CPI ostatnią wskazówką dla Fed

Dane, które poznamy dziś z USA (CPI) będą ostatnim istotnym punktem odniesienia przed przyszłotygodniowym posiedzeniem FOMC. Rynek znajduje się aktualnie w okresie ciszy komunikacyjnej (blackout), zatem nie otrzymamy żadnych komentarzy od przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Wczorajsza sesja na Wall Street była kolejną spadkową. Zobaczyliśmy również wzrost rentowności amerykańskich obligacji oraz nieco silniejszego dolara. Dziś rano kurs EUR/USD obniża się do 1,0500.

Aktualnie rynek wycenia wysokie prawdopodobieństwo tego, że Fed obniży stopy o ćwierć punktu procentowego (ok 86 proc. szans). Jednocześnie zakłada, że w 2025 roku dojdzie łącznie do obniżki o 63 pb a w 2026 roku o zaledwie 36 pb. Oficjalne prognozy banku z września wskazywały na cięcie na poziomie 100 pb w przyszłym roku oraz o 50 pb w kolejnym. Nietrudno zauważyć, że rynek przeszedł do założeń, że polityka monetarna w USA musi być bardziej restrykcyjna. Głównym czynnikiem, który zmienił to postrzeganie jest wynik wyborów prezydenckich i perspektywa proinflacyjne polityki gospodarczej Trumpa. Do zmiany przyczyniła się również wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy. Dlatego też naturalnym procesem była aprecjacja USD w październiku oraz listopadzie. Zejście głównej pary walutowej o ponad 8 figur (licząc od maksimum wrześniowego do listopadowego minimum) było zdecydowanym obrazem w jaki sposób rynek dostosowywał swoją nową wycenę. Teraz mamy chwilę „wytchnienia”, która obrazuje konsolidację na eurodolarze. Grudniowe posiedzenie FOMC oprócz samej decyzji będzie obfitować w nowy „wykres kropkowy” oraz projekcje makro. Zatem rzeczy do interpretacji będzie naprawdę dużo.Przechodząc do dzisiejszych danych, w ostatnich miesiącach miesięczne tempo zmian bazowej inflacji w USA było nieco zbyt wysokie, aby było zgodne z celem inflacyjnym na poziomie 2 proc. (mierzonym wskaźnikiem PCE, który jest istotny dla Fed). W listopadzie wskaźnik „core” może wzrosnąć nieco bardziej umiarkowanie w ujęciu miesięcznym. Oczekiwany przez ekonomistów wzrost plasuje się na poziomie 0,3 proc. Rok do roku CPI bez uwzględnienia cen żywności i energii ma pozostać na pułapie 3,3 proc. a zasadniczy indeks ma urosnąć z 2,6 proc. do 2,7 proc. r/r. Jeśli dane będą zgodne z przewidywaniami nie powinno to znacząco wpłynąć na oczekiwania dotyczące stóp procentowych. W przypadku zaskoczenia w górę, niewykluczone, że wzrośnie sceptycyzm rynku i wówczas dolar może zanotować kolejne umocnienie.