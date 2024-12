Ryzyko polityczne we Francji

Na rynkach panuje relatywny spokój. SP500 wyznaczył nowy, 55 już historyczny rekord w tym roku zyskując zaledwie 0,05 proc. W Europie DAX zdołał pokonać psychologiczny poziom 2000 pkt. i dziś "otworzył się" z lekką luką wzrostową. Francuski benchmark też odrabia straty ale jego położenie jest zdecydowanie gorsze. W Europie tematem numer jeden wciąż polityka kraju nad Sekwaną. Dziś odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla aktualnie sprawującego władzę rządu. Wydarzenia w Korei Południowej wprowadziły nieco awersji do ryzyka na azjatyckiej środowej sesji ale w żaden sposób nie wpływają na nastroje na Starym Kontynencie.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Rynki bacznie obserwują dane makro. Uwaga inwestorów pomału zaczyna być kierowana w stronę piątkowego raportu NFP. Dla Fed dane z rynku pracy są równie ważne w tym momencie jak dane o inflacji i prawdopodobnie będą kluczowe przed najbliższą decyzją w sprawie stóp, która zaplanowana jest na 18 grudnia. Miesiąc temu otrzymaliśmy fatalne odczyty, za które odpowiadały jednorazowe czynniki. Gorsze dane sprzed miesiąca (12 tys. nowych miejsc pracy) to efekt w dużej mierze huraganów Helene oraz Milton a także strajków w fabrykach producenta samolotów Boeing. Stopa bezrobocia nie zmieniła się i pozostała na poziomie 4,1 proc.. Dodatkowo wskaźnik recesyjny wg reguły Sahm obniżył się.Obecnie szacunki wskazują, że nowych etatów powinna powstać w listopadzie około 200 tys. Jeśli dane się poprawią w porównaniu do wyników październikowych, będzie to oznaczać, że ochłodzenie w tym obszarze postępuje stopniowo, zgodnie z oczekiwaniami Fed-u.Wczoraj liczba wakatów zgodnie z ankietą JOLTS wypadła lepiej niż wskazywały prognozy i wyniosła 7 744 mln. Lekko podniosłą się stopa dobrowolnych odejść z pracy ale ona znajduje się wciąż na stosunkowo niskim poziomie. Pamiętajmy, że dane te dotyczą października, kiedy duży wpływ miały czynniki jednorazowe. Dolar zareagował aprecjacją ale trwała ona krótko. Kurs eurodolara konsolidował się w przedziale 1,0490 a 1,0530. Dziś natomiast na pierwszy plan wysuwa się raport ADP, który dostarczy informacji na temat zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym. Może ono wzrosnąć wg prognoz o 158 tys. co da gorszy wynik od październikowego (233 tys.). Pamiętajmy jednak, że korelacja tego raportu z NFP jest dość niska. Dlatego też zmienność powinna być ograniczona w czasie publikacji.Euro może znaleźć się pod presja spadkową w przypadku rozwoju negatywnego scenariusza we Francji. Gdyby doszło do upadku rządu premiera Barniera spadki indeksu CAC40 a także eurodolara byłyby wysoce prawdopodobne. Dlatego też inwestorzy powinni być przygotowani na ewentualny wzrost awersji do ryzyka w Europie. Sentyment może „odbić się” na pozostałych parkietach Starego Kontynentu.