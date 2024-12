Trendy i debiuty na giełdzie w 2025 roku

Nowy rok zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe otwarcie na rynkach. Prosperujące gospodarki będą miały szansę umocnić swoją pozycję, a stabilizacja i wzrost w konkretnych sektorach dają nadzieję na hossę. Oczekuje się też debiutów giełdowych obiecujących firm z branż opieki zdrowotnej, technologii czy fintech. Poszczególne sektory, jak i podmioty borykają się z wyzwaniami, ale stojące przed nimi szanse dają powody do optymizmu. Analitycy Freedom24 zestawili najważniejsze trendy i możliwe debiuty na 2025 r.

Azjatyckie Tygrysy

Kliknij, aby powiekszyć fot. adrian_ilie825 - Fotolia.com Jakie firmy zadebiutują na giełdzie w 2025 roku? Oczekuje się debiutów giełdowych obiecujących firm z branż opieki zdrowotnej, technologii czy fintech.

Bezcenne zdrowie

Stabilna pozycja branży technologicznej

Cyfrowa bankowość w cenie

Kto będzie miał pod górkę?

Region Południowo-Wschodniej Azji doświadcza zauważalnego wzrostu dochodów klasy średniej. To oznacza nie tylko rosnący popyt, ale świadczy także o wzroście azjatyckich gospodarek. Dodatkowo wykazują się one stabilnością, co w 2025 r. może dać im okazję skorzystania na tzw. „nearshoringu” lub „friendshoringu” – praktyce przenoszenia produkcji do krajów bliskich geograficznie lub politycznie, w obliczu rosnących napięć geopolitycznych.Azję mogą ponownie zdominować gospodarczo Chiny, których wysiłki stabilizacyjne mają szansę przyciągnąć przepływy kapitału i wzmocnić tamtejsze rynki. Należy jednak mieć na uwadze, że porażka na tym polu może przynieść zakłócenia w łańcuchach dostaw w całym regionie.Poza Państwem Środka ważnym azjatyckim liderem są Indie. Tym, co z pewnością łączy oba kraje są ogromne inwestycje w nowe elektrownie jądrowe, potrzebne dla napędzania nowoczesnej, energochłonnej gospodarki i coraz szerszego wdrażania AI. Jest to dobra wróżba na przyszły rok dla sektora uranu. Wzrost tej branży stanowi element większej układanki: atom jest jednym ze źródeł czystej energii, które mogą liczyć na wzrost, ze względu na globalne cele dekarbonizacji.Warto zauważyć, że Azja Południowo-Wschodnia jest podobna do Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie trendów, które mogą kapitalizować. Najważniejsze to wspomniany „nearshoring”, odnawialne źródła energii i atom – nośniki dużych zewnętrznych inwestycji, które stają się coraz popularniejsze w obu regionach.Perspektywy samej Europy stają się źródłem trendu zwyżkowego w sektorze opieki zdrowotnej. Starzejące się społeczeństwa krajów rozwiniętych napędzają popyt na nowe rozwiązania prozdrowotne. Tych nie brakuje, ponieważ wzrost sektora cały czas napędzają innowacje i nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić w 2025 r. Na dobrą koniunkturę mogą liczyć zwłaszcza firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, które oferują personalizowane leki czy edycję genów.Przykładem obrazującym mocną pozycję sektora medycznego jest Medline Industries. To jeden z ważniejszych dostawców sprzętu do opieki zdrowotnej, od narzędzi chirurgicznych po systemy kontroli zakażeń. Firma ma w 2025 r. złożyć pierwszą ofertę publiczną (IPO) i liczy na wycenę w wysokości 50 mld dolarów. Tak mocny debiut umożliwia m.in. właśnie rosnący popyt w sektorze medycznym.Sektor technologiczny nadal przewodzi globalnemu wzrostowi, napędzanemu przez szybkie postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, przetwarzania w chmurze i cyberbezpieczeństwa. Wraz z upływem 2025 r. ma nastąpić rotacja spółek z tych segmentów, o małej i średniej kapitalizacji, które będą w stanie skorzystać na trendzie wzrostowym. Ponadto branżę podeprze w przyszłym roku silny popyt na infrastrukturę wspierającą 5G i edge computing. Duże przepływy kapitału w ramach sektora technologii mają szansę przyciągnąć wspomniane wcześniej gospodarki Azji Południowo-Wschodniej, Indii i Chin.Spośród firm technologicznych, które mogą złożyć pierwszą ofertę publiczną w 2025 r. można wymienić Discord, Databricks czy CoreWeave. Ich działalność dotyczy odpowiednio komunikacji, analizy danych oraz obliczeń w chmurze. Strategia CoreWrave skupia się na wspieraniu intensywnych obliczeniowo aplikacji, co idealnie wpisuje się w trend wdrażania AI w różnych branżach i czyni ją liderem wzrostu w sektorze technologicznym. Z kolei Discord i Databricks, odnoszą spore sukcesy, ale stawiają również czoła silnej konkurencji ze strony gigantów, jak Microsoft czy Amazon. Poza strategią samego debiutu na giełdzie, w 2025 roku będą one musiały rozważyć jak udowodnić wyższość w swoich dziedzinach.Według pogłosek, wejście na giełdę w przyszłym roku ma rozważać także Revolut. Ta aplikacja bankowości cyfrowej stała się kluczowym graczem w przestrzeni fintech, oferując usługi takie jak wymiana walut, handel kryptowalutami i inwestycje w akcje. Revolutowi sprzyja rosnąca popularność bankowości cyfrowej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ale stoi on też w obliczu wyzwań regulacyjnych.Pierwsza oferta publiczna tej firmy nie jest pewna, wskazują na nią jednak m.in. trendy i prognozy na 2025 rok. Poza wspomnianą bankowością cyfrową, możliwości dla sektora usług finansowych stwarza integracja technologii blockchain. Dodatkowo na korzyść branży działa normalizacja polityki pieniężnej. Oczekuje się, że poprawa warunków kredytowych w połączeniu ze zwiększoną aktywnością w zakresie ubezpieczeń i zarządzania aktywami będzie napędzać wzrost zysków firm z tego sektora.Wobec wszystkich tych pozytywnych prognoz należy jednak przywołać kilka mniej optymistycznych perspektyw. Powody do obaw może chociażby mieć sektor motoryzacji. Napięcia w łańcuchach dostaw, rosnące koszty produkcji i implikacje finansowe przejścia na pojazdy elektryczne – z tym wszystkim będzie musiała zmierzyć się branża automotive.W przyszłym roku problemy może napotkać również rynek nieruchomości komercyjnych. Popularyzacja pracy zdalnej oraz e-commerce prowadzi do spadku popytu na powierzchnię odpowiednio biurową i sprzedażową, np. centra handlowe. W konsekwencji rośnie ich nadmierna podaż, a ewaluacje nieruchomości spadają.Nie można też zapomnieć o podwyższonym zadłużeniu konsumenckim i publicznym. Potencjalny wzrost kosztów oprocentowania kredytów lub wstrząsy zewnętrzne mogłyby zwiększyć podatność na zagrożenia spółek i krajów – zwłaszcza tych ze sporym długiem.