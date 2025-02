Fed podtrzyma swoją postawę "wait and see"

Pomimo spadku zatrudnienia w USA można stwierdzić, że rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji. Potwierdzeniem tego jest spadek stopy bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń. Prawdopodobnie Fed po publikacji czuje się utwierdzony w swoim przekonaniu, że na ten moment brak jest pośpiechu w przyspieszaniu procesu łagodzenia warunków monetarnych. Dolar dodatkowo zyskał po publikacji danych Uniwersytetu Michigan, które wskazały na wzrost oczekiwań inflacyjnych.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

W styczniu amerykański rynek pracy stworzył 143 tys. wakatów. To wynik nieco gorszy od oczekiwanych 175 tys. ale wciąż powyżej 100 tys. Stabilność sugeruje również spadek stopy bezrobocia do 4 proc. z 4,1 proc. w grudniu. Średnie godzinowe wynagrodzenie urosło o 0,5 proc w ujęciu miesiąc do miesiąca.Zatrudnienie wciąż jest solidne, mimo, że nieco poniżej konsensusu. Na uwagę zasługuje fakt, ze poprzednie dane za grudzień oraz listopad zostały zrewidowane w górę o łącznie 100 tys. Na napiętą sytuację wskazują również wynagrodzenia, które urosły.Należy pamiętać, że informacje o zatrudnieniu są zbierane na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych. Te liczby są następnie porównywane z danymi o liczbie ubezpieczeń na wypadek utraty pracy w ramach corocznej rewizji a następnie korygowane dla poprzedniego marca – miesiąca odniesienia. W tym roku dokonano dość dużej korekty na poziomie -0,4 proc., natomiast okazała się ona zdecydowanie mniejsza od wstępnych szacunków.W grudniu Biuro Spisu Ludności ogłosiło wyraźną rewizję liczby ludności, częściowo z powodu nieoczekiwanego wysokiego poziomu imigracji. Te zmiany zostały uwzględnione w obliczeniach dotyczących siły roboczej, zatrudnienia i bezrobocia, które pochodzą z badania gospodarstw domowych. W całym 2024 roku obraz rynku pracy pomimo rewizji wciąż pozostaje dobry.Piątkowe dane nie powinny zmienić nastawienia polityki monetarnej Fed-u. Na ten moment prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp przez Rezerwę Federalną w I półroczu 2025 roku jest niskie i ewentualnie kolejne dostosowanie nastąpi dopiero najwcześniej w III kwartale. Jerome Powell oraz pozostali decydenci będą chcieli wykazać się powściągliwością w łagodzeniu warunków1) finansowania szczególnie teraz, kiedy istnieje duża niepewność co do polityki gospodarczej Donalda Trumpa. Amerykański bank centralny wciąż widzi mniejsze ryzyko w zbyt późnych obniżkach niż w przedwczesnej decyzji. Ryzyko podbicia inflacji w kolejnych miesiącach jest znaczne, dlatego postawa „wait and see” powinna być nadal aktualna.Po piątkowych danych NFP oraz Uniwersytetu Michigan kontrakty Fed Funds Futures przesunęły oczekiwany termin pierwszej obniżki w tym roku. W ostatni piątek wyceniono cięcie o 25 pb do września (poprzednio lipiec). Całkowite obniżki na ten rok oszacowano na 36 punktów bazowych (wcześniej było to blisko 45 pb).