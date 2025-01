Inflacja i wzrost płac wymuszają zmianę polityki BoJ

Bank Japonii (BOJ) podjął decyzję o podwyżce stopy procentowej o 0.25 punktu procentowego, ustalając ją na poziomie 0.5%. Jest to najwyższy poziom od października 2008 roku. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 8 do 1, a jedynym przeciwnikiem był Toyoaki Nakamura, który argumentował, że zmiany w polityce monetarnej powinny być poprzedzone dokładniejszą analizą danych dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstw. Ten ruch BOJ stanowi sygnał, że władze monetarne podejmują działania w odpowiedzi na utrzymującą się inflację i rosnące wynagrodzenia.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Rynki finansowe zareagowały natychmiastowo na podwyżkę stóp procentowych. Kurs jena japońskiego umocnił się o 0.6%, osiągając poziom 155.12 na parze walutowej USDJPY. Na giełdzie indeks Nikkei 225 odnotował niewielki wzrost, co wskazuje na umiarkowany optymizm wśród inwestorów. Wzrosła również rentowność 10-letnich obligacji rządowych Japonii – o 2.5 punktu bazowego, osiągając poziom 1.23%. Taka sytuacja sugeruje, że rynek zaczyna spodziewać się kolejnych podwyżek stóp procentowych.Motorem tych działań jest rosnąca presja inflacyjna oraz wzrost wynagrodzeń. Inflacja bazowa w Japonii wzrosła do poziomu 3%, najwyższego od 16 miesięcy, a inflacja ogólna w grudniu 2024 roku wyniosła 3.6% rok do roku. Bank Japonii wskazuje na rozwój tzw. „cyklu wzrostowego”, w którym wyższe wynagrodzenia napędzają wzrost cen. Jednocześnie związek zawodowy Rengo, reprezentujący interesy pracowników, domaga się podwyżek płac na poziomie co najmniej 5% w ramach corocznych negocjacji płacowych „shunto”, co miałoby złagodzić spadek realnych dochodów wywołany inflacją.Prognozy Banku Japonii przewidują, że inflacja w roku fiskalnym 2025 wyniesie około 2.5%, głównie ze względu na wzrost cen importu spowodowany deprecjacją jena. Pojawiają się głosy, że kolejne podwyżki stóp procentowych są prawdopodobne, a ich poziom może osiągnąć 1.0% do końca 2025 roku. Jednocześnie zmienność kursu jena oraz polityka handlowa Japonii mogą zwiększyć ryzyko na rynkach finansowych, szczególnie w odniesieniu do pary walutowej USDJPY.W szerszym kontekście polityki monetarnej warto zauważyć, że gubernator BOJ Kazuo Ueda od dłuższego czasu sugerował możliwość zaostrzenia kursu, podkreślając znaczenie wzrostu wynagrodzeń i poprawy kondycji przedsiębiorstw jako kluczowych czynników decyzyjnych. Obecna podwyżka stóp wpisuje się w tę strategię, szczególnie w obliczu historycznie słabego jena w 2024 roku, który zmusił rząd do interwencji na rynku walutowym. Obecnie władze wydają się mniej skłonne do takich działań, koncentrując się na stabilizacji inflacji i zarządzaniu polityką pieniężną.Podsumowując, decyzja Banku Japonii o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych wskazuje na zmianę w polityce monetarnej kraju, odpowiadającą na utrzymującą się inflację oraz rosnące płace. Bank będzie bacznie monitorował negocjacje płacowe oraz wyniki gospodarcze, co może prowadzić do kolejnych podwyżek stóp w przyszłości.