Dzień bez nowych taryf celnych

Wczorajszy dzień był wolny od jakichkolwiek informacji związanych z cłami, które wprowadza Donald Trump. Rynek mógł zatem skupić się na danych makro. Poznaliśmy m.in. mocniejszy od prognoz raport ADP, choć historia pokazuje, że nie jest on wysoce trafnym prognostykiem miesięcznego raportu NFP, który poznamy za dwa dni. Słabiej natomiast uplasował się indeks ISM dla amerykańskiego sektora usług. Wczoraj eurodolar urósł do 1,0440. Dziś rano dolar się umacnia a główna para walutowa obniża swoje notowania do 1,0375.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Podobnie jak w przypadku ADP, również ISM nie zawsze dobrze odzwierciedla ogólną kondycję amerykańskiej gospodarki. Fed mimo wszystko otrzymał dobrą informację w postaci znaczącego spadku subindeksu cen płaconych z poziomu 64,4 pkt. d 60,4 pkt. Dolar zareagował w sposób umiarkowany, ulegając lekkiej, krótkotrwałej deprecjacji. Dziś rano notowania głównej pary walutowej znajdują się w okolicy wczorajszych minimów. Pełne dane ISM były mieszane, główny wskaźnik obniżył się, zatrudnienia urósł, gorzej wypadł komponent aktywności biznesowej. Rynek czeka na NFP, który może nadać kierunek notowaniom na rynku walutowym, choć nie zapominajmy, że każdego dnia nowe doniesienia o taryfach celnych mogą w diametralny sposób zmienić obraz na wykresach.Oprócz wyżej wymienionych danych, rynek otrzymał także informacje na temat bilansu handlowego USA za grudzień, który okazał się nieco gorszy od zakładanego wyniku wynikającego z ankiety Bloomberga. To sugeruje, że amerykańskie firmy przyspieszyły swoje procesy importowe aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami wojny handlowej. Tego typu proces będzie prawdopodobnie kontynuowany, dopóki ryzyko eskalacji nie zostanie całkowicie zażegnane.Dane te prawdopodobnie nie ucieszyły Donalda Trumpa. Jednym z celów wprowadzania ceł jest zmniejszenie deficytu na rachunku obrotów bieżących, a najnowsze publikacje pokazują odwrotny kierunek.