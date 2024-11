71 proc. Polaków płaci rachunki domowe w terminie

71% Polaków opłaca rachunki bez opóźnień - wynika z najnowszego raportu Intrum "European Consumer Payment Report 2024". Ten wynik plasuje nas w grupie najlepiej płacących rachunki państw europejskich.

Pomimo tego, aż 82% ankietowanych Polaków deklaruje, że czuje się pewnie, jeśli chodzi o zdolność do regularnego opłacania wszystkich rachunków, podczas gdy w Europie wskaźnik ten wynosi 74%3. Lepiej od nas wypadają tylko Hiszpanie, z wynikiem 89%, a Włosi, Irlandczycy czy Niemcy plasują się za nami – mówi Anna Hyżyk, ekspertka Intrum.

Aż 82% ankietowanych Polaków deklaruje, że czuje się pewnie, jeśli chodzi o zdolność do regularnego opłacania wszystkich rachunków.

Ostrożność wobec kredytów

Ponadto, zauważalne jest to, że staramy się unikać nadmiernego zadłużania się, by opłacić rachunki. Według raportu ECPR, jedynie 1/5 z nas musiała korzystać z dodatkowych środków, takich jak pożyczki czy karty kredytowe, by uregulować swoje zobowiązania – to znacznie mniej niż europejska średnia wynosząca 37%5 – tłumaczy Anna Hyżyk, ekspertka Intrum.

Wyjątek, nie reguła

GUS podał, że w październiku inflacja wyniosła 5%, czyli najwięcej od początku roku. Rosnące ceny prądu, gazu, energii, ale także żywności i napojów bezalkoholowych są wyzwaniem dla Polaków. Aż 3/4 badanych wskazało wysokie ceny jako główną przyczynę trudnościDo poprawy stabilności finansowej wielu rodzin mogą przyczyniać się coraz wyższe wypłaty. Między lipcem 2023 a 2024 roku minimalna pensja wzrosła o 600 zł brutto. Według GUS, we wrześniu 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie tylko w sektorze przedsiębiorstw – obejmującym firmy działające w produkcji i usługach –zwiększyło się o 10% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 8140,98 zł brutto. Mimo wyzwań związanych z rosnącymi kosztami, wyższe dochody dają Polakom większe możliwości pokrywania codziennych wydatków.Co więcej, dane za II kwartał 2024 roku pokazują, że karty kredytowe nie cieszą się w Polsce dużą popularnością – zaledwie 5% transakcji realizowanych jest przy ich użyciu, podczas gdy np. tuż za naszą zachodnią granicą jest to 15%. Polacy w większym stopniu polegają na bieżących przychodach, co świadczy o ich ostrożnym podejściu do zarządzania finansami i umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków ekonomicznych.Nieopłacanie rachunków to dla zdecydowanej większości Polaków sytuacja incydentalna – aż 83% respondentów wskazuje, że takie zdarzenie jest dla nich wyjątkiem od reguły, a nie stałą praktyką. Jednocześnie 75% Polaków uważa, że w dobie powszechnej dostępności płatności online trudno znaleźć usprawiedliwienie dla pominięcia terminu opłaty. Rosnąca popularność cyfrowych rozwiązań płatniczych, które pozwalają na szybkie i wygodne regulowanie zobowiązań, dodatkowo wspiera tę odpowiedzialną postawę. Dla wielu osób takie narzędzia stają się nie tylko ułatwieniem w codziennym zarządzaniu finansami, ale także sposobem na unikanie opóźnień, które mogłyby skutkować naliczaniem odsetek, a w konsekwencji negatywnie wpływać na ich sytuację materialną