Czy w obecnych okolicznościach NFP jest tak bardzo istotny?

Dziś kalendarz makro zawiera jedną z najistotniejszych publikacji makro. Aktualnie nie mamy jednak pewności jak mocno jest ona teraz ważna, skoro rynek w dużej mierze „zajęty jest” decyzjami nowej administracji Donalda Trumpa. Możliwe jest wszystko, od jednego skrajnego scenariusza po drugi. Kursy walut a także indeksów giełdowych są w dużej mierze uzależnione teraz od tych politycznych doniesień. Jeśli będzie brakować większego zaskoczenia w NFP, zmienność może być ograniczona.

Ciężko ocenić, czy ostatnie chaotyczne działanie administracji USA jest celową strategią czy może jest wynikiem niekompetencji i braku przemyślanego planu. Może jesteśmy świadkami trochę jednego i drugiego. Tak naprawdę możemy spodziewać się wszystkiego od masowych ceł na import do USA, bez większego rozróżnienia między produktami o wysokiej i niskiej elastyczności cenowej, po brak istotnych taryf, a jedynie politycznych zagrywek, które mogą skutkować ustępstwami ze strony partnerów handlowych USA.Z innych istotnych wydarzeń otrzymaliśmy obniżkę stóp w UK. Wczorajsza decyzja Banku Anglii przyniosła kilka niespodzianek. Największa z nich był rozkład głosów. Oczekiwano wyniku 8 do 1 a wyniósł 7 do 2, co oznacza, że dwóch przedstawicieli banku było za większą, 50 punktową redukcja kosztu pieniądza. Rynek naturalnie skupił się na fakcie, że najbardziej „jastrzębia” decydentka nagle przyjęła „gołębia” poglądy. Dodatkowo prognozy wzrostu zostały obniżone a te dotyczące inflacji podniesione. To rodzi ryzyko stagflacji. Andrew Bailey w swoim wystąpieniu próbował nie dopuścić do nadinterpretacji wyników głosowania. Tak czy inaczej GBP uległ osłabieniu, mimo, że obniżka była w pełni wyceniona przez rynek.Główna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii ma wzrosnąć do 3,7 proc. r/r w 2025 roku a następnie zacznie powoli wracać do celu. BoE opiera swoje projekcje na założeniu, że w tym roku nastąpią jeszcze dwie kolejne obniżki, każda po 25 pb. Rynek obawia się nowych prognoz i zaczyna wyceniać głębsze zmiany w parametrach polityki monetarnej.