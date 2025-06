Zadłużenie opieki zdrowotnej spada

Zadłużenie placówek medycznych spadło w ciągu roku o 6 proc. i na koniec kwietnia 2025 roku przekroczyło 560 mln zł - wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK. Lepsza kondycja opieki zdrowotnej jest efektem zwiększenia przez Polaków wydatków na zdrowie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zadłużenie opieki zdrowotnej w regionach Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowej BIK najwyższy spadek zaległego zadłużenia odnotowano w woj. lubelskim – o 53 proc. do 20,2 mln zł, następnie w łódzkim - o 45 proc. do 35,2 mln zł i małopolskim – o 29 proc. do 36,2 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Wydatki na zdrowie rosną z wielu powodów, a głównymi czynnikami są wzrost populacji starzejącego się społeczeństwa – efekt odwróconej piramidy demograficznej. Coraz więcej osób potrzebuje opieki zdrowotnej, ponieważ choroby związane z wiekiem stają się bardziej powszechne. Ważnym aspektem jest także rozwój nowych technologii medycznych i sektora medtech. Nowoczesna diagnostyka medyczna sprawia, że leczenie jest skuteczniejsze, ale również bardziej kosztowne. Jest również element zwiększonej świadomości oraz edukacji prozdrowotnej. Pacjenci są bardziej zaangażowani w dbanie o swoje zdrowie i oczekują lepszej opieki medycznej, co może prowadzić do wzrostu wydatków. Te zmiany przyczyniają się do zwiększenia kosztów leczenia i diagnostyki, a także rosnącego zapotrzebowania na usługi medyczne. Należy również wspomnieć o rosnącej zamożności Polaków, co zwiększa dostępność do prywatnej opieki zdrowotnej. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do tego, że kondycja finansowa różnego rodzaju placówek bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną zdrowia wyraźnie się poprawia – wskazuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Opieka zdrowotna w lepszej kondycji finansowej

Polacy są zadowoleni ze swojego stanu zdrowia

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, Polacy najczęściej planowali na ten rok wzrost wydatków na zdrowie i poprawę kondycji fizycznej. Na tym tle zdecydowanie gorzej wypadły wszystkie inne kategorie wydatków, w tym np. na rozwój zawodowy czy przyjemności.Swoje wydatki na wizyty u specjalistów, ale i różnego rodzaju diety prozdrowotne czy poprawę kondycji fizycznej, planowało zwiększyć w tym roku 14 proc. Polaków. Prawie tyle samo, bo 16 proc. miało zamiar wydać mniej. Najczęściej jednak chcemy trzymać się budżetu z ub.r., przeznaczając na zdrowie tyle samo – deklaruje to 48 proc. respondentów.O zwiększonych wydatkach na zdrowie wspominają w takim samym zakresie zarówno kobiety jak i mężczyźni, ale już zdecydowanie częściej osoby w wieku 65 plus (20 proc.) oraz w przedziale 25-34 lata (17 proc.), podczas gdy średnia pozostałych pokoleń plasuje się na poziomie 12 proc. Na zdrowiu nie chcą też oszczędzać mieszkańcy woj. łódzkiego (25 proc.), śląskiego (20 proc.) oraz dolnośląskiego i lubuskiego – po 17 proc. odpowiedzi wskazujących na zwiększanie wydatków. Najniższy odsetek wskazań z kolei występuje na Podlasiu (4 proc.), w Zachodniopomorskiem (5 proc.) i Opolskiem (6 proc.).Patrząc przez pryzmat zaległego zadłużenia opieki zdrowotnej w regionach, nie wszędzie wzrost wydatków na zdrowie ma jednocześnie wpływ na poprawę kondycji finansowej podmiotów z tej branży. Zależność w tych obszarach widać np. w woj. łódzkim, śląskim czy zachodniopomorskim.Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowej BIK najwyższy spadek zaległego zadłużenia odnotowano w woj. lubelskim – o 53 proc. do 20,2 mln zł, następnie w łódzkim - o 45 proc. do 35,2 mln zł i małopolskim – o 29 proc. do 36,2 mln zł. Nieźle też na tym tle plasuje się woj. śląskie – spadek zaległości o 21 proc. do 43,3 mln zł. Najwyższy skok zaległości odnotowano w woj. mazowieckim – o 32 proc. do 174,2 mln zł, warmińsko-mazurskim – o 12 proc. do 9,3 mln zł oraz świętokrzyskim – o 11 proc. do 8,8 mln zł.Najnowsze dane o kondycji finansowej podmiotów zajmujących się opieką medyczną, tj. ich zdolności do regulowania na czas bieżących zobowiązań kredytowych i pozakredytowych przynoszą optymistyczne informacje. W ostatnim analizowanym okresie o 35,4 mln zł (6 proc.) spadła łączna kwota zaległego zadłużenia i ubyło też 91 niesolidnie rozliczających się podmiotów wspierających zdrowie Polaków. To dobry prognostyk, bo jeszcze między kwietniem 2023 a 2024 obserwowaliśmy znaczący wzrost zaległego zadłużenia - o ponad 53,4 mln zł (10 proc.) przy jedoczesnym wzroście liczby podmiotów z problemami finansowymi – o 71. W sumie na koniec kwietnia bieżącego roku łączne zaległości prywatnej opieki zdrowotnej przekroczyły 0,5 mld zł i dotyczyły 4 108 placówek.Najwyższy spadek zaległego zadłużenia odnotowały szpitale (8610Z Działalność szpitali) o 33 proc. do 34 mln zł oraz praktyka dentystyczna (8623Z Praktyka lekarska dentystyczna) – o blisko 16 proc. do 79,1 mln zł, a także specjalistyczna praktyka lekarska – o 14 proc. do 137,6 mln zł. Na tym tle najgorzej wypadają fizjoterapeuci, których zaległości z kolei wzrosły o 25 proc. do blisko 119 mln zł.Wg badania CBOS Polacy są w większości zadowoleni ze swojego stanu zdrowia. Zdaniem ponad połowy spośród nich (61 proc.) jest on co najmniej dobry. Kolejne 29 proc. ocenia go jako przeciętny, a relatywnie niewielu uważa, że jest on zły (10 proc.). W stosunku do 2016 roku postrzeganie własnej kondycji zdrowotnej znacznie się poprawiło się. O 6 punktów procentowych wzrósł odsetek z niej zadowolonych, zmniejszył się – oceniających ją przeciętnie (o 7 punktów), a udział niezadowolonych praktycznie nie zmienił się. Uwzględniając dłuższą perspektywę – od 2007 roku – pomimo starzenia się społeczeństwa, również można mówić o wzroście zadowolenia Polaków z swojego stanu zdrowia.Podmioty o PKD 86 Opieka zdrowotna, odnotowane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK to w większości przypadków prywatne punkty medyczne lub spółki z o.o. W skład tego działu wchodzą: 8610Z Działalność szpitali, 862 Praktyka lekarska, 8621Z Praktyka lekarska ogólna, 8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 8623Z Praktyka lekarska dentystyczna, 869 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, 8690A Działalność fizjoterapeutyczna, 8690B Działalność pogotowia ratunkowego, 8690C Praktyka pielęgniarek i położnych, 8690D Działalność paramedyczna, 8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.