Budżet domowy: ile wydamy na Komunię, Dzień Matki, wesele?

Maj i czerwiec to miesiące, które mogą mocno nadwyrężyć nasz domowy budżet. Komunie, wesela, Dzień Matki i Dzień Dziecka wiążą się ze sporymi wydatkami. Jednocześnie musimy mieć także na uwadze zbliżające się wakacje. Ile wydamy w tym roku na te okazje? Oto wnioski z badania Barometru Providenta.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wydamy na komunię w 2023 roku?

Ile wydamy na Dzień Matki i Dzień Dziecka?

Ile trzeba przeznaczyć w tym roku na prezent ślubny?



Choć zasadniczo wydatki związane z majówką i wzmożonym sezonem prezentowym nie wpływają na plany wakacyjne Polaków, to jednak ¼ z nich zrezygnuje z pewnych większych wydatków w maju i czerwcu, aby zaoszczędzić na letnie wyjazdy – w tym prawie 18 proc. ankietowanych powstrzyma się od niektórych wydatków, a 8,4 proc. od wszystkich – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Planowanie budżetu w okresie zwiększonych wydatków, a także rosnących kosztów życia, to odpowiedzialne rozwiązanie, które pozwoli nam utrzymać kontrolę nad swoimi finansami – dodaje.

Ile kosztuje Komunia?

Sporym wydatkiem dla rodziców i gości komunijnych jest oczywiście prezent – jak pokazuje Barometr Providenta, najpopularniejszym podarkiem od lat są pieniądze. Wybiera je aż 70 proc. osób zaproszonych w tym roku na Komunię oraz niemal co trzeci rodzic – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Wśród gości prawie 13 proc. stawia na biżuterię, a 7 proc. w ogóle nie planuje dawać prezentu. Warto dodać, że zaproszone kobiety i mężczyźni tylko nieznacznie różnią się gustem, jeśli chodzi o komunijny podarunek. Panie stawiają przede wszystkim na pieniądze – w aż 70 proc., a następnie na biżuterię i zegarek. Panowie również w pierwszej kolejności wybierają pieniądze, co szósty biżuterię, a niecałe 6 proc. sprezentuje komputer lub laptop – zaznacza Karolina Łuczak.

Dzień Matki zasłany kwiatami

W nadchodzących miesiącach wielu z nas czeka świętowanie Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Jak co roku, swoje mamy najchętniej obdarowują osoby z najmłodszej grupy wiekowej, natomiast aż co trzeci ankietowany nie planuje dawać tego dnia żadnego prezentu. Dla porównania, Dzień Dziecka zamierza obchodzić znacznie więcej, bo 56 proc. Polaków. Na tę okazję planują przeznaczyć ok. 278 zł. Na Dzień Matki wydadzą mniej – średnio 165 zł – mówi Karolina Łuczak.

Do wesela się uzbiera

Zwiększone wydatki najbardziej odczują rodzice, których dzieci przystąpią w tym roku do Komunii. Jak wynika z cyklicznego badania Barometru Providenta, na ten cel przeznaczą oni średnio 5037 zł. Niemal 40 proc. z nich będzie musiało sięgnąć do oszczędności, 44 proc. pokryje koszty Komunii z bieżących dochodów, a 10 proc. rodziców pożyczy pieniądze od rodziny. Jednocześnie, kobiety przewidują dużo wyższe kwoty konieczne do zorganizowania uroczystości niż mężczyźni (6408 zł vs. 3864 zł).Pieniądze w roli prezentu cieszą się największą popularnością również wśród rodziców – niemal 32 proc. podaruje je swojemu dziecku. Wybór 22,2 proc. rodziców padnie na telefon, a 21,8 proc. na komputer lub laptopa. Nieco mniej zainwestuje w rower (17,6 proc.), a 14 proc. sprezentuje Biblię, dewocjonalia lub obrazek święty.Z okazji Dnia Matki, budżet do 50 zł planuje niemal 1/3 Polaków, a podobny odsetek (33,4 proc.) zamierza zmieścić się w przedziale 51-100 zł. Co piąty ankietowany szacuje wydatki w wysokości od 101 do 200 zł, a niemal 16 proc. wyda w tym celu już ponad 200 zł. Do najhojniejszych należą osoby w wieku 35-44 lat. W tej grupie wiekowej badani szacowali wydatki na poziomie 211 zł.Co w takim razie wybieramy? Niezmiennie, najbardziej lubianym prezentem z okazji Dnia Matki są kwiaty – wręczy je aż 29,1 proc. osób obchodzących to święto. Niemal 15 proc. podaruje słodycze, 11,9 proc. kosmetyki lub perfumy, a 7,3 proc. jedynie złoży życzenia.1 czerwca częściej celebrują Panie (62,9 proc. vs. 48,3 proc. mężczyzn). Zdecydowana większość badanych – 36,1 proc. – odpowiedziała, że planuje wydać na Dzień Dziecka między 101 a 200 zł. Podobny odsetek (31,7 proc.) nie więcej niż 100 zł. 17,7 proc. dysponuje budżetem w wysokości ok. 201-400 zł, a 14,5 proc. powyżej 400 zł.Według Barometru Providenta, na prezent ślubny Polacy przeznaczą w tym roku średnio 1512 zł. Wśród nich, co trzeci gość weselny chce zmieścić się w kwocie do 500 zł, a 13 proc. planuje zamknąć się w budżecie 501-800 zł. 27,5 proc. ankietowanych wyda na prezent pomiędzy 801-1000 zł, natomiast niewiele mniej (26,3 proc.) już powyżej 1000 zł.Jeśli chodzi o wybory prezentowe, ponownie największą popularnością cieszą się pieniądze, które młodej parze podaruje aż 84,9 proc. Polaków zaproszonych w tym roku na przyjęcia weselne. Co ciekawe, ten rodzaj prezentu zdecydowanie częściej wybierają mężczyźni (90,9 proc. wobec 79,4 proc. kobiet). Odległe drugie miejsce na prezentowym podium zajmuje wino – podaruje je 19 proc. gości. Kwiaty wręczy prawie 13 proc. osób wybierających się w tym roku na wesele, a zaledwie 6,4 proc. zainwestuje w wyposażenie i dekoracje domu (porcelana, zastawa stołowa, pościel). Na samym końcu listy znajdują się sprzęt AGD, który nowożeńcom podaruje tylko 3,6 proc. gości oraz voucher na aktywność (SPA, wakacje, bilet na koncert) – wybór zaledwie 3 proc. zaproszonych osób.