroczystości. Maj to tradycyjnie już miesiąc komunijny, a także początek sezonu weselnego. Santander Consumer Bank w raporcie "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania 2025" przyjrzał się kwotom, jakie Polacy przeznaczają na prezent z okazji komunii, chrzcin czy zaślubin.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką kwotę oferuje się dziecku przyjmującemu Pierwszą Komunię Świętą?

Którzy z gości rodzinnych uroczystości bywają najhojniejsi?

Ile pieniędzy włożyć w kopertę na wesele?



Ile do koperty?

Kliknij, aby powiekszyć fot. ????????????Nowaja???????????? z Pixabay Ile pieniędzy na komunię? W przypadku prezentów komunijnych i na chrzciny najczęściej wskazywanym progiem kwotowym (18 proc.) był ten w przedziale 401–500 zł.

Wyniki naszego raportu wskazują, że w zależności od wieku lub miejsca zamieszkania, Polacy mają odmienne podejście do uroczystości rodzinnych oraz do kwestii prezentów. Najpopularniejsza kwota 401-750 zł najczęściej była wskazywana przez najmłodszych w wieku 18-29 lat (31 proc.) oraz najstarszych w wieku 60+ lat (30 proc.). Z kolei osoby w wieku 40–49 lat najczęściej ze wszystkich grup (18 proc.) wskazywały wyższy przedział 751–1000 zł, podobnie jak mieszkańcy dużych miast (19 proc.). Co ciekawe, pięćdziesięciolatkowie częściej niż inni badani, zdecydowaliby się na prezent od 1001 do 1500 zł (11 proc.) – komentuje Marek Lewandowski, Menedżer Produktu – Kredyt Gotówkowy z Santander Consumer Banku. – Uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych to ważna sprawa dla Polaków, jednak jak pokazuje badanie, istnieje spora grupa osób, które ze względu nie niewystarczające finanse rezygnują z udziału – dodaje.

Zbyt wysoki koszt

Wiosna to czas komunii, wesel i innych rodzinnych spotkań , które nieodłącznie wiążą się z wydatkami. Jak pokazują dane z raportu Santander Consumer Banku, w społeczeństwie zachodzą zmiany związane z podejściem do uczestnictwa w tych imprezach. Dziś coraz więcej osób kalkuluje, na co realnie może sobie pozwolić i jest gotowych zrezygnować z udziału w uroczystościach z powodu niewystarczającego budżetu. Podobnie w przypadku kwot, jakie Polacy są skłonni przeznaczyć na prezent. Zarówno w przypadku wesel, jak i chrzcin czy komunii, wśród ankietowanych dominują niższe kwoty.Najwięcej Polaków (28 proc.) z okazji wesela planuje przeznaczyć na kopertę między 401 a 750 zł. Tylko 9 proc. ankietowanych wskazało kwotę do 200 zł, a niemal co czwarty (24 proc.) przedział między 201 a 400 zł. Z kolei co ósmy (13 proc.) Polak planuje wydać na ten cel pomiędzy 751 a 1000 zł. W przypadku kwot przekraczających 1000 zł odsetek wyraźnie spada. Na prezent w wysokości 1001–1500 zł zdecydowałoby się 8 proc. Polaków, a 4 proc. wybrałoby kwotę od 1501 do 2000 zł. Zaledwie 2 proc. respondentów wskazało na sumę przekraczającą 2000 zł.W przypadku prezentów komunijnych i na chrzciny najczęściej wskazywanym progiem kwotowym (18 proc.) był ten w przedziale 401–500 zł. 6 proc. uczestników badania wskazało najniższy próg kwotowy do 100 zł, a 14 proc. nieco wyższy od 101 do 200 zł. Co szósty (16 proc.) respondent zadeklarował, że dałby upominek w granicach 201-300 zł, a kolejne 14 proc. przeznaczyłoby na ten cel między 301 a 400 zł. Z kolei 7 proc. odpowiedziało, że planuje przeznaczyć sumę w przedziale 501-600 zł. Podobnie jak w przypadku wesel, im wyższe kwoty w kopercie tym mniej badanych się na nie decyduje. Z raportu wynika, że 3 proc. Polaków wskazało przedział od 601 do 700 zł, z kolei tylko 2 proc. wybrało przedziały od 701 do 800 zł oraz od 801 do 900 zł. Na kwotę w wysokości 901-1000 zł zdecydowałoby się 4 proc. uczestników badania, a zaledwie 1 proc. na prezent powyżej 1000 zł.Uroczystości okolicznościowe wiążą się z dużymi kosztami nie tylko dla organizatorów, ale także dla gości. To nie tylko koszty dojazdu, czy też stroju, ale także prezentu. Zgodnie z raportem Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania 2025”, rosnące koszty życia powodują, że niemal 40 proc. Polaków byłoby skłonnych odmówić udziału w weselu. Najczęściej wskazują tak osoby wieku 30-39 lat (46 proc.) oraz 50-59 lat (44 proc.), a także mieszkańcy średnich miast (44 proc.) oraz wsi (42 proc.).