Ryzyko recesji w USA

Ostatnie spadki na amerykańskim rynku akcji skłaniają do refleksji, czy mogą zwiastować poważniejsze turbulencje. W ostatnich latach temat recesji zdawał się tracić na znaczeniu w debatach ekonomicznych. Jednak pomimo optymistycznych danych makroekonomicznych na 2025 roku, takich jak stabilny wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych, warto zastanowić się, czy rosnące zaufanie nie prowadzi do samozadowolenia, które może przyczynić się do nieoczekiwanych trudności.

Rynek pracy stanowi jeden z potencjalnych punktów zapalnych. Chociaż bezrobocie pozostaje na niskim poziomie, jego powolny wzrost w połączeniu z utrzymującą się wysoką inflacją może osłabić siłę nabywczą konsumentów. To z kolei może przełożyć się na spadek konsumpcji, kluczowego filaru gospodarki. Zjawisko tzw. negatywnego efektu bogactwa również rodzi obawy – jeżeli ceny akcji i nieruchomości przestaną rosnąć, konsumenci mogą ograniczyć wydatki, co spowolni dynamikę gospodarczą. Dodatkowo, restrykcyjna polityka imigracyjna oraz naturalny spadek podaży siły roboczej mogą ograniczyć możliwości wzrostu gospodarki w dłuższym okresie.Polityka gospodarcza prowadzona przez administrację Donalda Trumpa dostarcza kolejnych powodów do niepokoju. Obniżki podatków, cięcia wydatków publicznych i protekcjonistyczne podejście do handlu mogą, wbrew oczekiwaniom, osłabić gospodarkę. Think tank NIESR szacuje, że zmiany te mogą obniżyć wzrost PKB o 1.25% w pierwszym roku ich wdrożenia, jednocześnie zwiększając inflację. Redukcja wydatków rządowych oznacza mniejsze wsparcie dla gospodarki w razie ewentualnego spowolnienia, co może zwiększyć podatność na kryzysy.Rynki finansowe również wysyłają ostrzegawcze sygnały. Goldman Sachs przewiduje słabą dekadę na giełdach, z realnymi stopami zwrotu poniżej 3%. To sugeruje, że nawet przy stabilnym wzroście gospodarczym, wyniki inwestycyjne mogą być umiarkowane, co może wpłynąć na nastroje konsumentów i inwestorów.Szczególnej uwagi wymaga krzywa dochodowości, która w przeszłości wielokrotnie zapowiadała recesję. Po odwróceniu obserwowanym od połowy 2022 roku do września 2024 roku, krzywa powróciła do normalnego nachylenia, a długoterminowe stopy procentowe wzrosły. Chociaż większość analiz, takich jak badanie FactSet, nie przewiduje recesji w 2025 roku, a Goldman Sachs ocenia jej prawdopodobieństwo na zaledwie 15%, historia uczy że ignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do braku przygotowania na nagłe zmiany.Choć obecne fundamenty gospodarcze Stanów Zjednoczonych wydają się solidne, kluczowe jest unikanie nadmiernego samozadowolenia. Monitorowanie rynku pracy, polityki gospodarczej, sytuacji na rynkach finansowych oraz kształtu krzywej dochodowości pozostaje nieodzowne. Nawet jeśli dzisiaj recesja wydaje się odległa, ostrożność i analiza sygnałów ostrzegawczych są niezbędne, aby uniknąć kosztownych konsekwencji zaskoczenia. Solidne fundamenty to nie gwarancja odporności na przyszłe kryzysy.