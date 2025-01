Emitenci obligacji korporacyjnych - ranking 2024

Bank Pekao pozyskał dla swoich klientów najwięcej środków z emisji obligacji korporacyjnych. Na drugim miejscu uplasował się mBank. Na podium znalazł się także Dom Maklerski Michael / Ström.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szacunkowa wartość pozyskanych środków z emisji obligacji korporacyjnych Najwięcej środków pozyskał dla swoich klientów bank Pekao - 3,8 mld zł w 20 emisjach obligacji, co dało mu 25,6 proc. udziału w rynku. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szacunkowa wartość środków z ofert dla inwestorów indywidualnych Zwycięzcą zestawienia został DM Michael / Ström, który brał udział w 38 takich ofertach. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

To druga edycja naszego rankingu oferującego obligacje korporacyjne na polskim rynku . Udoskonaliliśmy formułę oddzielając emisje zorganizowane na rzecz klientów od tych przeprowadzonych na potrzeby własne lub grupy kapitałowej. Dzięki temu zabiegowi możemy obiektywnie stwierdzić, który z oferujących najlepiej spełnił oczekiwania emitentów zewnętrznych, których pozyskał z rynku, a także inwestorów, dla których zbudował najszerszą ofertę.Najwięcej środków pozyskał dla swoich klientów bank Pekao - 3,8 mld zł w 20 emisjach obligacji, co dało mu 25,6 proc. udziału w rynku. Na drugim miejscu znalazł się mBank, który brał udział w 21 ofertach pozyskując z nich prawie 2,8 mld zł (18,6 proc.). Istotnym sygnałem jest obecność DM Michael / Ström na trzecim stopniu podium, ponieważ jest to niezależny dom maklerski, spoza wielkich grup bankowych. Mimo to, DM M/S pozyskał od inwestorów dla klientów prawie 2,3 mld zł (15,4 proc. udziału w rynku). Niezależne domy maklerskie zajęły łącznie 24,5 proc. udziału w rynku.W zestawieniu ofert publicznych zsumowaliśmy oferty przeprowadzone na podstawie prospektów oraz memorandów i w przypadku przeprowadzenia ofert w konsorcjach, przypisaliśmy oferującym równy udział (ta sama zasada obowiązywała także w ogólnym zestawieniu). Z punktu widzenia inwestorów indywidualnych pozyskane przez poszczególnych oferujących kwoty nie są tak istotne jak szerokość oferty i jej regularna dostępność.Zwycięzcą zestawienia został DM Michael / Ström, który brał udział w 38 takich ofertach. Niemal równie szeroką ofertę dla swoich klientów zbudował Dom Maklerski Noble Securities (36), w nieco mniejszej liczbie ofert brał udział DM BDM, ale za to częściej występował on jako lider konsorcjum (piętnastokrotnie na 25 emisji).Trzecie zestawienie zawiera emisje własne bankowych grup kapitałowych (o terminach zapadalności powyżej 12 miesięcy). O konieczności utworzenia osobnego zestawienia dla takich emisji przekonały nas argumenty oferujących. Co prawda plasowanie emisji własnych także dowodzi zdolności pozyskiwania środków od inwestorów, ale zupełnie inaczej pozyskuje się klientów z grupy niż „z rynku”. W przypadku banków za emisjami stoją często wymogi regulacyjne, co ma niewiele wspólnego z wolnorynkową konkurencją między oferującymi. Stąd właśnie wynikała konieczność ujęcia tego rodzaju emisji w osobnym zestawieniu.