Emitenci obligacji korporacyjnych - ranking 2023

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził w ubiegłym roku najwięcej emisji do inwestorów indywidualnych, a Santander Bank Polska zorganizował emisje o największej wartości. Przedstawiamy pierwszy ranking oferujących przygotowany przez Obligacje.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szacunkowa wartość środków pozyskanych przez poszczególnych brokerów Santander uplasował na krajowym rynku papiery warte 6,17 mld zł, z czego 5 mld zł to jego własny dług. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Przygotowaliśmy nie jeden, ale aż trzy rankingi, ponieważ pod hasłem oferta obligacji korporacyjnych kryją się podziały i specjalizacje. Inaczej na wyniki rankingu spojrzą inwestorzy indywidualni, inaczej emitenci a jeszcze inaczej sama branża.W przypadku inwestorów indywidualnych za najważniejsze kryterium uznaliśmy dostęp do nowych emisji kierowanych do szerokiego grona nabywców na podstawie prospektów emisyjnych. W ubiegłym roku na rynek trafiły 33 takie emisje. Największy wybór z nich mieli klienci Michael/Ström DM, drugie miejsce zajęło Noble Securities, a trzecie DM BDM.Z punktu widzenia emitentów najważniejszym kryterium wyboru jest nie tyle liczba przeprowadzanych ofert, co skuteczność pozyskiwania oczekiwanych kwot przez głównych oferujących. Choć część emisji została w znaczącej części uplasowana nie przez liderów, ale przez członków konsorcjum, to z punktu widzenia emitenta istotna jest realizacja wyznaczonego celu.Mimo to, ocenę skuteczności oferujących pozostawiamy samym zainteresowanym. Część emitentów może być zadowolona z kilkukrotnej nadsubskrypcji, ponieważ takie komunikaty mogą służyć jako element marketingu oraz negocjacji warunków finansowania np. z bankami. Jednak dla innych zbyt duża przewaga popytu będzie wadą i sygnałem skłaniającym do optymalizacji parametrów emisji (obniżenia kuponów, wydłużenia zapadalności czy zwiększenia wartości oferty). Warto też pamiętać o emisjach, o których z góry wiadomo było, że mają małe szanse powodzenia w całości, ale celem emitenta było pozyskanie po prostu jak największej kwoty.Rynek prospektowych emisji publicznych jest wdzięcznym obiektem badań, ponieważ większość jego parametrów jest jawna, łącznie z wynagrodzeniem pobieranym przez oferujących. Ale stanowi on tylko część rynku (według naszych szacunków emitenci uplasowali w ten sposób tylko 7 proc. wszystkich środków z emisji obligacji w ubiegłym roku). Jego nieporównanie większą częścią są emisje kierowane do inwestorów instytucjonalnych. Tradycyjnie największe oferty przeprowadzają banki i bankowe domy maklerskie, które zajęły czołowe lokaty w naszym zestawieniu, w tym także dzięki emisjom własnych obligacji (np. Santander uplasował na krajowym rynku papiery warte 6,17 mld zł, z czego 5 mld zł to jego własny dług).Ale niezależne domy maklerskie także radziły sobie bardzo dobrze, by wymienić Trigon DM oraz Michael/Ström DM. Ten ostatni także zdominował zestawienie pod względem liczby przeprowadzonych ofert oraz tych, w których wystąpił jako jedyny oferujący.